Зеленський: Втрати РФ скоро сягнуть 100 тисяч солдатів

Росія вже втратила в Україні майже 99 тисяч своїх військових, а днями її втрати сягнуть 100 тисяч, заявив Володимир Зеленський. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини вівторка, 20 грудня.

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"Передова", яку нібито відвідав Шойгу, виявилась в Криму

Відео міністерства оборони РФ, на якому міністр Сергій Шойгу нібито "перевірив передові позиції російських підрозділів", насправді зняли в анексованому Криму за 85 кілометрів від лінії фронту. Такого висновку дійшли волонтери проєкту GeoConfirmed, які геолокували місце, над яким пролітав Шойгу.

++08:48++

Виконавча рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) обговорила схвалену правлінням фонду моніторингову програму для України. Ця чотиримісячна програма покликана допомогти Україні залучати донорське фінансування.

++08:24++

Хоча спільні військові навчання, які Росія та Китай проведуть цього тижня, не є чимось новим, США не приховують свого занепокоєння зближенням КНР з РФ у той час, коли остання веде війну проти України, заявив на брифінгу речник Державного департаменту Нед Прайс.

Він також висловив переконання, що під час візиту державного секретаря США Ентоні Блінкена до Китаю, який, як очікується, відбудеться на початку 2023 року, війна Росії проти України буде на порядку денному.

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++07:56++

США продовжують стежити за розстановкою російських сил у Білорусі, заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр. Коментуючи візит президента РФ Володимира Путіна до Мінська, вона зазначила, що американська влада давно стурбована роллю Білорусі у війні РФ проти України.

Керівник пресслужби Державного департаменту Нед Прайс на іншому брифінгу також повідомив, що США уважно стежать за тим, "чи надаватиме Білорусь додаткову підтримку" Росії. У цьому випадку він пообіцяв "пропорційну відповідь шляхом запровадження додаткових санкцій".

Коментуючи слова Путіна на пресконференції з Лукашенком про те, що він не має наміру "когось поглинати", зокрема Білорусь, речник Держдепу зауважив, що таку заяву слід сприймати як "верх іронії", бо виходить від людини, яка прямо зараз намагається "насильно поглинути свого мирного сусіда".

++07:33++

Росія завдала 19 грудня чотирьох ракетних і 60 авіаційних ударів по території України, а також здійснила понад 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Постраждала цивільна інфраструктура та населення. Загроза авіа- та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається на всій території країни, попереджують в генеральному штабі Збройних сил України (ЗСУ).

Війська РФ надалі зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках, намагаються відновити втрачене положення на Лиманському та обороняються на інших напрямках. ЗСУ за добу відбили російські атаки в районах трьох населених пунктів Луганщини та семи Донеччини.

Українська авіація завдала за день 16 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки РФ і шести ударів по позиціях російських зенітно-ракетних комплексів. Протиповітряна оборона збила два російських гелікоптери. Ракетні війська та артилерія вразили склад боєприпасів окупантів, три пункти управління та три райони зосередження військ.

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++07:15++

Зеленський просить Грузію перевести Саакашвілі до клініки в Україні чи Європі

Президент України Володимир Зеленський закликав грузинську владу перевести ув'язненого експрезидента Грузії, який має українське громадянство, Михайла Саакашвілі до клініки в Україні або в Європі чи США.

"Певно, всі могли бачити, у якому стані зараз Михайло Саакашвілі, у якому стані його здоров'я. Тому я звертаюся до народу Грузії, до влади Грузії: треба проявити милосердя, особливо у передріздвяний час. Те, що зараз відбувається з Михайлом, - це знущання. Це не личить Грузії. Це треба припинити. Будь ласка, ухваліть рішення, яке може врятувати його життя", - сказав він у традиційному щоденному відеозверненні.

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++07:05++

Зеленський: Втрати РФ в Україні скоро сягнуть 100 тисяч солдатів

Бахмут залишається найгарячішою точкою на всій лінії фронту, наголосив у відеозверненні за підсумком доби 19 грудня президент України Володимир Зеленський. "Понад 1300 кілометрів активних бойових дій. Ще з травня окупанти намагаються зламати наш Бахмут, але час іде, і Бахмут ламає вже не тільки російську армію, а й російських найманців, які прийшли на заміну втрачених армій окупантів", - продовжив він.

За його словами, Росія вже втратила в Україні майже 99 тисяч своїх солдатів, а днями її втрати сягнуть 100 тисяч. "Заради чого? Відповіді на це запитання ні в кого в Москві немає. І не буде", - зауважив Зеленський.

Президент України подякував усім бійцям, які тримають Бахмутський напрямок. "Соледар, Авдіївку, Мар'їнку, Кремінський напрямок та весь Донбас - регіон, який до приходу Росії був одним із найсильніших в Україні і який Росія руйнує просто до випаленої землі", - додав він.

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