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Зеленський змінив командувача ССО

Віолетта Чайковська
3 листопада 2023 р.

Командувачем Сил спеціальних операцій ЗСУ замість Віктора Хоренка став Сергій Лупанчук.

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Президент України Володимир Зеленський
Володимир ЗеленськийФото: Timothy A. Clary/AFP/Getty Images

Президент України Володимир Зеленський звільнив у п'ятницю, 3 листопада, командувача Сил спеціальних операцій (ССО) Збройних сил України (ЗСУ) генерал-майора Віктора Хоренка. Відповідний указ оприлюднений на сайті президента. Причина звільнення в документі не вказана.

Хоренко очолював ССО з липня 2022 року. До цього він командував спеціальним резервом Головного управління розвідки міністерства оборони України.

Новим командувачем ССО Зеленський призначив полковника Сергія Лупанчука.  Інформації про Лупанчука у відкритих джерелах немає.

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