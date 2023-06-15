Зеленський - парламенту Швейцарії: Дозвольте реекспорт зброї
Президент України Володимир Зеленський у четвер, 15 червня, виступив по відеозв'язку перед парламентом Швейцарії- Федеральними зборами. У промові він закликав законодавців дозволити реекпорт озброєння швейцарського виробництва в Україну.
"Я знаю, що в Швейцарії точиться дискусія щодо експорту військової техніки для захисту та оборони України. Це було б життєво важливо. - цитує Зеленського агенція Reuters. - Нам потрібна зброя, щоб ми могли відновити мир в Україні".
Зеленський став першим іноземним президентом, що виступив перед парламентом Швейцарії з відеозверненням. З 1970 року перед Федеральними зборами виступали лише 28 запрошених спікерів, зокрема президенти іноземних держав та представники міжнародних організацій. Але ніколи іноземний президент не виступав перед органом у форматі віртуального звернення.
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