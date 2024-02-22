Зеленський вніс законопроєкт про демобілізацію строковиків

Володимир Зеленський пропонує демобілізувати військовослужбовців строкової служби у терміни, які визначатимуться його указом.

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради в четвер, 22 лютого, законопроєкт про демобілізацію військових строкової служби.

"Проєктом закону пропонується унормувати під час дії в Україні воєнного стану можливість звільнення у запас військовослужбовців, які вислужили встановлені строки строкової військової служби, що дозволить звільнити в запас військовослужбовців, які вислужили встановлені строки строкової військової служби у 2024 році", - йдеться у пояснювальній записці до документу.

Сам проєкт закону передбачає, що військові, строк служби яких закінчився під час воєнного стану та був продовжений понад встановлені строки, "звільняються з військової служби в запас у строки, визначені указом президента України".

Зараз у парламенті готують до другого читання закон про посилення мобілізації. За словами народного депутата Олексія Гончаренка, депутати подали понад чотири тисячі правок, які протягом двох тижнів має опрацювати профільний комітет, тому розгляд у сесійній залі розпочнеться не раніше 6 березня.

Військові ЗСУ: "Не треба мати ілюзій щодо демобілізації" To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video