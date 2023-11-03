Зеленський змінив командувача ССО

Президент України Володимир Зеленський звільнив у п'ятницю, 3 листопада, командувача Сил спеціальних операцій (ССО) Збройних сил України (ЗСУ) генерал-майора Віктора Хоренка. Відповідний указ оприлюднений на сайті президента. Причина звільнення в документі не вказана.

Хоренко очолював ССО з липня 2022 року. До цього він командував спеціальним резервом Головного управління розвідки міністерства оборони України.

Новим командувачем ССО Зеленський призначив полковника Сергія Лупанчука. Інформації про Лупанчука у відкритих джерелах немає.

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