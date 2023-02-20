Зеленський зустрівся з Байденом у Києві (онлайн)

Візит президента США Джо Байдена до Києва - це надзвичайно важливий прояв підтримки для всіх українців, наголосив Володимир Зеленський. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини понеділка, 20 лютого.

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Президент України Володимир Зеленський наголосив, що особисто президент США Джо Байден та все американське суспільство із самого початку розв'язаної Росією повномасштабної війни були разом з Україною. "Перший телефонний дзвінок із підтримкою України був із Білого дому. Дякую за ваше лідерство. Дякую також за двопартійну підтримку, за підтримку з боку Конгресу", - зазначив він, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна". Президент України повідомив, що говоритиме з президентом США про ситуацію на фронті, а також про український народ, який переживає дуже важкі часи. Що ми маємо зробити, щоб зупинити війну, щоб мати успіх у цій війні, зробити Україну ще сильнішою, та як перемогти цього року", - розповів він.

Водночас Байден наголосив на важливості своєї присутності сьогодні в Україні, яка демонструє підтримку з боку США незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України. "Я гадаю, що було б критично важливим не залишити жодного сумніву в тому, що США підтримують Україну в її війні проти жорстокої агресії", - зазначив він.

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Президент США Джо Байден приїхав в Київ потягом. Про це "Українським Новинам" повідомило джерело в правоохоронних органах. "Він приїхав в Україну потягом", - повідомив співрозмовник агентства.

++12.20++

Президент України Володимир Зеленський привітав президента США Джо Байдена в Києві. "Джозефе Байдене, вітаю в Києві! Ваш візит - це надзвичайно важливий прояв підтримки для всіх українців", - написав Зеленський у Telegram. До допису Зеленський додав свою фотографію з Байденом у Києві.

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Литва пропонує запровадити санкції проти "Росатому", але зробити винятки для тих країн Євросоюзу, чия енергетична безпека залежить від російського ядерного палива. Про це повідомив глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс перед засіданням Радою ЄС із закордонних справ у Брюсселі.

Джо Байден прибув до Києва

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Президент Сполучених Штатів Джо Байден прибув у понеділок з неанонсованим візитом до Києва. Попри те, що раніше в Білому домі повідомляли про плани Байдена відвідати Польщу, він відвідав українську столицю. Зранку понеділка в центральній частині української столиці було вжито безпрецедентних заходів безпеки, зокрема перекрито автомобільний рух центральними вулицями міста.

У низці інформресурсів поширюється відео, де американський лідер вшанував пам'ять загиблих героїв Небесної сотні на Михайлівській площі.

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Якщо Китай почне постачати Росії озброєння, він перетне "червону лінію" в відносинах з Євросоюзом, застеріг верховний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель. За його словами, Пекін пообіцяв йому, що цього не станеться.

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Якщо ЄС не зможе надати Україні вдосталь боєприпасів, то "вихід цієї війни в небезпеці". Про це перед засіданням Ради Євросоюзу із закордонних справ сказав його верховний дипломат Жозеп Боррель, повідомляє кореспондентка DW. За його словами, російська артилерія робить близько 50 тисяч пострілів на день, і ЗСУ необхідно підтримувати такий самий рівень, проте їм бракує боєприпасів. Боррель пообіцяв, що інститути та країни-члени ЄС вживуть усіх можливих заходів для підтримки постачання амуніції для української армії. "Це найгостріша проблема", - наголосив головний дипломат ЄС.

++11.08++

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба подякував Естонії за її ініціативу щодо спільних прямих закупівель боєприпасів західних калібрів для України. "Я вдячний Естонії за пропозицію щодо спільних прямих закупівель зброї та боєприпасів, які можуть початися з надання країнами ЄС 1 млн 155-мм снарядів", - написав Кулеба у соцмережі Twitter.



Керівник українського зовнішньополітичного відомства також повідомив, що не зможе сьогодні особисто взяти участь у засіданні Ради ЄС із закордонних справ.

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Російським військам, ймовірно, бракує вільних резервів для різкого збільшення масштабу або інтенсивності наступу у Луганській області цієї зими, йдеться в огляді американського Інституту вивчення війни (ISW). "Відсутність кількох критично важливих танкових підрозділів говорить про те, що російські військові досі намагаються замінити техніку, особливо танки, які були втрачені під час попередніх невдалих наступальних операцій", - зауважують аналітики.

Водночас російські сили напевно все ще мають у резерві деякі відновлені механізовані підрозділи, але їхнє направлення на лінію фронту в Луганській області навряд чи кардинально змінить перебіг поточного наступу, переконанні в ISW.

++10.52++

Енергосистема України продовжує працювати з резервом потужності, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко."Сьогодні, 20 лютого, першого робочого дня тижня, попри збільшення обсягів споживання, генерація продовжує стабільно виробляти електроенергію, з резервом забезпечуючи споживання", - наводить слова Галущенка офіційний Telegram-канал міністерства. Утім, у деяких регіонах можливі нетривалі відключення, пов'язані з ремонтами електромереж. У держкомпанії "Укренерго" також не планували запроваджувати ліміти споживання на 20 лютого - вже дев'ятий день поспіль, нагадує "Інтерфакс-Україна".



++10.42++

Служба безпеки України (СБУ) зібрала беззаперечні докази провини керівника Черкаської єпархії УПЦ (МП) у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі. "Митрополит у публічних висловлюваннях серед священнослужителів і вірян та в офіційних коментарях поширював заклики, що порушують рівноправність громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності та переконань", - ідеться у повідомленні української спецслужби в Telegram-каналі. За інформацією СБУ, встановлено, що під його керівництвом адміністратор відомчого сайту єпархії розміщував ворожі матеріали з пропагандистських сайтів РПЦ, серед яких patriarchia.ru та pravmir.ru.

"У цих публікаціях представники країни-агресора нав'язували ідеї рашизму та популяризували кремлівський режим. Тим самим сприяли загостренню внутрішньої обстановки в регіоні через розпалювання міжрелігійної ворожнечі", - зазначається у повідомленні. Під час обшуків за місцем проживання митрополита та у приміщенні єпархії правоохоронці виявили низку доказів, зокрема електронні й друковані матеріали, які підтверджують злочинні дії. Наразі керівникові Черкаської єпархії УПЦ МП повідомлено про підозру, зазначили в СБУ.

++10.27++

Росія отримує забагато прибутків від поставок скрапленого природного газу (СПГ), тож необхідно запровадити стелю цін на нього за аналогією з нафтою, заявив міністр закордонних справ Естонії Урмас Реінсалу 20 лютого, перед зустріччю Ради ЄС із закордонних справ, передає кореспондентка DW. Він також вважає, що потрібно знизити ціну на російську нафту з 60 до 30 доларів за барель.

Окрім того, Таллінн внесе на обговорення свою пропозицію щодо спільної закупівлі країнами Європейського Союзу боєприпасів для України. Київ просить надати один мільйон артилерійських снарядів для ЗСУ, що коштуватиме чотири мільярди євро, зазначив Реінсалу. Однак із нинішніми темпами виробництва боєприпасів у Євросоюзі на це піде шість років, сказав міністр.

У засіданні Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі планувалася й участь очільника МЗС України Дмитра Кулеби.

Зеленський: ЗСУ не оборонятимуть Бахмут за будь-яку ціну

++09.56++

ЗСУ оборонятимуть Бахмут доти, "доки це буде розумно", заявив Володимир Зеленський в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera. "Нам важливо його відстояти, але не за будь-яку ціну", - сказав він. Поки Бахмут чинить опір, Україна готує "наступну контратаку", - пояснив глава української держави. Зеленський також наголосив, що, попри плани Кремля затягнути конфлікт, Україна готується до нетривалої війни й до перемоги в ній.

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++09.40++

На кордоні з Білоруссю поки що немає ударного угруповання, необхідного для вторгнення на територію України, запевнив речник Держприкордонслужби України (ДПСУ) Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону. "Ситуація по кордону з Білоруссю залишається повністю контрольованою. Звісно, що цьому напрямку приділяється значна увага, бо там, на території Білорусії, перебувають підрозділи РФ. Однак такого ударного необхідного угруповання, яке могло б здійснити вторгнення на територію України на даний час ми не відмічаємо. Також не відмічають і наші підрозділи розвідки, які простежують ситуацію. Російські військові, які там знаходяться, вони переважно перебувають на полігонах", - сказав Демченко, цитує "Укрінформ".

++09.19++

У понеділок уранці російські окупаційні війська обстріляли Куп'янський і Харківський райони області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов. "У селі Новоосинове зруйновано приватний житловий будинок. За попередніми даними, під завалами може перебувати жінка. На місці працюють рятувальники. У с. Курилівка обстрілом пошкоджено будівлі сільгосппідприємства. Сталася масштабна пожежа. Крім того, вранці ворог обстріляв Стрілечу... Поранено двох цивільних. Жінку госпіталізували, чоловік отримав медичну допомогу на місці", - написав Синєгубов у своєму Telegram-каналі.



++08.49++

З початку повномасштабної війни РФ проти України загинула вже 461 дитина і ще 926 дітей зазнали поранень, повідомив Офіс генерального прокурора в Telegram. "Станом на ранок 20 лютого 2023 року більше ніж 1387 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії (...). За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 461 дитина загинула та понад 926 отримали поранення різного ступеню тяжкості", - йдеться у повідомленні. Утім, у відомстві визнають, що ці дані неповні.

++08.26++

За минулу добу російські окупаційні сили вбили трьох жителів Донеччини, ще одна людина в області дістала поранення, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram. "За 19 лютого росіяни вбили 3 жителів Донеччини: у Бахмуті, Богданівці та Авдіївці. Ще 1 людина в області дістала поранення", - зазначив Кириленко.



++07.55++

США рекомендують Україні не зволікати з контрнаступом для закріплення своїх досягнень на фронті, повідомляє видання Politico. "Адміністрація Байдена терміново вимагає від адміністрації президента Володимира Зеленського закріпити свої досягнення і, можливо, завдати власного контрудару", - йдеться у повідомленні. Як зазначає видання, офіційні особи США вважають, що оборона України ось-ось увійде до критичної фази, коли Росія сама розпочне наступ. "Білий дім також сказав команді Зеленського, за словами кількох офіційних осіб, готуватися до наступу зараз, оскільки зброя та допомога з Вашингтона та Європи надходять без обмежень, побоюючись, що підтримка з боку європейських сусідів України може бути обмеженою", - повідомляє видання. Також повідомляється, що Байден вирушає 20 лютого до Польщі для зустрічі з президентом Анджеєм Дудою та лідерами НАТО. Американський лідер наголосить на необхідності того, щоб Захід дотримувався свого курсу щодо України. Але попри успіхи Києва, Росія, як і раніше, контролює майже 20 відсотків території України, і конфлікт уповільнився до жорстокої війни на виснаження, йдеться в публікації.

++07.38++

Російські окупаційні сили обстріляли п'ять громад Сумської області, повідомила пресслужба обласної адміністрації в Telegram-каналі. "Протягом дня ворог здійснив обстріл 5 територіальних громад області: Білопільської, Новослобідської, Миропільської, Краснопільської, Юнаківської. Без жертв і руйнувань", - ідеться у повідомленні.



ЗСУ уразили батарею РСЗВ військ РФ - штаб

++07.22++

Протягом минулої доби українським підрозділам ракетних військ і артилерії вдалося уразити батарею реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) росіян, повідомляється в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Загалом російські окупаційні сили зосереджували основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Повідомляється, що за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки військ РФ у районах населених пунктів Гряниківка Харківської області; Білогорівка Луганської області; Васюківка, Дубово-Василівка, Берхівка, Бахмут та Іванівське Донецької області.

Обстрілів росіян зазнали населені пункти й райони Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.



Зокрема російські агресори протягом доби вчинили 10 ракетних та 25 авіаційних ударів (Луганська, Донецька та Запорізька область), а також 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Є поранені та загиблі серед цивільного населення.

Авіація Сил оборони України минулої доби завдала 20 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки російських окупантів, 7 - по зенітно-ракетних комплексах на вогневих позиціях, а також ще 2 удари - по інших важливих об'єктах. Також збито російський літак Су-25, 2 безпілотних літальних апарати типу "Орлан-10" та 2 дрони-камікадзе типу "Ланцет-3", ідеться в зведенні.