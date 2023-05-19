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Президент України Володимир Зеленський у Саудівській Аравії
Президент України Володимир Зеленський у Саудівській АравіїФото: Saudi Press Agency/REUTERS
ПолітикаСаудівська Аравія

Зеленський запросив принца Саудівської Аравії в Україну

Роман Губа
53 хв. тому

Володимир Зеленський зустрівся зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мохаммедом бін Салманом аль Саудом і запросив його відвідати Україну.

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Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 19 травня, прибув до Саудівської Аравії, де зустрівся зі спадкоємним принцом країни  Мохаммедом бін Салманом аль Саудом. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.

Під час зустрічі вони обговорили двосторонні відносини, безпекову ситуацію в Україні та протидію агресії РФ. Зеленський також розповів про головні елементи української формули миру. Окрім того, він запросив Мухаммада бін Салмана аль Сауда відвідати Україну, повідомили в ОПУ.

"Спадкоємний принц Саудівської Аравії підтвердив зацікавленість в інвестиціях в Україну та відновлення нашої держави", - наголошується також у повідомленні.

Зеленський виступить на саміті Ліги арабських держав 

Також Зеленський виступить на саміті Ліги арабських держав. Повідомляючи в Telegram про свій візит, він наголосив, що пріорітети України - повернення усіх політичних в’язнів з Криму і тимчасово окупованих територій, повернення всіх полонених та незаконно депортованих- людей, представлення формули миру, до реалізації якої необхідно залучити якомога більше держав та гарантування енергетичної безпеки наступної зими.

Разом із Зеленським у делегації присутній перший голова Меджлісу кримськотатарського народу  Мустафа Джемілєв

Спадкоємний принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман аль Сауд минулого року виступив посередником між Росією та Україною і домігся звільнення 10 іноземців, захоплених Росією, нагадує Reuters.

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