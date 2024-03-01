Зеленський закликав партнерів посилити ППО України

Якщо Україна отримає всі необхідні засоби для посилення ППО, вона зможе перемогти РФ у небі, вважає Зеленський. Доказом цього він назвав украй результативний місяць лютий, коли вдалося збити 13 літаків РФ.

Україна зможе перемогти РФ у небі, якщо отримає від партнерів всі необхідні засоби для посилення ППО, переконаний президент України Володимир Зеленський. На його думку, доказом цього є вкрай результативний місяць лютий, коли вдалося збити загалом 13 літаків РФ.

Зеленський наголосив на важливості пришвидшення передачі Україні засобів для посилення протиповітряної оборони (ППО) від партнерів. Відповідний заклик Зеленський опублікував увечері четверга, 29 лютого, у соцмережі X.

Зеленський: Лютий - катастрофічний місяць для російської авіації

У своєму дописі Зеленський повідомив, що впродовж лютого українським оборонцям вдалося збити десять Су-34, два Су-35 та один А-50 більше. Президент зауважив, що ці літаки більше "не скидатимуть бомби на українських військових і мирне населення, не координуватимуть масовані ракетні удари по українських містах та громадах".

"Попри свої обмежені можливості та відсутність переваги в повітрі, Україні вдалося зробити лютий 2024 року катастрофічним місяцем для російської бойової авіації. Уявіть, чого Україна могла б досягти за умови достатньої, своєчасної та безперебійної військової допомоги", - додав український президент.

Росію потрібно перемогти в небі вже цього року

На тлі цього Зеленський закликав західних партнерів України прискорити передачу необхідних для ЗСУ засобів посилення протиповітряної оборони.

"Я закликаю партнерів прискорити ухвалення всіх рішень щодо подальшого посилення української протиповітряної оборони та військово-повітряних спроможностей. Разом ми повинні перемогти Росію в небі над Україною вже цього року. Ми абсолютно точно можемо це зробити, якщо матимемо необхідні засоби", - переконаний український лідер.

На думку Зеленського, "контроль над небом врятує тисячі цивільних життів і допоможе нашим військам на землі". "Це саме ті кроки, (...), що дадуть змогу якнайшвидше покласти край російській агресії", - виснував Зеленський.

Результативна робота Повітряних сил ЗСУ: 12 збитих російських "Сушок" за 12 днів

Як повідомлялося, 29 лютого українські військові повідомили про збиття в небі над Сходом України одразу трьох російських винищувачів-бомбардувальників Су-34. Досі такий результат спостерігався лише 22 грудня 2023 року - тоді українські оборонці так само повідомили про знищення трьох російських Су-34.

Таким чином, Сили оборони України змогли уразити вже 12 російських винищувачів за останні 12 днів: 17 лютого збили два Су-34 та один багатоцільовий Су-35, 18 лютого - один Су-34, 19 лютого - Су-34 і Су-35С, 21 лютого - ще один Су-34, 27 лютого - два Су-34, а 29 лютого - три Су-34.

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Днями Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук застерігав війська РФ, що їм варто "замислитись" і "принаймні на якийсь час припинити "авіаційні м'ясні штурми" - росіяни активно застосовують Су-34 і Су-35 для ураження українських позицій авіабомбами, оснащеними уніфікованими модулями планування та корекції (УМПК), що перетворюють їх у відносно точне й вкрай небезпечне озброєння.

РФ втратила в 2024-му вже два літаки А-50

Крім того, з початку року ЗСУ вдалося збити два російських розвідувальних літаки А-50. Один із них - А-50У, нова модернізована версія, яку армія РФ використовувала для дальнього радіолокаційного виявлення, управління та наведення для ударів по Україні ракетами зі стратегічної авіації. Вартість такого літака становить 350 мільйонів доларів.

За даними української розвідки, у Росії залишилося шість А-50, водночас вона має ще близько 300 бойових літаків, які може застосовувати проти України.

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