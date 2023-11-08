Зеленський: ЗСУ спробують показати результат цього року

Україна має план у війні, і цього року спробує показати результат, заявив президент Володимир Зеленський, виступаючи онлайн на конференції Reuters Next у Нью-Йорку в середу, 8 листопада.

"Цього року постараємося показати результат. Нам не потрібно дивувати всіх у світі, нам це потрібно для себе", - сказав він.

Читайте також: Зеленський: Україна розробляє зміни у стратегії війни

При цьому Зеленський вказав на затримки у постачанні зброї від партнерів як фактор повільного контрнаступу Збройних сил України (ЗСУ). "Ви розумієте, що є так багато поганих сюрпризів. Криза в якомусь парламенті чи Конгресі. Рішення ухвалюються трохи повільно. Наші солдати прийшли на Південь і побачили багато мінних полів, ми чекали боєприпасів сім місяців", - зазначив він.

Зеленський стурбований щодо майбутньої допомоги Україні

Президент висловив стурбованість певними голосами в Республіканській партії США, які закликають скоротити підтримку Україні, а також наголосив на невизначеності щодо підтримки України в разі обрання президентом США Дональда Трампа.

Читайте також: "Треба 24 хвилини": Зеленський запросив Трампа в Україну

Крім того, Зеленський закликав світ не переключати увагу з України на Близький Схід. "Я не хочу це порівнювати. Велика трагедія на Близькому Сході, звичайно, але це не можна порівнювати з повномасштабною війною. Я не намагаюся сказати, що щось важливіше, при всій повазі до всіх народів. Але ви повинні розуміти, що повномасштабна війна - це інша справа", - сказав він.

Післявоєнна відбудова без корупції

Аби закінчити війну, за словами Заленського, Росія повинна вийти з території України. "Чому, на вашу думку, країна у війні, країна, яка зазнала нападу, має бути готова до компромісу? Російські солдати мають піти на свою землю. Вони мають вийти. Це справжній спосіб зупинити війну", - наголосив він.

Після закінчення війни, на переконання Зеленського, Україна зможе забезпечити вільну від корупції післявоєнну відбудову. "Йде боротьба реформи зі старою системою. Звичайно, нам це потрібно, щоб стати членом Європейського Союзу, але ми це робимо для нас, нам це потрібно", - зазначив він.

Читайте також: Зеленський про рішення Єврокомісії щодо членства України: Чистий позитив