Зеленський: За три дні РФ застосувала 20 ракет і 300 дронів

Значну частину цих ударних засобів вдалося збити або знешкодити засобами РЕБ, але були й влучання, зазначив президент України Володимир Зеленський.

Війська РФ упродовж трьох днів нового 2025 року застосували для ударів по Україні понад 300 ударних дронів та близько 20 ракет, зокрема балістичних. Про це увечері у п'ятницю, 3 січня, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Вже лише за перші три дні нового року російська армія застосувала проти українських міст і сіл понад 300 ударних дронів та близько 20 ракет, зокрема балістичних. Значну частину нашим воїнам вдалося збити або знешкодити засобами РЕБ. Але, на жаль, були влучання, є і поранені, і загиблі. Мої співчуття всім рідним та близьким загиблих", - написав він у Telegram.

Окрім цього, як наголосив Зеленський, війська РФ щоденно завдають ударів керованими авіабомбами. "Такий російський терор, який не втрачає інтенсивності, вимагає і від нас, і від усіх партнерів не зменшувати активності в розбудові нашого повітряного щита", - зазначив він, додавши, що наступного тижня відбудуться зустрічі і перемовини "заради більшої міцності нашої протиповітряної оборони".

Ракетний удар по Чернігову

Нагадаємо, увечері 3 січня війська РФ завдали трьох ракетних ударів по Чернігову, внаслідок чого одна людина загинула, а ще четверо - постраждали. Удар прийшовся на приватний сектор на околиці міста, повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації (ОВА) В'ячеслав Чаус.

"Два житлові будинки - вщент зруйновані, ще близько 10 домівок пошкоджені, здебільшого це скління вікон", - зазначив він.

За попередніми даними, війська РФ вдарили по Чернігову балістичними "Іскандер-М", вказав Чаус.

У Києві завершили рятувальні роботи

Тим часом у Києві рятувальники завершили розбір завалів житлового будинку у Печерському районі після атаки військ РФ 1 січня, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Внаслідок цього удару загинули дві людини, ще четверо - постраждали. Ще чотирьох людей вдалося врятувати, вказали у ДСНС.



Роботи тривали протягом трьох діб, рятувальники зняли та розібрали п'ять бетонних монолітних плит, вивезли понад 850 тонн будівельного сміття. До ліквідації наслідків російської атаки залучались 382 рятувальники та 117 одиниць техніки, додали в ДСНС.