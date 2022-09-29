Зеленський збирає РНБО на термінове засідання 30 вересня

218-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події четверга, 29 вересня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 28 вересня.

На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події четверга, 29 вересня (час київський).

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На місті ракетного удару у Дніпрі рятувальники знайшли фрагменти тіла ще однієї дитини - восьмирічного хлопчика, пише голова обласної адміністрації Валентин Резніченко. Таким чи ном кількість жертв російської атаки зросла до чотирьох людей, ще п'ятеро поранені.

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Президент України Володимир Зеленський скликає у п'ятницю, 30 вересня, екстрене засідання Ради національної безпеки та оборони України, повідомив прессекретар глави держави Сергій Никифоров. Порядок денний та інші подробиці зустрічі він пообіцяв повідомити згодом.

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Пропозиції Єврокомісії щодо восьмого пакета санкцій проти Росії обговорять 6 жовтня перед початком неформального засідання Європейської ради в Празі, повідомляє "Інтерфакс-Україна", посилаючись на неназваного високопосадовця ЄС. "На порядок денний ми внесли Україну, енергетику та економіку. Я очікую, що обговорення переважно буде зосереджене на глобальному контексті, який ми зараз спостерігаємо, – мобілізація (Росією), референдуми (на окупованих РФ українських територіях), можлива анексія, ескалація... Я очікую, що санкції буде схвалено до засідання, і сподіваюся, що ми зможемо досягти домовленостей, можливо, не щодо всього пакета, але, як мінімум, його важливих позицій", - розповів чиновник журналістам.

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Суд передав Збройним силам України 2 мільйони пачок конфіскованих цигарок, повідомляє офіс генерального прокурора. Тютюнові вироби орієнтовною вартістю 130 мільйонів гривень раніше вилучили в приватного підприємства слідчі Бюро економічної безпеки - в якості речових доказів у кримінальному проваджені, деталі якого не розкриваються. Прокуратура зазначає, що цигарки "не були призначені для реалізації на території України" - втім, складу злочину в діях керівників цього підприємства правоохоронці так і не знайшли.

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Одна жінка дістала поранення внаслідок обстрілу російськими військами Запорізької області в середу, повідомляє місцева поліція. "Протягом минулої доби правоохоронці задокументували близько трьох десятків повідомлень про руйнування будинків у Василівському та Пологівському районах... Російські загарбники завдали ударів по житлових будинках Оріхівщини та Гуляйпільщини. Заявники повідомили про пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, від прямих влучань деякі з них повністю зруйновані", - йдеться у повідомленні.



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Між Україною та Росією відбувся черговий обмін полоненими, в рамках якого додому повернулися ще шестеро українців - четверо морпіхів та двоє цивільних. Про це у четвер, 29 вересня, повідомив глава офісу президента України Андрій Єрмак.

Це офіцери - Олексій Булахов та Микола Костенко , солдати - Людмила Герасименко та Іван Земляной, а також цивільні - Вікторія Андруша та Яна Майборода . Військові брали участь у боях за Маріуполь, зазначив Єрмак.

"Обміни продовжуються. Наша мета - повернути всіх наших людей. Над цим працюємо нон-стоп, і ми обов’язково це зробимо", - написав він у Telegram.

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Фінляндія закриває кордон для російських туристів з 30 вересня

Фінляндія заборонила в'їзд туристам з Росії, у тому числі й тим, які мають візи інших країн європейської Шенгенської зони, передає агенція Reuters.

Громадянин РФ на прикордонному пункті пропуску в Фінляндії 25 вересня Фото: Lehtikuva via REUTERS

Як повідомив на пресконференції міністр закордонних справ країни Пекка Гаавісто, рішення набуде чинності з 30 вересня.

Раніше він анонсував, що російські громадяни зможуть в'їхати лише з гуманітарних причин, для навчання, роботи та відвідуванням родичів. Також прикордонники зможуть анулювати багаторазові фінські візи, які раніше видавали громадянам Росії. Крім того, будуть змінені правила, за якими до Фінляндії дозволяється в'їзд росіянам, які мають нерухомість у країні.

Читайте докладніше: Фінляндія закриває кордон для російських туристів з 30 вересня

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Війська РФ завдали вранці ударів по Краматорську Донецької області. Внаслідок обстрілу поранені 11 цивільних, пошкоджена будівля колишнього інтернату, багатоповерхівки, дорожнє покриття, приміщення другої міської лікарні та "Укртелекому", повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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Білорусь готується прийняти 20 тисяч мобілізованих з Росії - розвідка

Головне управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України стверджує, що Білорусь готується прийняти 20 тисяч мобілізованих з Росії. "В Білорусі готують місця для розміщення 20 тисяч мобілізованих із РФ. Вони мають поповнити дислоковані в Білорусі підрозділи збройних сил РФ. В результаті поповнення, співвідношення "досвідчених" та "молодих" військових має скласти один до п'яти", - ідеться у повідомленні.

У ГУР кажуть, що для розміщення планується використати існуючі військові фонди, а також цивільні приміщення та будівлі. "Під ці потреби передають склади, ангари та інші приміщення покинутих сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств. Відповідні вказівки було надано збройним силам РБ та місцевим радам", - сказано в повідомленні.

За даними української розвідки, після збільшення штату підрозділи використовуватимуть російську військову техніку зі складів на території Білорусі. "Також планується посилення за рахунок техніки та озброєння, знятих зі зберігання на території РФ. Брак техніки для перевезення особового складу окупаційних військ планується поповнити за рахунок мобілізації цивільних вантажних та легкових автомобілів", - пише ГУР.

Крім того, в розвідці стверджують, що білоруська влада дала вказівку правоохоронним органам сприяти російським військовим у мобілізації російських громадян, які нещодавно заїхали на територію країни.

++13.10++

Кремль анонсував "приєднання до РФ нових територій" завтра

Російським депутатам розіслали запрошення на 15 годину 30 вересня в Кремль.

Фото: Evgenia Novozhenina/REUTERS

Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков пояснив журналістам причину: "Завтра у Великому Кремлівському палаці у Георгіївській залі о 15.00 відбудеться церемонія підписання договорів про вступ до РФ нових територій. Буде об'ємний виступ президента Путіна на цьому заході".

Напередодні до Москви для зустрічі з Путіним прибули ватажки окупованих територій у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях України після проведення там псевдореферендумів щодо приєднання до РФ. На 30 вересня на Красній площі запланований мітинг на підтримку цих так званих "референдумів".

Читайте детальніше: Кремль анонсував "приєднання до РФ нових територій" 30 вересня

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Якщо Росія найближчими днями оголосить про "приєднання" окупованих територій у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях України, на полі бою нічого не зміниться, заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю агентству Associated Press.

Подоляк, який був учасником української делегації під час попередніх раундів переговорів з Росією, сумнівається, що змістовні перемовини можливі найближчим часом. На його думку, російська влада лише хоче лише виграти час для перегрупування та зміцнення позицій на полі бою. "Росія постійно говорить про перемовини в ультимативному стилі, але говорить лише для зовнішньої аудиторії, тому що хоче забезпечити тиск на Україну з боку наших партнерів", - сказав він.

++12.44++

На Дніпропетровщині зросла кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу. "У Зеленодольській громаді уже 19 поранених через ранкову ворожу атаку. Люди просто йшли на роботу, коли росіяни направили на них свої "Урагани", Атака сталася близько восьмої ранку. Ворог поцілив по об'єкту промислової інфраструктури", - написав у Telegram голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

++12.25++

США: Доставка в Україну 18 анонсованих HIMARS займе роки

На доставку в Україну 18 реактивних систем залпового вогню HIMARS, надання яких у рамках нового траншу військової допомоги США анонсували 28 вересня, може піти кілька років, уточнили у Пентагоні.

Фото: Tony Overman/AP/picture alliance

Високопосадовець міністерства оборони США пояснив, що попередні 16 систем HIMARS Україні передали напряму з американських військових запасів, а нову партію замовлятимуть у виробника, тож на виробництво піде певний час. "Закупівля та доставка цих систем HIMARS та боєприпасів до них займе кілька років", - сказав він. За його словами, оголошення про військову допомогу Україні на 1,1 мільярда доларів - це лише початок процесу закупівель.

Читайте детальніше: Доставка в Україну 18 анонсованих США HIMARS займе роки - Пентагон

++12.00++

Ватажки окупованих територій чотирьох областей України приїхали до Путіна

Глави окупаційних адміністрацій окупованих Росією територій у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях України прибули до Москви для зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним після проведення там псевдореферендумів щодо приєднання до РФ, повідомляє агентство Reuters.

На 30 вересня у центрі Москві запланований мітинг на підтримку цих так званих "референдумів". За даними російських пропагандистських ЗМІ, на ньому на Красній площі може виступити Путін.

Читайте також: Псевдореферендуми: фейкове голосування під дулами реальних автоматів

++11.49++

СБУ встановила особу генерала РФ, який наказав захопити Маріуполь і штурмувати "Азовсталь"

Служба безпеки України заявляє, що встановила особу російського військовослужбовця, який віддав наказ захопити Маріуполь та штурмувати одне з найбільших промислових підприємств міста "Азовсталь".

"Воєнним злочинцем є командир 8-ї гвардійської загальновійськової армії Південного військового округу ЗС РФ генерал-лейтенант Андрій Мордвічев", - ідеться у повідомленні.

Читайте також: Україна повернула понад 200 полонених в обмін на Медведчука

++11.28++

"Північний потік": Швеція виявила нове місце витоку газу

Берегова охорона Швеції виявила ще одне - четверте місце витоку газу з трубопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2".

Фото: Hannibal Hanschke/REUTERS

"Два з чотирьох витоків знаходяться у виключній економічній зоні Швеції", - цитує представницю берегової охорони Дженні Ларссон місцеве видання Svenska Dagbladet. Інші два місця витоків виявили у виключній економічній зоні Данії. Четверте місце Швеція знайшда на газогоні "Північний потік-2". Воно знаходиться біля більшої діри, яку раніше виявили на лінії газопроводу "Північний потік-1".

Пошкодження на газогонах завтра обговорить Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй на вимогу Росії.

Читайте докладніше: Швеція виявила четверте місце витоку газу з "Північного потоку"

++11.03++

Україна підготувала стратегію пом'якшення ризиків від визнання РФ спонсоркою тероризму

В Офісі президента України повідомили, що міжнародна робоча група з питань санкцій щодо Росії розробила п'ятий документ на тему "Справа про визнання РФ державою-спонсором тероризму". У ньому пропонуються стратегії пом'якшення ризиків, які можуть виникнути внаслідок надання Росії такого статусу. "Закони, які дозволяють присвоєння такого статусу у Сполучених Штатах, передбачають достатню гнучкість для розробки ефективних стратегій пом'якшення більшості з цих проблем", - ідеться у повідомленні.

Зокрема, законодавство передбачає можливість співпраці з російськими суб'єктами щодо спільних гуманітарних зусиль. "Можна додати виняток, що дало б змогу підтримувати зв'язок з російськими дипломатами при просуванні американських національних інтересів. Наприклад, навіть коли Іран було визнано державою-спонсором тероризму, проводилися прямі переговори з іранськими дипломатами щодо укладення спільного всеосяжного плану дій", - йдеться у повідомленні.

Також в Офісі президента України пропонують звільнити російські державні активи, які зараз зберігаються в американських та інших західних банках, від потенційних судових позовів, щоби вони не вичерпались і їх можна було використати для відбудови України.

Крім того, Київ пропонує передбачити умову, що якщо російські збройні сили покинуть територію України, то статус держави-спонсора тероризму скасують. "Якщо це зробити заздалегідь, у Росії може з'явитись більше стимулів припинити війну", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Байден проти визнання Росії державою-спонсоркою тероризму

++10.34++

Розвідка: З РФ від мобілізації втекло більше людей, ніж було залучено до вторгнення в Україну

Протягом тижня від оголошення президентом РФ Володимиром Путіним мобілізації з Росії втекло вже більше людей, ніж було залучено до повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого, пише військова розвідка міністерства оборони Великобританії в щоденному огляді. Серед тих, хто покидає країну, щоб уникнути мобілізації, переважають люди з хорошою освітою, що може мати негативний вплив на російській ринок праці, йдеться у повідомленні.

++10.00++

За минулу добу на Донеччині внаслідок обстрілів з боку РФ загинули шестеро мирних жителів. Ще четверо людей отримали поранення, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Павло Кириленко.

На Харківщині протягом доби з пораненнями госпіталізували сімох людей у Куп'янському районі. В Ізюмському районі підірвався на міні та отримав поранення 26-річний чоловік, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

++09.46++

У Празі пройшов великий мітинг проти санкцій щодо РФ

Декілька десятків тисяч людей зібралися ввечері в середу, 28 вересня, на антиурядовий мітинг у Празі, організований націоналістичними та євроскептичними опозиційними партіями.

Фото: Ondrej Deml/CTK/dpa/picture alliance

Головною вимогою демонстрантів була відставка чеського уряду на чолі з прем'єр-міністром Петром Фіалою, оскільки він підтримує санкції Європейського Союзу щодо Росії. На думку організаторів, такі дії шкодять країні, оскільки через санкції РФ не постачає їй газ за низькою ціною.

Серед вимог демонстрантів також були припинення підтримки України у війні та постачання їй озброєння. Крім того, організатори висловилися за "військовий нейтралітет" Чехії, попри те, що країна є членом НАТО.

Читайте детальніше: У Празі пройшов великий мітинг проти санкцій щодо РФ

++09.35++

РФ ударила забороненими касетними снарядами по Криворізькому району: 13 поранених

Війська РФ ударили по Криворізькому району забороненими касетними снарядами з реактивних систем залпового вогню "Ураган". Поцілили по промисловій інфраструктурі в Зеленодольській громаді. За даними голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка, пошкоджена адміністративна будівля. 13 працівників підприємства отримали поранення.

Вночі російські солдати обстрілювали з реактивних систем залпового вогню "Град" і важкої артилерії Нікопольський район області. У Нікополі пошкодили промислову інфраструктуру. В Червоногригорівській громаді понівечили 10 приватних будинків, господарські споруди та автівки. Минулося без постраждалих.

++09.19++

Сьогодні вранці в російському Новосибірську чоловік намагався підпалити військовий комісаріат. Він кинув пляшки з запальною сумішшю у два вікна. Як повідомила місцева влада з посиланням на військового комісара області, пожежу оперативно загасили, а чоловіка затримали.

Читайте також: Коментар: Протести проти мобілізації роз'їдають Росію як іржа

++08.56++

Вночі російська армія нанесла ракетний удар по Миколаєву. Як повідомив мер міста Олександр Сєнкевич, постраждали цивільні об'єкти.

За даними голови обласної військової адміністрації Віталія Кіма, Миколаїв зазнав удару ракетою С-300. "Відомо про влучання по відкритій території. Внаслідок чого пошкоджено цивільні об'єкти, зокрема музей та навчальний заклад. Постраждалих немає", - написав він у Telegram.

++08.22++

Німецька розвідка надає Україні дані про війська РФ - ЗМІ

Німецька федеральна розвідувальна служба (BND) надає Україні дані з супутників, що показують позиції та пересування російської армії, повідомило видання Die Zeit за підсумками дослідження, проведеного спільно з телекомпанією ARD.

Фото: Christoph Hardt/Geisler-Fotopress/picture alliance

За їхніми даними, з травня німецька розвідка передала українській понад 100 текстових звітів і супутникових знімків, зроблених за допомогою розвідувальної системи SAR-Lupe, яку ФРН свого часу вивела на орбіту разом із Росією.

Ці дані містили знімки, які дозволяють визначити розташування складів боєприпасів військ РФ на окупованій території України та "аеродрому з точним місцем розташування і кількістю російських літаків".

Читайте детальніше: Німецька розвідка надає Україні дані про війська РФ - ЗМІ

++08.00++

РФ ударила по житлових кварталах Дніпра: є загиблі

Вночі російські солдати вдарили ракетами по житлових кварталах Дніпра, внаслідок чого загинули троє людей, серед яких - дитина, п'ятеро отримали поранення, в тому числі 12-річна дівчинка. Як повідомляє голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко, рятувальники продовжують розбирати завали та шукати людей. "Є вірогідність, що там ще можуть бути й діти", - пише Резніченко у Telegram. У місті пошкоджені понад 60 приватних будинків і кілька багатоповерхових. Понівечений ринок і лінії електропередач.

Вчора ввечері росіяни атакували ракетами Х-59 Криворізький район області. Більшість з них знищили сили протиповітряної оборони, але одна влучила в підприємство з переробки зернових. Минулося без жертв і постраждалих. Масштаби руйнувань уточнюються.

++07.48++

РФ продовжує направляти в Україну щойно мобілізованих - генштаб ЗСУ

Росія продовжує направляти до районів ведення бойових дій в Україні щойно мобілізованих, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ). За його даними, 27 вересня з Севастополя до Херсонської області відправили дві тисячі мобілізованих з Криму. В першу чергу призивають кримських татар, пише генштаб у ранковому зведенні. Також повідомляється, що РФ продовжує комплектувати свої підрозділи за рахунок ув'язнених. За інформацією генштабу, до навчального центру на території Ростовської області РФ прибули близько 400 таких осіб, підготовка яких триватиме до 30 вересня. "До Лиману Донецької області вибуло сім одиниць танків, два з яких потрапили у ДТП під час слідування", - ідеться у повідомленні.

РФ продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій ЗСУ на окремих напрямках. Минулої доби російська армія завдала трьох ракетних і восьми авіаційних ударів по військових і цивільних об'єктах на території України, а також здійснила 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Під вогнем опинилися 28 населених пунктів, зокрема, Сіверськ, Білогорівка, Юр'ївка, Мар'їнка, Кривий Ріг, Вищетарасівка, Миколаїв та Тернові Поди.

Українські військові вчора відбили атаки армії РФ біля 12 населених пунктів: Зайцеве, Майорськ, Залізне, Бахмутське, Одрадівка, Миколаївка Друга, Озерянівка, Первомайське, Побєда, Новомихайлівка, Павлівка та Безіменне. ЗСУ вразили два російських командних пункти, три - опорних пункти, 17 місць скупчення сил і техніки, два склади з боєприпасами та один - з паливно-мастильними матеріалами, а також знищили три російські зенітні ракетні комплекси С-300, збили чотири керовані авіаракети Х-59 і чотири безпілотники.

++07.27++

Фінляндія сьогодні заборонить в'їзд російським туристам

Уряд Фінляндії повідомив, що прийме у четвер, 29 вересня, постанову, яка істотно обмежить право громадян Росії на в'їзд до країни в якості туристів і використання її як транзитної країни для поїздок в інші частини Шенгенської зони.

Пізніше цього тижня фінський уряд збереться, щоб обговорити шляхи посилення контролю на кордоні з Росією, в тому числі за допомогою прикордонного паркану.