Зеленський з дружиною привітали українців з Новим роком

Президент України Володимир Зеленський і його дружина Олена Зеленська привітали українців із прийдешнім 2025-м роком.

У короткому текстовому повідомленні, опублікованому ввечері у вівторок, 31 грудня, в Telegram, Зеленські наголосили, що 2024 рік став ще одним кроком до української перемоги.

"Ми, українці, знаємо, як це - не чекати, що принесе завтра, а виборювати кожен день і кожен рік свободи. І 2024-й став саме таким - здобутим і вільним. Ще одним кроком до справедливості, до чесного миру, до нашої перемоги, до життя без війни", - ідеться у привітанні.

Зеленські наголосили, що кожен день 2024-го був здобутий "воїнами, усіма нашими людьми, кожним і кожною, хто захищає, хто працює, хто зміцнює й допомагає".

"Сили нам усім у новому році, єдності, наснаги. З новим роком життя та свободи, з нашим роком!" - привітали Зеленський і Перша леді.

Нагадаємо, за даними соціологічного опитування групи "Рейтинг", сподівання, що наступний рік буде кращим за 2024-й, мають 45 відсотків українців, що на шість відсоткових пунктів менше за показник минулого року. На погіршення ситуаціх очікують 27 відсотків респондентів, ще п'ята частина вважає, що 2025 рік буде таким самим, як і рік, що минає. Вісім відсотків респондентів відповіли невизначено.

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