Зеленський - захисникам: Абсолютні герої

233-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події п'ятниці, 14 жовтня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 13 жовтня. На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події п'ятниці, 14 жовтня (час київський).

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З українських портів у четвер вийшли шість суден із майже 154 тисяч тонн продовольства, отримавши дозвіл від спільного координаційного центру (СКЦ). "13 жовтня українські порти залишили шість суден, вони перевозять загалом 153 505 тонн зерна та іншої продукції АПК у рамках чорноморської зернової ініціативи", - йдеться у повідомленні СКЦ. "Станом на 13 жовтня загальний тоннаж зерна та іншої агропродукції, експортованих із трьох українських портів, становить 7 363 704 тонни. Загалом станом на сьогодні було дозволено рух 666 суден - 335 на прибуття в українські порти та 331 на вихід із них", - зазначається у повідомленні, цитує "Інтерфакс-Україна".

Зеленський привітав захисниць і захисників України

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Президент України Володимир Зеленський привітав українських військових із Днем захисників і захисниць України. "Ви б'єтеся за Україну, незалежність і волю для усіх наступних поколінь. Абсолютні герої. Люди з великої літери. Наші захисники й захисниці", - написав Зеленський у Telegram-каналі.

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Повідомлення про перші випадки загибелі мобілізованих викликали критику на адресу командування серед пропагандистів і військових блогерів в Росії, йдеться у звіті Американського Інституту вивчення війни (ISW). В актуальному аналізі наголошується, що показники втрат серед мобілізованих вище через їхню непідготовленість, брак спорядження, згуртованості підрозділів і командирів.

Аналітики наводять карти бойових дій, вказуючи, зокрема, на просування українських військ на північний захід від Сватового, подальші оборонні операції росіян на тлі очікування наступу Збройних сил України на Кремінну і спроби російських військ відбити позиції на півночі й північному заході Херсонської області. Водночас аналітики інституту зазначать, що пошкодження Кримського мосту перешкоджає доставці вантажів та особового складу з РФ на південь України.





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Протягом минулої доби Збройні сили України відбили атаки російських військ у напрямку дев'яти населених пунктів, повідомив Генштаб ЗСУ в п'ятничному ранковому зведенні. "За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника у напрямках населених пунктів Терни, Опитне, Веселе, Невельське, Одрадівка, Іванград, Бахмут, Нова Кам’янка та Сухий ставок", - ідеться в зведенні.

Так само у Генштабі наголосили, що окупаційні російські війська й надалі завдають ударів по критичній інфраструктурі та цивільних об'єктах в Україні. Зокрема, минулої доби від російських обстрілів постраждали населені пункти Броди, Наливайківка Київської області, Миколаїв і Нікополь. Задля ударів по Україні російські агресори застосували крилаті, авіаційні, зенітні керовані ракети та ударні безпілотні літальні апарати іранського виробництва. Зазначається, що за добу окупаційні сили завдали два ракетних та 16 авіаційних ударів, а також провели понад 70 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.





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Росія збільшила чисельність свого корабельного угруповання в Чорному морі до 15 одиниць, які "продовжують маневри вздовж південного узбережжя Криму", повідомило в соцмережі Facebook Оперативне командування "Південь". За його даними, в цей час на бойовому чергуванні в Чорному морі перебувають три носії крилатих ракет "Калібр", в тому числі один підводний. Сукупна кількість ракет, яке може випустити це угруповання, - до 20 одиниць, застерегли в ОК "Південь".

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Унаслідок ракетного обстрілу Запоріжжя російськими військами вражені об'єкти інфраструктури, в місцях влучень виникли пожежі, там працюють рятувальники. Цю інформацію оприлюднив голова Запорізької ОВА Олександр Старух. Посадовець уточнив, що в місто прилетіли три ракети, випущені з комплексу С-300. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

++07.04++

Компанія Ілона Маска SpaceX повідомила міністерству оборони США, що більше не може продовжувати фінансування сервісу супутникового зв'язку Starlink в Україні. У відповідному листі директора з продажів SpaceX, яке цитує американський телеканал CNN , компанія просить Пентагон перейняти фінансування урядового і військового використання Україною системи Starlink, яка, за оцінками SpaceX, до кінця нинішнього року буде коштувати понад 120 мільйонів доларів, а протягом наступних 12 місяців може обходитися приблизно в 400 мільйонів доларів. "Ми не в змозі надалі дарувати термінали Україні або фінансувати наявні термінали протягом невизначеного періоду часу", - йдеться в документі. Досі SpaceX передала Україні близько 20 тисяч одиниць терміналів Starlink. Сам Ілон Маск повідомив раніше, що операція вже обійшлася його компанії в 80 мільйонів доларів.

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