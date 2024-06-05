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ПолітикаУкраїна

Зеленський зустрінеться з Байденом двічі за десять днів

Анастасія Шепелева
5 червня 2024 р.

Джо Байден і Володимир Зеленський проведуть зустріч у Нормандії, а також на полях саміту G7, повідомили в Білому домі.

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Володимир Зеленський і Джо Байден
Зеленський і БайденФото: Jim Watson/AP/picture alliance

Президент США Джо Байден зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським двічі у червні - цього тижня у французькій Нормандії, наступного - на полях саміту Групи (G7) в Італії, повідомили у Білому домі.

За словами радника з питань національної безпеки Джейка Саллівана, Байден "матиме можливість зустрітися з президентом Зеленським" під час візиту до Франції 6-8 червня з нагоди 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії під час Другої світової війни.

"Він зустрінеться з ним, щоб обговорити стан справ в Україні й те, як ми можемо продовжити і поглибити нашу підтримку України", - сказав Салліван.

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Крім того, Байден планує зустріч з Зеленським на саміті G7, який відбудеться в італійському Барі 13-15 червня. На порядку денному саміту - використання заморожених російських коштів для підтримки військових зусиль України.

"Таким чином, протягом трохи більше ніж тижня президент матиме дві суттєві зустрічі з президентом Зеленським", - зазначив Салліван.

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