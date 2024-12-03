Зеленський: Загинуло значно менше 80 тисяч військових ЗСУ

Президент запевнив, що втрати України у війні значно менші, ніж пишуть західні ЗМІ. При цьому, за його словами, українська влада реально не знає, скільки українців загинуло на окупованих Росією територіях.

Президент України Володимир Зеленський запевняє, що українські втрати на війні набагато менші, ніж 80 тисяч військових, про загибель яких писали західні ЗМІ.

"Дехто нещодавно, здається в американській пресі, подав інформацію, що українців загинуло 80 тисяч. Та я хочу вам сказати, що ні - менше. Набагато менше. Набагато", - сказав він в інтерв'ю японському інформаційному агентству Kyodo News, опублікованому 2 грудня.

При цьому Зеленський зазначив, що не може повідомити точні цифри загиблих українських військових.

Зеленський: Точних даних про кількість загиблих українців немає

Він додав, що українська влада реально не знає, скільки українців загинули на окупованих Росією територіях.

"Переважно це цивільне населення. Під час окупації там були і цивільні, і військові, і правоохоронці, і різні люди з комунальних підприємств і місцевої влади... і скільки їх загинуло, скільки було їх втрачено, скільки закатовано в полоні тощо - тут я не знаю. Тому я говорю лише про фіксацію військових, які на нашій території, що контролюється нами", - сказав президент.

У вересні американське видання The Wall Street Journal навело оцінку втрат України та Росії на війні. Кількість загиблих українських військових WSJ оцінила у 80 тисяч, а російських - у 200 тисяч, поранених - по 400 тисяч з обох боків. Наприкінці листопада видання The Economist написало, що втрати України становлять від 60 до 100 тисяч загиблих військових, а поранень могли зазнати ще 400 тисяч.