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ПолітикаУкраїна

Зеленський зрештою підписав закон про підвищення податків

Олена Перепадя
28 листопада 2024 р.

Законом передбачене, зокрема, підвищення військового збору з 1,5 до 5 відсотків, податку на прибуток банків до 50 відсотків за 2024 рік. Раніше документ критикував бізнес і пропонував звернути увагу на тіньовий сектор.

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Українська гривня, ілюстративне фото
Закон, що передбачаж підвищення податків, набуде чинності 1 грудняФото: Mykhailo Polenok/PantherMedia

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 28 листопада, підписав закон про підвищення військового збору з 1,5 до п'яти відсотків та низку інших правок до Податкового кодексу. Про це свідчить картка відповідного документу на сайті Верховної Ради, у якій зазначено, що закон було повернуто з підписом президента 28 листопада.

Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Як уточнив народний депутат від фракції "Голосу" Ярослав Железняк в дописі у Telegram написав, закон почне діяти 1 грудня. Як стверджує нардеп, через те, що Зеленський затримав підписання закону на 44 дні, державний бюджет потенційно втратив дохід обсягом 12 мільярдів гривень - понад 270 мільйонів гривень на день. Железняк наголосив, що у 2024 році закон принесе лише вісім мільярдів гривень, а у 2025-му - уже 141 мільярд гривень.

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Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до Податкового кодексу щодо особливостей оподаткування в період дії воєнного стану 10 жовтня. Він передбачає, зокрема, підвищення військового збору з 1,5 відсотка до 5 відсотків, податку на прибуток банків до 50 відсотків за 2024 рік, збільшення низки інших податків і зборів.

Ще на стадії законопроєкту цей документ розкритикували ЄБА, ФРУ, СУП, Американська торговельна палата в Україні (AmCham), Незалежна асоціація банків України (НАБУ), а також Форум провідних міжнародних фінансових установ (FLIFI), які запропонували звернути увагу держави на тіньовий сектор замість підвищення податкових ставок.

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