  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіДострокові вибори в НімеччиніУкраїнські біженці в Німеччині
Останні відео
СуспільствоУкраїна

Зеленський з дружиною привітали українців з Новим роком

Дмитро Шварц
31 грудня 2024 р.

Президент України Володимир Зеленський і його дружина Олена Зеленська привітали українців із прийдешнім 2025-м роком.

https://p.dw.com/p/4oiGA
Подружжя Зеленський під час привітання у 2022 році
Олена і Володимир Зеленські (на фото) наголосили, що 2024 рік став ще одним кроком до української перемогиФото: AFP

Президент України Володимир Зеленський і його дружина Олена Зеленська привітали українців із прийдешнім 2025-м роком.

У короткому текстовому повідомленні, опублікованому ввечері у вівторок, 31 грудня, в Telegram, Зеленські наголосили, що 2024 рік став ще одним кроком до української перемоги.

"Ми, українці, знаємо, як це - не чекати, що принесе завтра, а виборювати кожен день і кожен рік свободи. І 2024-й став саме таким - здобутим і вільним. Ще одним кроком до справедливості, до чесного миру, до нашої перемоги, до життя без війни", - ідеться у привітанні.

Зеленські наголосили, що кожен день 2024-го був здобутий "воїнами, усіма нашими людьми, кожним і кожною, хто захищає, хто працює, хто зміцнює й допомагає". 

"Сили нам усім у новому році, єдності, наснаги. З новим роком життя та свободи, з нашим роком!" - привітали Зеленський і Перша леді.

Нагадаємо, за даними соціологічного опитування групи "Рейтинг", сподівання, що наступний рік буде кращим за 2024-й, мають 45 відсотків українців, що на шість відсоткових пунктів менше за показник минулого року. На погіршення ситуаціх очікують 27 відсотків респондентів, ще п'ята частина вважає, що 2025 рік буде таким самим, як і рік, що минає. Вісім відсотків респондентів відповіли невизначено.

Читайте також: Мета й ціна наступу РФ на Донбасі: підсумки 2024 року

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Знешкодження російського безпілотника над Києвом (архівне фото)

У 2024 році над Україною знищено 1300 російських ракет - Повітряні сили

У 2024 році над Україною знищено 1300 російських ракет - Повітряні сили

У 2024-му РФ застосувала по інфраструктурі України більше ракет, ніж минулоріч, заявили Повітряні сили ЗСУ.
Конфлікти31 грудня 2024 р.
Зруйнований пам'ятник Леніну в Суджі, Курська область РФ

Bloomberg: ЗСУ можуть відступити з Курської області у 2025 році

Bloomberg: ЗСУ можуть відступити з Курської області у 2025 році

Джерела видання пояснюють свої прогнози нестачею солдатів у лавах ВСУ та невизначеністю щодо майбутніх поставок західної зброї. На їхню думку, це може послабити позиції Києва на переговорах щодо перемир'я.
Конфлікти28 грудня 2024 р.
Обраний президент США Дональд Трамп

Топ-5 викликів світової економіки у 2025 році

Топ-5 викликів світової економіки у 2025 році

Що чекає на світову економіку 2025 року? Більшість викликів пов'язані з інавгурацією Дональда Трампа та його політикою під гаслом "America First".
Економіка31 грудня 2024 р.