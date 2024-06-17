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Зеленський: Поступово витісняємо окупантів з Харківщини

Максим Сидоржевський
17 червня 2024 р.

Володимир Зеленський повідомив, що армію РФ вдається витісняти з Харківської області. Тим часом стало відомо про звільнення командира бригади, що захищала Харківщину.

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Президент України Володимир Зеленський під час поїздки в Харківську область 9 квітня 2024 року
Зеленський під час поїздки на Харківщину в квітніФото: Ukrainian Presidential Press Office/AP Photo/picture alliance

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українській армії поступово вдається витісняти російські окупаційні війська з Харківської області.

"Вдається нашим силам поступово витісняти окупанта з Харківщини", - сказав він у відеозверненні ввечері в понеділок, 17 червня.

Він також поінформував, що під час засідання Ставки верховного головнокомандувача у цей день відбулася "особлива розмова" щодо безпілотних систем - усіх типів дронів, потрібних українській армії, що виробляються в Україні та постачаються з країн-партнерів. "Дрони - це той технологічний компонент, у якому в нас має бути перевага. І буде. Щодо деяких видів безпілотних систем українці вже - глобальний лідер", - сказав Зеленський. За його словами, це відчувається також і в перемовинах із партнерами - "багато хто зацікавлений у досвіді, який уже є в наших воїнів, та у техніці, яку ми виробляємо в Україні".

Звільнення командира бригади, що захищала Харківщину

Тим часом командир 125-ї окремої бригади територіальної оборони Сухопутних військ Збройних сил України (ЗСУ) генерал-лейтенант Артур Горбенко повідомив про завершення роботи на посаді.

"Сьогодні завершується більш ніж дворічна наша з Вами спільна служба в 125-й окремій бригаді територіальної оборони", - йдеться у зверненні Горбенка, опублікованому на Facebook-сторінці 125-ї бригади тероборони ЗСУ.

Він подякував особовому складу бригади за вірність присязі та додав, що продовжує службу в лавах ЗСУ. Про причини завершення роботи на посаді комбрига Горбенко не повідомив.

27 травня у Державному бюро розслідувань (ДБР) повідомили, що в рамках кримінального провадження досліджують обставини прориву військами РФ кордону на Харківщині 10 травня. Як стало відомо з судового реєстру, ДБР перевіряє, чому командування 125-ї бригади, 415-го окремого стрілецького батальйону, 23-ї механізованої бригади, 172-го окремого стрілецького та інших підрозділів не організували належним чином оборону позицій на кордоні Харківщини та РФ, що призвело до втрати позицій, військової техніки та особового складу.

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