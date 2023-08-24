Зеленський: Всі розуміють, хто причетний до смерті Пригожина

Україна не причетна до ймовірної загибелі Євгена Пригожина, наголосив Володимир Зеленський. В українській розвідці авіакатастрофу вважають терактом і пов'язують з невдалим заколотом ПВК "Вагнер" у Росії.

Президент України Володимир Зеленський заявив у четвер, 24 серпня, що Київ не причетний до ймовірної загибелі в Росії ватажка приватної військової компанії "Вагнер" Євгена Пригожина.

"Коли Україна говорила і зверталась до країн світу щодо літаків, ми не це мали на увазі. Ми мали на увазі зовсім інше і хотіли підтримки. Хоча, напевно, це також у якомусь сенсі точно допоможе. По-перше, ми не маємо відношення до цієї ситуації, це точно. Я думаю, всі усвідомлюють, хто має відношення", - сказав він журналістам у Києві.

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ГУР: Про випадковість може говорити лише пропаганда РФ

Своєю чергою представник Головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону назвав катастрофу літака Пригожина терактом.

"Насправді, зрозуміло, що припускати ймовірність якоїсь випадкової аварії тут може лише російська пропаганда. Зрозуміло, що це зумисний терористичний акт - або це ззовні ураження, або всередині, там треба ще розбиратися. Тобто, це ліквідація низки осіб", - цитує його "Укрінформ".

Юсов не зміг підтвердити, що ватажок "вагнерівців" загинув, зазначивши, що ця інформація, потребує надретельної перевірки, але зауважив, що це - ймовірний сценарій, який зараз розглядається.

Також представник ГУР пов'язав авіакатастрофу з невдалою спробою заколоту ПВК "Вагнер" у Росії рівно два місяці тому. "Якщо ми говоримо принаймні про мафію і банду, то там є якісь поняття "домовились - значить домовились". Якщо це failed state, тобто навіть не понятійна історія, то ось бачимо такі методи, які, безумовно, будуть мати наслідки для самого утворення, яке наразі називається РФ", - сказав Юсов.

Він додав, що росіяни "їдять один одного" давно, "просто у різний спосіб і готують по-різному: когось варять на повільному вогні, когось швидко смажать, когось - їдять сирим і просто солять".

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