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Зеленський закликав Байдена запросити Україну до НАТО

Максим Сидоржевський
13 хв. тому

Хоч Україна не зможе просто зараз вступити до НАТО, але отримане вже тепер запрошення до членства в Альянсі було б чудовим стимулом, переконаний Володимир Зеленський.

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Володимир Зеленський очікує на запрошення до НАТО у Вільнюсі
Володимир Зеленський очікує на запрошення до НАТО у ВільнюсіФото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський закликав президента Сполучених Штатів Джо Байдена просто зараз запросити Україну в НАТО, навіть якщо сам вступ не відбудеться до закінчення нинішньої війни. Такий заклик українського лідера пролунав під час його інтерв'ю телеканалу CNN, оприлюдненому в вівторок, 4 липня.

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Зеленський зокрема заявив, що рішення про те, буде Україна в НАТО чи ні, ухвалює Байден, і для України дуже важливо отримати цей сигнал. "Дуже важливо відчувати, що в майбутньому ти справді будеш перебувати поруч із союзниками", - зазначив Зеленський.

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Український лідер також переконаний, що сам Байден особисто не проти членства України в Альянсі. "Він підтримує наше майбутнє в НАТО", - сказав Зеленський, говорячи про Байдена, додавши, що запрошення до НАТО вже зараз було б величезним стимулом для українських військових.

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Водночас глава української держави сказав, що чудово розуміє, що Україна "ніколи" не зможе вступити до Альянсу, поки триває розв'язана Росією війна проти України.

Саміт НАТО у Вільнюсі відбудеться 11-12 липня. Керівництво України, зокрема й Зеленський, неодноразово заявляли, що очікують від саміту чіткого рішення щодо майбутнього членства в Альянсі. Водночас у Києві також неодноразово заявляли, що розуміють неможливість приєднання до НАТО до завершення війни.

Зеленський запрошений на саміт, утім, остаточно його участь у заході поки не підтверджена. 29 червня заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква заявив, що Зеленський не приїде на саміт НАТО, якщо лідери країн-членів проявлять "дефіцит мужності" і відмовляться запросити Київ до Альянсу.

Чи підтримують німці вступ України в НАТО?

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