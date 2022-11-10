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Президент України Володимир Зеленський
Президент України Володимир ЗеленськийФото: Lukas Coch/AAP/IMAGO
ПолітикаУкраїна

Зеленський: Втрати РФ вдесятеро вищі за втрати України

Роман Губа
34 хв. тому

На думку президента України Володимира Зеленського, російське командування використовує солдатів як "гарматне м'ясо".

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Президент України Володимир Зеленський запевняє, що втрати російських військ, що беруть участь у війні проти України, приблизно у 10 разів перевищують втрати української армії. Про це він розповів в Інтерв'ю CNN, яке вийшло у четвер, 10 листопада.

Він зауважив, що командування РФ не шкодує солдатів та використовує їх як "гарматне м'ясо", тому російські втрати набагато більші за українські. За даними генштабу ЗСУ, втратити армії РФ убитими військовими наближаються до 80 тисяч осіб. 

Окрім цього Зеленський згадав у розмові, що раніше Пентагон заявляв, що Росія втратила половину своїх танків і зазначив, що ці цифри близькі до реальних.

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Зеленський розраховує на подальшу підтримку США

В інтерв'ю CNN  Зеленський також заявив, що розраховує на продовження підтримку США і після проміжних виборів до Конгресу. "Ми дуже хотіли б, щоб підтримка, особливо обсяг підтримки, залишилися колишніми", - зауважив він. 

"Ми вдячні за двопартійну підтримку. Нам дуже хотілося б, щоб ця двопартійна підтримка збереглася і після виборів. Дуже важливо зберегти цей рівень підтримки, тому що підтримка США посилає дуже важливий і потужний сигнал", - сказав він.

Зеленський подякував Сполученим Штатам, особливо американським платникам податків, за мільярдну військову допомогу, яку вони надали Україні, і попросив продовжувати її надання.

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Інтерв'ю CNN

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