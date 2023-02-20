Зеленський: ЗСУ не оборонятимуть Бахмут за будь-яку ціну

Війна Росії проти України - новини понеділка, 20 лютого.

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ЗСУ оборонятимуть Бахмут доти, "доки це буде розумно", заявив Володимир Зеленський в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera. "Нам важливо його відстояти, але не за будь-яку ціну", - сказав він. Поки Бахмут чинить опір, Україна готує "наступну контратаку", - пояснив глава української держави. Зеленський також наголосив, що, попри плани Кремля затягнути конфлікт, Україна готується до нетривалої війни й до перемоги в ній.

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++09.40++

На кордоні з Білоруссю поки що немає ударного угруповання, необхідного для вторгнення на територію України, запевнив речник Держприкордонслужби України (ДПСУ) Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону. "Ситуація по кордону з Білоруссю залишається повністю контрольованою. Звісно, що цьому напрямку приділяється значна увага, бо там, на території Білорусії, перебувають підрозділи РФ. Однак такого ударного необхідного угруповання, яке могло б здійснити вторгнення на територію України на даний час ми не відмічаємо. Також не відмічають і наші підрозділи розвідки, які простежують ситуацію. Російські військові, які там знаходяться, вони переважно перебувають на полігонах", - сказав Демченко, цитує "Укрінформ".

++09.19++

У понеділок уранці російські окупаційні війська обстріляли Куп'янський і Харківський райони області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов. "У селі Новоосинове зруйновано приватний житловий будинок. За попередніми даними, під завалами може перебувати жінка. На місці працюють рятувальники. У с. Курилівка обстрілом пошкоджено будівлі сільгосппідприємства. Сталася масштабна пожежа. Крім того, вранці ворог обстріляв Стрілечу... Поранено двох цивільних. Жінку госпіталізували, чоловік отримав медичну допомогу на місці", - написав Синєгубов у своєму Telegram-каналі.



++08.49++

З початку повномасштабної війни РФ проти України загинула вже 461 дитина і ще 926 дітей зазнали поранень, повідомив Офіс генерального прокурора в Telegram. "Станом на ранок 20 лютого 2023 року більше ніж 1387 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії (...). За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 461 дитина загинула та понад 926 отримали поранення різного ступеню тяжкості", - йдеться у повідомленні. Утім, у відомстві визнають, що ці дані неповні.

++08.26++

За минулу добу російські окупаційні сили вбили трьох жителів Донеччини, ще одна людина в області дістала поранення, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram. "За 19 лютого росіяни вбили 3 жителів Донеччини: у Бахмуті, Богданівці та Авдіївці. Ще 1 людина в області дістала поранення", - зазначив Кириленко.



++07.55++

США рекомендують Україні не зволікати з контрнаступом для закріплення своїх досягнень на фронті, повідомляє видання Politico. "Адміністрація Байдена терміново вимагає від адміністрації президента Володимира Зеленського закріпити свої досягнення і, можливо, завдати власного контрудару", - йдеться у повідомленні. Як зазначає видання, офіційні особи США вважають, що оборона України ось-ось увійде до критичної фази, коли Росія сама розпочне наступ. "Білий дім також сказав команді Зеленського, за словами кількох офіційних осіб, готуватися до наступу зараз, оскільки зброя та допомога з Вашингтона та Європи надходять без обмежень, побоюючись, що підтримка з боку європейських сусідів України може бути обмеженою", - повідомляє видання. Також повідомляється, що Байден вирушає 20 лютого до Польщі для зустрічі з президентом Анджеєм Дудою та лідерами НАТО. Американський лідер наголосить на необхідності того, щоб Захід дотримувався свого курсу щодо України. Але попри успіхи Києва, Росія, як і раніше, контролює майже 20 відсотків території України, і конфлікт уповільнився до жорстокої війни на виснаження, йдеться в публікації.

++07.38++

Російські окупаційні сили обстріляли п'ять громад Сумської області, повідомила пресслужба обласної адміністрації в Telegram-каналі. "Протягом дня ворог здійснив обстріл 5 територіальних громад області: Білопільської, Новослобідської, Миропільської, Краснопільської, Юнаківської. Без жертв і руйнувань", - ідеться у повідомленні.



ЗСУ уразили батарею РСЗВ військ РФ - штаб

++07.22++

Протягом минулої доби українським підрозділам ракетних військ і артилерії вдалося уразити батарею реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) росіян, повідомляється в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Загалом російські окупаційні сили зосереджували основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Повідомляється, що за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки військ РФ у районах населених пунктів Гряниківка Харківської області; Білогорівка Луганської області; Васюківка, Дубово-Василівка, Берхівка, Бахмут та Іванівське Донецької області.

Обстрілів росіян зазнали населені пункти й райони Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.



Зокрема російські агресори протягом доби вчинили 10 ракетних та 25 авіаційних ударів (Луганська, Донецька та Запорізька область), а також 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Є поранені та загиблі серед цивільного населення.

Авіація Сил оборони України минулої доби завдала 20 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки російських окупантів, 7 - по зенітно-ракетних комплексах на вогневих позиціях, а також ще 2 удари - по інших важливих об'єктах. Також збито російський літак Су-25, 2 безпілотних літальних апарати типу "Орлан-10" та 2 дрони-камікадзе типу "Ланцет-3", ідеться в зведенні.