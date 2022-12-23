Зеленський закликав не ігнорувати тривоги напередодні свят

Президент України припускає, що російські війська напередодні новорічних свят можуть активізуватися і завдати нових ударів по території країни. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини п'ятниці, 23 грудня.

++21:30++

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак опублікував зворушливе різдвяне відео на підтримку України. "У це Різдво ми з тобою, Україно", - написав він у Twitter.

++20:55++

Президент України Володимир Зеленський закликав українців не ігнорувати повітряні тривоги напередодні свят.

"Будь ласка, пам’ятайте, хто воює проти нас. У святковий час, який наближається, російські терористи можуть знову активізуватися. Вони зневажають християнські цінності і будь-які цінності взагалі. Тому, будь ласка, зважайте на сигнали повітряної тривоги, допомагайте один одному і завжди бережіть один одного", - сказав він у вечірньому відеозверненні.

++20:15++

Протягом доби війська РФ завдали по території України одного ракетного, чотирьох авіаційних ударів, а також здійснили 16 обстрілів з РСЗВ, повідомляє генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні. "Противник продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Куп’янському - намагається покращити тактичне положення. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському – обороняється", - йдеться в зведенні.

Окрім того, як зафіксували в генштабі ЗСУ, РФ збільшила обсяги перевезення особового складу, військової техніки та боєприпасів залізницею до районів ведення бойових дій.

З метою посилення адміністративно-поліцейських заходів в тимчасово окупований Бердянськ Запорізької області прибули близько 500 військовослужбовців зі складу Росгвардії, повідомляють у генштабі ЗСУ.

++19:30++

Через дефіцит електроенергії в Києві наразі не курсуватимуть трамваї і тролейбуси. Всі маршрути наземного електротранспорту відтепер обслуговуватимуть автобуси, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Аби забезпечити перевезення киян на маршрутах, де їздили трамваї і тролейбуси, ми випустили 222 автобуси. Це додаткових 38 автобусних маршрутів на заміну тролейбусам. Та 17 – на заміну трамваям", - написав він у Telegram.



Загалом сьогодні на 126 автобусних маршрутах міста працюють 440 автобусів. Це - весь рухомий склад автобусів, що є в автопарках Києва, додав він. Також перевезення забезпечують і приватні перевізники - на 98 маршрутах працюють загалом 846 автобусів.



Метро в Києві роботу продовжить. Наразі відкриті 50 станцій із 52. Дві станції - "Гідропарк" і "Дніпро" - тимчасово закриті.

++19:17++

Ситуація з забезпеченням електроенергією у Києві залишається складною, діють екстрені графіки відключень електрики, повідомив мер міста Віталій Кличко. "В першу чергу, електроенергією забезпечують об’єкти критичної інфраструктури, медичні заклади, пологові будинки, воєнні шпиталі", - написав він у Telegram.

Водопостачання у столиці наразі відбувається у штатному режимі. Теплопостачання теж стабілілзоване, за винятком випадків, де робота котелень залежить від електроенергії, зазначив він. "І ми працюємо над тим, щоб залучити генератори, аби заживити максимальну кількість котелень", - написав Кличко.

++18:50++

Президент США Джо Байден підписав закон про оборонний бюджет країни на 2023 рік у розмірі 858 мільярдів доларів, повідомляється на сайті Білого дому.

З них 800 мільйонів доларів виділять на підтримку України.

++18:40++

Уряд Естонської Республіки підтримав пропозицію направити Україні черговий пакет військової допомоги, повідомляє у Facebook генштаб ЗСУ. Цього разу пакет включатиме переважно безпілотники, засоби індивідуального захисту та зимову форму.

++18:30++

Президент України Володимир Зеленський після візиту в США, який став його першою закордонною поїздкою від початку широкомасштабного вторгнення Росії, заявив, що може і в подальшому виїжджати закордон, але тільки якщо його перемовини матимуть "значуще, важливе, стратегічне наповнення".

"Якщо від результатів візиту будуть абсолютно безпосередньо залежати наші Збройні сили, всі наші сили оборони, якщо той чи інший наш партнер готовий брати на себе лідерство в реалізації пунктів української формули миру, якщо можуть бути визначальні кроки для прискорення нашої перемоги, то як виняток із загальної практики воєнного часу можуть бути мої переговори і ось так - на особистому рівні", - сказав він на конференції послів України "Війна і нові горизонти у світі".

++18:00++

Командування повітряних сил ЗСУ затвердило перелік військових, які навчатимуться керувати зенітними ракетними комплексами (ЗРК) Patriot, повідомив в ефірі національного телемарафону речник Командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Командувач повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук затвердив вже перелік людей, які можуть бути спрямовані на це навчання, як це було з Iris-Т і NASAMS, коли за кілька тижнів наші фахівці навчилися доволі вправно оперувати цими комплексами", - розповів він.

Речник зауважив, що на навчання роботі з системами Patriot може знадобитися більше часу, ніж зазначеними ЗРК, тому що це більш потужна і далекобійна техніка.

++17:10++

Збройні сили Литви навчатимуть близько 1,5 тисячі українських військових у 2023 році, повідомив у Facebook генеральний штаб Збройних сил України. Частина тренувань, запланованих у Литві у 2023 році, буде частиною новоствореної місії ЄС з військової підтримки України. Загалом планується, що навчання на території країн ЄС пройдуть близько 15 тисяч українських військових.

++17:00++

Білоруський правитель Олександр Лукашенко відвідає Росію, йдеться у повідомленні пресслужби президента Республіки Білорусь. Там він збирається відвідати Науково-дослідний випробувальний центр підготовки космонавтів та взяти участь у неформальній зустрічі глав держав-учасниць СНД, яка відбудеться 26-27 грудня у Санкт-Петербурзі.

++16:50++

Дефіцит електроенергії у Київській області наразі складає близько 50 відсотків, повідомив очільник Київської ОВА Олексій Кулеба. "Пріоритетно заживлені лікарні, системи водо- і теплопостачання та інші об’єкти критичної інфраструктури", - написав він у Telegram.

Як повідомив Кулеба, найскладніша ситуація - в Бучанському, Броварському та частково Бориспільському районах. Там громади вже заживлені, але через масштабні пошкодження світло подається на 2-4 години, а вимикається на 6-10 годин. Відновлювальні роботи на пошкоджених енергетичних мережах Київської області тривають.

++16:40++

Україна планує активізувати співробітництво з країнами Африки та Глобального Півдня, заявив президент Володимир Зеленський під час конференції послів України "Війна і нові горизонти у світі", повідомляє Telegram голови держави. Він зазначив, що Україна вже перезавантажує відносини з "десятками країн Африки", додавши, що "наступного року маємо це посилити".

"Глобальне зростання й міжнародну стабільність у цьому столітті неможливо уявити без відносин з Африкою та іншими частинами Глобального Півдня, як-от: Латинська Америка, Індія, інші азійські країни, зокрема Китай і Південно-Східна Азія, увесь регіон островів Індійського й Тихого океану", - зауважив президент, наголосивши, що Україна "має знайти формат свого лідерства" в стратегічних процесах у кожному регіоні світу.

Зеленський підкреслив: Україна має стати субʼєктом реагування на кризові ситуації у світі і її присутність "має бути відчутною всім".

++16:20++

Кабінет міністрів України припинив дію угоди про повітряне сполучення з Білоруссю, а також дію низки угод про військово-технічне співробітництво з цією країною, повідомив у Telegram представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук за підсумками засідання уряду.

Зокрема, припинені угоди про додаткові заходи довіри і безпеки, про спільні науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи в галузі озброєння і військової техніки, а також про взаємну охорону прав на результати інтелектуальної діяльності, що створені та надані в ході двостороннього військово-технічного співробітництва.

++16:00++

Кабінет міністрів України продовжив до травня 2023 року дію режиму надзвичайної ситуації (НС) і карантин через поширення COVID-19. Про це повідомив у Telegram представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук за підсумками засідання уряду.



Режим НС і карантин мали закінчитися 31 грудня.

++15:54++

Котелевський районний суд Полтавської області засудив до 11 років ув'язнення чотирьох російських військовополонених за порушення законів та звичаїв війни. Військових РФ визнали винними у катуванні під час окупації Харківщини колишніх учасників антитерористичної операції на Донбасі.

++15:34++

Європейський Союз пообіцяв надати Україні 900 генераторів. При цьому Київ вже отримав від партнерів з Європи та світу понад 200 вантажів з енергетичним обладнанням, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду.

"500 тисяч переважно малопотужних генераторів завезли в Україну цього року бізнес і люди. Додатково партнери дають нам великі генераторні установки, які здатні живити важливі об’єкти. Наприклад, медичні заклади чи насосні станції водоканалів", - наголосив він.

Прем'єр додав, що в Україні триває розбудова мережі "пунктів незламності", кількість яких планують збільшити до 15-17 тисяч. "Для посилення фінансової спроможності громад сьогодні ухвалюємо рішення про механізм зарахування до місцевих бюджетів 13,4 відсотка від акцизу за пальне. У 2023 році залишаємо ці кошти у громад, аби місцева влада мала додаткові ресурси на відбудову інфраструктури та соціальні видатки", - зазначив Шмигаль.

++14:57++

Російські війська вкотре вдарили по Херсону. Під обстрілом опинився Кораьельний район міста. Відомо про одного загиблого.

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++14:28++

Нідерланди нададуть Україні допомоги на 2,5 мільярда євро в 2023

Нідерланди нададуть Україні допомогу на 2,5 мільярда євро в 2023 році, повідомив прем'єр-міністр Марк Рютте після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

++14:01++

Російські окупанти знесли Маріупольський драмтеатр, у якому в березні вбили своїм ударом 300 людей.

++13:39++

У центрі окупованого Росією Мелітополя в Запорізькій області підірвалось авто, повідомив законний мер міста Іван Федоров.

За даними окупаційної адміністрації, поранені двоє людей. За інформацією ЗМІ, йдеться про працівників Федеральної служби безпеки РФ.

++13:12++

У РФ загорілися гуртожиток ОМОНу, військова частина та військкомат

Сьогодні в Москві виникли пожежі на території військової частини та в гуртожитку ОМОНу (загону особливого призначення військ національної гвардії РФ).

За інформацією видання Baza, на території військової частини площа пожежі становила майже 200 квадратних метрів, а до гасіння залучили десять пожежних бригад.

У гуртожитку ОМОНу площа пожежі склала близько п'яти квадратних метрів. Причиною стало загоряння сміття.

Крім того, вночі в селі Івантієвка Саратовської області невідомі намагалися підпалити кабінет чергового військового комісаріату. Кабінет сильно постраждав від вогню.

Постраждалих внаслідок цих пожеж, за даними російських ЗМІ, немає.

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++12:50++

Росія намагається адаптувати свої війська до довгострокових стратегічних викликів, які виникли внаслідок її вторгнення в Україну, пише британська військова розвідка у щоденному звіті, аналізуючи плани РФ збільшити армію на третину до 1,5 мільйона осіб.

Коли цей рівень може бути досягнутий, експертам поки не зрозуміло. Неясно, як Росія знайде новобранців у той час, коли її солдати перебувають під безпрецедентним тиском в Україні, пише міністерство оборони Великобританії з посиланням на розвідку в Twitter.

++12:28++

Заявою про прагнення "якнайшвидше закінчити війну" президент Росії Володимир Путін намагається зняти з себе відповідальність за затяжні воєнні дії, вважають в американському Інституті вивчення війни (ISW).

"Путін зробив кілька заяв про те, що Росія прагне якнайшвидше завершити війну, одночасно зазначивши, що РФ не нарощуватиме темпи "спеціальної військової операції", оскільки це призведе до "невиправданих втрат". Ці заяви є частиною консолідованих спроб Кремля, спрямованих на те, щоби виправдати військові зусилля Путіна перед російською внутрішньою аудиторією, яка йде на великі жертви задля досягнення нереалістичних цілей Кремля", - зазначають аналітики інституту.

В ISW нагадали, що російські військові не здобули жодної значної перемоги після захоплення Лисичанська 3 липня.

++12:00++

Назвав війну війною: в РФ вимагають покарати Путіна за "фейки"

Президент РФ Володимир Путін назвав війну проти України війною, а не "спеціальною військовою операцією" (СВО), спілкуючись з журналістами 22 грудня. Після цього генеральному прокурору та міністру внутрішніх справ РФ направили звернення з проханням притягнути його до відповідальності за статтею про розповсюдження "фейків" щодо дій російської армії.

"Наша мета - не розкручувати цей маховик військового конфлікту, а, навпаки, закінчити цю війну. Ми цього прагнемо і будемо прагнути", - сказав Путін на брифінгу 22 грудня. Фото: SPUTNIK/REUTERS

Звернення спрямував Микита Юферєв - депутат муніципального утворення Санкт-Петербурга "Смольнінське", яке у вересні суд постановив розпустити за заклики до відставки Путіна. "Путін назвав війну війною: "Наша мета - закінчити цю війну". Але указу про завершення СВО не було, війну не оголошували. За такі слова про війну засудили вже кілька тисяч людей. Направив звернення до органів, щоби Путіна притягнули за поширення фейків про армію", - повідомив Юферєв.

++11:38++

Від сьогодні в усіх відділеннях "Укрпошти" та онлайн-магазині можна придбати завершальну в 2022 році поштову марку "Щедрик. Carol of the Bells". 100 років тому "Щедрик" авторства Миколи Леонтовича вперше пролунав на сцені в Карнегі-Гол у Нью-Йорку.

Тираж марки - 200 тисяч примірників. Автор - заслужений художник України Микола Кочубей. З нагоди старту продажів "Укрпошта" показала процес створення ним ескізу.

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++11:16++

Україна готує "мирний план" до річниці війни - ЗМІ

Україна збирається представити в річницю повномасштабної війни, розв'язаної проти неї Росією, 24 лютого 2023 року або близької цієї дати "мирний план", повідомили американському виданню виданню The Wall Street Journal українські та європейські дипломати. За їхніми словами, наразі команда президента України Володимира Зеленського наповнює його конкретним змістом.

++10:50++

Заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник вкотре закликав Берлін почати постачати Києву бронетехніку.

За його словами, канцлеру ФРН Олафу Шольцу (Olaf Scholz) слід "нарешті переглянути" свою колишню позицію щодо, наприклад, постачання в Україну танків Leopard і бойових машин піхоти Marder. "Якщо федеральний уряд не хоче займатися постачаннями наодинці, то Німеччина могла би взяти на себе провідну роль на континенті у створенні європейського танкового альянсу", - заявив колишній посол України у ФРН в інтерв'ю групі видань RND.

У зв'язку з оголошенням США про надання Україні систем протиповітряної оборони Patriot Мельник сказав: "Українці сподіваються, що канцлер Шольц і "світлофорна коаліція" наслідуватимуть приклад американців, щоби посилити військову підтримку моєї країни без жодних "але" і "якщо".

++10:22++

Президент України Володимир Зеленський повернувся до Києва.

21 грудня він здійснив перший з початку повномасштабної війни закордонний візит - до США. А повертаючись додому, відвідав 22 грудня Польщу.

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++10:02++

"Моссад": Іран хоче розширити постачання зброї до Росії

Іран прагне розширити постачання зброї до Росії, застеріг директор ізраїльської розвідки "Моссад" Давид Барнеа.

"Ми попереджаємо про подальші наміри Ірану, які вони намагаються зберегти в таємниці, про поглиблення та нарощування поставок передової зброї до Росії, розширення проєкту зі збагачення урану та посилення атак на дружні (Ізраїлю. - Ред.). мусульманські країни в регіоні", - зазначив Барнеа.

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++09:41++

Голови обласних військових адміністрацій прозвітували про ситуацію в регіонах 22 грудня:

На Донеччині внаслідок російських обстрілів загинули четверо мирних жителів: двоє у Часовому Яру та двоє у Бахмуті. Ще семеро цивільних дістали в області поранень, пише в ранковому звіті Павло Кириленко.

На Херсонщині через обстріли загинула людина, двоє жителів отримали поранення різного ступеню тяжкості, повідомляє Ярослав Янушевич.

На Харківщині війська РФ обстріляли господарчий блок центральної Вовчанської районної лікарні, внаслідок чого були поранені четверо працівників і ще один чоловік. Усі постраждалі в середньому стані, загроз їхнім життям немає, каже Олег Синєгубов.

На Сумщині внаслідок влучання ракети в приватний житловий будинок стіна обвалилася на двох хлопчиків віком три і 15 років. Вони вижили, повідомив напередодні Олександр Старух.

++09:17++

У Росії затвердили, як в школах вивчати Євромайдан і війну

На сайті російського міністерства освіти опублікований наказ від 22 грудня про затвердження федеральної програми середньої освіти, згідно з яким на уроках історії Росії старшокласники вивчатимуть такі теми як "державний переворот" в Україні в 2014 році, "возз'єднання" Криму з РФ, "спеціальна військова операція" 2022 року та "санкції США і їхніх союзників" проти РФ.

++08:56++

Тренувати ЗСУ роботі з Patriot можуть вперше на території США

У Пентагоні розглядають можливість навчання українських солдатів роботі з системами Patriot на військовій базі у США, повідомляє Politico з посиланням на джерела в американському міністерстві оборони.

Patriot Фото: IMAGO

Від початку повномасштабної війни Росії проти України Сполучені Штати тренували українських військових у Великобританії, Німеччині та Східній Європі, але не на своїй території. Навчання ж на "Патріотах" у Європі пов'язане з логістичними труднощами, тому в Пентагоні обговорюють його проведення повністю або частково на території США.

За словами одного з посадовців, його доцільно провести у Форт-Сіллі в штаті Оклахома, де перебуває більшість інструкторів і необхідних тренажерів. Остаточне рішення ще не ухвалене. Очікується, що для підготовки українських військових знадобиться кілька місяців.

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++08:29++

США запровадили санкції щодо ще 10 компаній, пов'язаних з російським військово-промисловим комплексом. Як повідомляється на сайті міністерства фінансів США, до санкційного списку внесли юридичних осіб, які займаються розробкою обладнання для оборонних підприємств. Серед них, зокрема, Центральний науково-дослідний інститут конструкційних матеріалів "Прометей" імені Гориніна та Національний дослідницький центр "Курчатівський інститут".

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++08:08++

Прем'єрка Італії збирається до України на початку 2023 року

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні збирається відвідати Україну на початку 2023 року. Про це вона заявила в інтерв'ю італійському телеканалу Rai 1, зазначивши, що планує здійснити поїздку до Києва в перші місяці року.

Також, за словами Мелоні, найближчим часом відбудеться її телефонна розмова з президентом України Володимиром Зеленським.

++07:55++

РФ у Криму облаштовує оборонні позиції - генштаб ЗСУ

Росія завдала шести ракетних і шести авіаційних ударів по території України 22 грудня, зокрема по цивільних об'єктах в Харківській та Дніпропетровській областях. Крім того, війська РФ обстріляли українські території з реактивних систем залпового вогню понад 70 разів за добу. Про це повідомляється в ранковому зведенні генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

Українські військові відбили атаки російських окупантів у районах одного населеного пункту в Сумській області, одного - у Харківській, семи - в Луганській та 10 - в Донецькій. Авіація нанесла вчора вісім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки РФ, знищила три російських зенітно-ракетних комплекси та один центр безпілотників, а ракетні війська та артилеристи вразили три пункти управління, три склади боєприпасів і вісім районів зосередження окупаційних сил.

"На території тимчасово окупованої АР Крим ворожі підрозділи здійснюють інженерне обладнання оборонних позицій вздовж автошляху Красноперекопськ - Джанкой", - ідеться у повідомленні.

++07:33++

Північна Корея заперечує постачання "вагнерівцям" зброї

У Північній Кореї заявили, що повідомлення про постачання Росії боєприпасів є "абсурдним фейком". У міністерстві закордонних справ КНДР додали, що Росія здатна "захистити себе без будь-якої військової підтримки", повідомляє місцеве офіційне інформаційне агентство KCNA.

Напередодні США повідомили, що Північна Корея поставила першу партію зброї російській приватній військовій компанії "Вагнер" для використання на війні РФ проти України.

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