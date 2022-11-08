Зеленський вніс у ВР продовження воєнного стану, мобілізації

258-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події вівторка, 8 листопада.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 7 листопада.

На цій сторінці DW розповідає про події вівторка, 8 листопада (час київський).

++16.40++

Окупанти вивезли обладнання з коньячного заводу "Таврія" у захопленій Новій Каховці на Херсонщині. Про це Укрінформу розповів мер Нової Каховки Володимир Коваленко. "Заїхало на завод дуже багато транспорту. Як мені повідомили, майже всю ніч транспорт з території підприємства виїздив і вивозив накриті брезентом вантажі", - зазначив міський голова. Він припускає, що росіяни могли викрасти з підприємства автоматичні лінії розливу та спирти для унікального колекційного коньяку.

+16.24++

Міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував заяву постійного представника РФ при ООН Василя Небензі, який 28 жовтня на засіданні Ради безпеки повідомив про нібито наявність в України безпілотників, які можуть "розповсюджувати комарів, заражених небезпечними вірусами".

"В Україні оголошено часткову мобілізацію, в рамках якої планується призвати близько 300 тисяч комарів. Проєкт має робочу назву "Mosquitoes against Moscowitoes", - написав Резніков у Twitter.

++16.10++

Туреччина почала частково оплачувати постачання природного газу з Росії в рублях і планує найближчими місяцями збільшувати відсоток таких розрахунків, заявив міністр енергетики країни Фатіх Дьонмез.

Коментуючи пропозицію РФ щодо створення газового хабу в Туреччині, він зазначив, що Анкара складе дорожню карту до кінця цього року і, можливо, проведе конференцію з цього питання. "Ми могли б організувати міжнародну газову конференцію, можливо, у січні або лютому, щоб зібрати разом постачальників газу та країн-імпортерів, аби почути їхню думку, і ми будемо діяти відповідно до цього", - цитує його агентство Reuters.

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++15:50++

Індія продовжить купувати російську нафту, оскільки це вигідно для країни. Про це заявив міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар після зустрічі з російським колегою Сергієм Лавровим у Москві. "Ми побачили, що відносини між Індією та Росією спрацювали на користь. Тож якщо вони йдуть мені на користь, я продовжуватиму", - цитує його агенція Reuters.

Це була вже п'ята зустріч Джайшанкара і Лаврова цього року. За цей час Індія так і не засудила прямо війну Росії проти України. Також весь цей час країна продовжувала купувати російську нафту, ставши її найбільшим споживачем після Китаю. Нафтопереробні заводи обидвох країн скуповували російську нафту зі знижками після того, як від неї відмовилися західні покупці через вторгнення Росії в Україну.

Заява міністра Джайшанкара пролунала за місяць до заплавного США та іншими країнами Великої сімки обмеження ціни на нафту з РФ. Міністерка фінансів США Джанет Йеллен, яка планує відвідати Індію цього тижня, вважає, що та виграє від обмеження цін на російську нафту, і США сподіваються, що вона скористається цим.

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++15:21++

Боротьбу зі змінами клімату ускладнила агресія Росії проти України, "яка призвела до величезних людських втрат, до руйнування української інфраструктури та економіки, а також до екологічних збитків", заявив президент Польщі Анджей Дуда під час 27-ої конференції Організації Об'єднаних Націй зі зміни клімату (COP27), повідомляє "Польське радіо".

Він наголосив, що міжнародна спільнота повинна виявити солідарність з Україною, а РФ - понести відповідальність за скоєне та відшкодувати збитки.

++14:55++

Папа Римський пропонує Ватикан для переговорів України та РФ - ЗМІ

Папа Римський Франциск готовий стати посередником у переговорах між Росією та Україною, і пропонує Ватикан у якості нейтрального місця для їхнього проведення. Як повідомляє італійська газета La Stampa, про таку готовність понтифік заявив після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном 24 жовтня.

Папа Римський Франциск Фото: VATICAN MEDIA/ipa-agency.net/IMAGO

Напередодні ввечері у відеозверненні президент України Володимир Зеленський сказав, що міжнародна спільнота має "примусити Росію до справжніх переговорів про мир". "До таких переговорів, які ми неодноразово пропонували і на які завжди отримували божевільні російські відповіді новими терактами, обстрілами чи шантажем. Іще раз: відновлення територіальної цілісності, повага до Статуту ООН, відшкодування всіх збитків, завданих війною, покарання кожного воєнного злочинця і гарантії, що це не повториться. Це абсолютно зрозумілі умови", - сказав він.

++14:27++

Президент України Володимир Зеленський виступив на церемонії вручення нагороди Національного конституційного центру США, якої його удостоїли.

"Це велика честь - бути відзначеним медаллю Свободи, яку під час свого візиту в Київ передали мені панове сенатори Кріс Кунс і Роб Портман. Ця нагорода дійсно відображає, як і за що бореться український народ. Свобода - це головне слово для нас. Те, що об'єднує всіх українців. Знайте, що ви підтримуєте не просто державу чи лідера, а мільйони людей, які так само, як і ви, цінують свободу", - сказав він.

Зеленський повідомив, що вирішив направити грошову премію, яка супроводжує медаль Свободи, на допомогу українським ветеранам, а саме - на відбудову та оновлення реабілітаційного центру для ветеранів у Бородянці Київської області.

++14:05++

Зеленський вніс у Раду продовження воєнного стану та загальної мобілізації

Президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкти щодо затвердження його указів про продовження строку дії воєнного стану в Україні та проведення загальної мобілізації. Тексти документів поки що не оприлюднені.

За даними народного депутата від фракції "Голос" Ярослава Железняка, йдеться про продовження на 90 днів - до 19 лютого 2023 року.

++14:01++

У Китаї відмовилися показати звернення глави Євроради Мішеля

Влада Китаю видалила відеопромову президента Європейської Ради Шарля Мішеля з програми відкриття масштабної Китайської міжнародної імпортної виставки в Шанхаї. Як розповіли троє європейських дипломатів агентству Reuters, Мішель критикував у промові війну Росії проти України та наголошував на важливості скорочення торговельної залежності Європейського Союзу від РФ і Китаю.

Шарль Мішель Фото: Nicolas Economou/NurPhoto/picture alliance

Мішель також закликав КНР у записаному відео зробити більше для припинення кровопролиття в Україні. "Китай повинен використати свій вплив через ваше так зване "партнерство без обмежень" з Росією, щоб зупинити жорстоку війну. Ви, Китай, можете допомогти покласти цьому край", - казав він у промові.

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++13:49++

Постійна представниця США при організації Об'єднаних Націй Лінда Томас-Грінфілд завітала до України з неанонсованим візитом. Про це повідомив речник представництва у Twitter.

++13:22++

Німеччина надасть 7,6 мільйона євро на допомогу в розслідуванні воєнних злочинів Росії в Україні, зокрема, проєкту Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти (ICMP). "Також запланована підготовка українських судових експертів та слідчих", - ідеться в повідомленні німецького посольства в Україні.

++12:55++

Зеленський візьме участь в саміті G20

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті лідерів Великої двадцятки (G20), який відбудеться 15-16 листопада, заявив його речник Сергій Никифоров.

Володимир Зеленський Фото: The Presidential Office of Ukraine/SvenSimon/picture alliance

Він сказав "Суспільному", що Зеленський точно братиме участь в саміті, найімовірніше - в онлайн-форматі. Минулого тижня сам Зеленський говорив, що не братиме участі, якщо на саміті буде присутній президент Росії Володимир Путін.

Путін офіційно не підтверджував участі в саміті, але й публічно не відмовлявся від неї. Президент Індонезії, яка прийматиме саміт, заявив сьогодні, що Путін приєднається, якщо вийде, а якщо ні - зможе долучитися онлайн. Кілька днів тому Financial Times цитувала слова Відодо про те, що його розмова з Путіним залишила у нього "сильне враження", що той не поїде на зустріч. У вівторок помічниця Відодо знову повторила журналістам, що російський президент, швидше за все, не приїде особисто. "Існує велика ймовірність того, що Путін не приїде, але це не означає, що Росія не буде присутня. Вона буде присутня, але це може бути не президент", - цитує її агенція dpa.

За словами президента Індонезії, наразі участь в саміті підтвердили 17 лідерів.

++12:24++

Уряд Молдови може подати в суд на російського монополіста "Газпром" через різке скорочення поставок природного газу. "Юристи аналізують можливість застосування санкцій за невиконання контракту з питання постачання всього обсягу газу. Коли це стане зрозуміло, ми вирішимо, в якому напрямку діяти", - цитує віцепрем'єр-міністра Андрея Спіну агентство Reuters.

++12:05++

Генсек НАТО відвідає тренування ЗСУ у Великобританії

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг відвідає 9 листопада Великобританію. Він зустрінеться з прем'єр-міністром Ріші Сунаком і міністром закордонних справ Джеймсом Клеверлі, а також відвідає разом із міністром оборони Беном Воллесом британський військовий об'єкт, де проходять підготовку українські військовослужбовці. Про це повідомляється на сайті НАТО.

++11:55++

Україна повернула тіла ще 38 загиблих на війні військових, повідомляє міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

++11:33++

Внаслідок обстрілів Росією України 7 листопада загинули троє цивільних на Донеччині, ще 10 людей отримали поранення в Донецькій, Харківській та Херсонській областях. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

++11:04++

Радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван підтвердив, що "канали зв'язку між Сполученими Штатами та Росією залишаються відкритими".

Напередодні The Wall Street Journal із посиланням на джерела повідомило, що останніми місяцями Салліван кілька разів конфіденційно спілкувався з секретарем Ради безпеки РФ Миколою Патрушевим і радником російського президента Володимира Путіна з питань зовнішньої політики Юрієм Ушаковим. За даними видання, метою розмов було запобігання ризику ескалації, зокрема можливого застосування Росією ядерної зброї в Україні.

Виступаючи на заході в Економічному клубі Нью-Йорка, Салліван не сказав, що особисто брав участь у переговорах, але зазначив, що він неодноразово говорив, що "у нас є канали для спілкування з РФ на вищому рівні", повідомляє Reuters.

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++10:38++

ЄС прив'яже надання Києву 18 мільярдів євро в 2023 році до виконання реформ

Європейський Союз представить 9 листопада новий механізм надання фінансової допомоги Україні на 18 мільярдів євро в 2023 році, повідомило агентство Bloomberg із посиланням на джерела.

Фіндопомога Євросоюзу Україні становитиме до 1,5 мільярда євро щомісяця в 2023 році. Фото: Wolfgang Filser/Zoonar/picture alliance

Він передбачатиме надання кредитів на вкрай пільгових умовах. Їх виділятимуть за умови подальшого втілення Україною реформ у галузі верховенства права, управління, посилення боротьби з відмиванням коштів і корупцією, що також має сприяти її зусиллям із набуття членства в ЄС.

За оцінками, ці кошти мають покрити приблизно половину від прогнозованих загальних потреб України у фіндопомозі на наступний рік. Покрити іншу половину раніше висловлювали готовність Сполучені Штати Америки.

З метою уникнення затримок у виплатах єврочиновники пропонують використати "подушку" в бюджеті ЄС як гарантію для залучення коштів. Це вимагатиме одностайної підтримки урядів 27 країн-членів для внесення змін до бюджетних рамок Євросоюзу. Водночас уряд Угорщини заявив напередодні, що не збирається підтримувати цей багатомільярдний пакет допомоги, але готовий давати Україні підтримку на двосторонній основі.

++10:16++

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів перше засідання робочої групи з підготовки пропозицій щодо надання допомоги державам, які потерпають від гострої продовольчої кризи. За його словами, Україна прагне залучити до участі в реалізації цієї ініціативі міжнародних партнерів, і вже розпочала відповідні консультації.

++09:53++

Речник президента Чехії Мілоша Земана Їржі Овчачек одружився з українкою, з якою познайомився, коли запропонував їй та її сину житло в рамках допомоги біженцям від війни в Україні, повідомляє чеський таблоїд Blesk.

++09:26++

Трамп готується зробити "велику заяву"

Колишній президент США Дональд Трамп натякнув, що братиме участь у президентських виборах 2024 року. "Я збираюся зробити дуже важливу заяву у вівторок, 15 листопада", - цитує його агенція Reuters. Втім- у подробиці він удаватися не став, заявивши, що не хоче "відвертати увагу від дуже важливих, навіть вирішальних виборів", які проходять в США сьогодні.

Дональд Трамп Фото: Gaelen Morse/REUTERS

Американські обирають увесь склад Палати представників і третину місць у Сенаті.

Як показують результати нещодавніх опитувань, республіканці мають всі шанси на здобуття більшості в Палаті представників. Як зазначає агентство AFP, у такому разі законодавча програма президента США Джо Байдена зазнає краху. Це стосується широкого спектра питань, в тому числі України, щодо якої республіканці не налаштовані підтримувати нинішній рівень фінансової та військової підтримки з боку США. У Білому домі, втім, запевняють, що результат виборів жодним чином не позначиться на подальшій підтримці України з боку Сполучених Штатів.

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++08:57++

У німецькому Гамбурзі під час обшуку сховища для творів мистецтва поліція вилучила 30 картин, у тому числі роботу Марка Шагала, які раніше знаходилися на яхті російського бізнесмена Алішера Усманова Dilbar.

Як повідомила газета Süddeutsche Zeitung, через накладені на нього санкції Усманов був зобов'язаний повідомити владу Німеччини про свої активи в країні, включаючи ці витвори мистецтва, проте не зробив цього. Вартість вилучених картин становить кілька мільйонів євро.

++08:28++

"Антонов" конструює другий літак "Мрія"

Розпочалися конструкторські роботи з будування другого літака Ан-225 "Мрія". Таке уточнення випустило державне підприємство "Антонов" після виходу статті німецького видання Bild, у якій в.о. генерального директора компанії Євген Гаврилов оголосив будування літака.

Найбільший у світі транспортний літак Ан-225 "Мрія" (архівне фото), зруйнований російською армією на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому. Фото: Imago/Zumapress

"Роботи ведуться у таємному місці. Недобудований другий Ан-225 отримає як нові деталі, так і частини літака, що постраждав", - сказав Гаврилов. За його словами, новий літак готовий на 30 відсотків. У ДП "Антонов" уточнили, що зараз є близько 30 відсотків комплектуючих, які можна використати для другого зразка літака.

Вартість створення нового літака оцінюється щонайменше в 500 мільйонів євро. Збирати ці кошти має допомогти, зокрема, міжнародний аеропорт Лейпциг/Галле, до якого регулярно літала "Мрія", і який прихистив вантажну компанію "Авіалінії Антонова" після початку війни в Україні. Там до кінця року триватиме виставка світлин знищеного росіянами літака, а також продаватимуть сувенірну продукцію, зокрема моделі "Мрії". Кошти від продажу підуть на будування літака.

Поки що в ДП "Антонов" не готові назвати строків виготовлення другого транспортного літака-рекордсмена. "Чим раніше скінчиться війна, тим швидше ми зможемо це сказати", - запевнив Гаврилов.

++07:59++

Північна Корея відхрещується від поставок озброєнь до Росії

Північна Корея заперечує постачання Росії артилерійський снарядів для використання на війні проти України. Таку заяву офіційного Пхеньяна поширили північнокорейські державні ЗМІ.

Більшість північнокорейських артилерійських систем є копіями радянських, тож мають однаковий калібр. Фото: KCNA/REUTERS

"У нас ніколи не було "торгівлі зброєю" з Росією і ми не плануємо цього робити в майбутньому", - сказано в ній. Відповідні заяви США там називаються "ворожою спробою заплямувати імідж Північної Кореї на міжнародній арені".

Іран майже чотири місяці заперечував постачання ударних безпілотників Росії для використання на війні проти України. 5 листопада Іран вперше офіційно визнав поставки дронів РФ. Водночас офіційний Тегеран заявив, що надав "обмежену кількість за місяці до початку війни", і якщо буде доведено, що Росія використовувала їх проти України, то "Іран не буде байдужим до цього питання".

++07:31++

Російські війська завдали 7 листопада ударів по більш як 50 населених пунктах України. "Донбас, Запоріжжя, Херсонщина, Миколаївщина, Харківщина, Дніпропетровська область. Ракети, авіація, системи залпового вогню", - сказав президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

За його словами, на фронті Збройні сили України (ЗСУ) перебувають у стані активної оборони - на деяких ділянках сходу й півдня потроху відтісняють війська РФ. "Поступово рухаємось вперед. Донеччина залишається епіцентром найбільшого божевілля окупантів", - заявив Зеленський.

За даними генерального штабу ЗСУ, Росія веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Українські військові відбили вчора атаки в районах населених пунктів Білогорівка на Луганщині та Красногорівка, Бахмут, Іванград, Опитне, Кліщіївка, Мар'їнка, Павлівка, Водяне і Майорськ на Донеччині.

За добу РФ завдала дев'ять ракетних і 37 авіаційних ударів, а також здійснила понад 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Як пише генштаб у ранковому зведенні, ударів зазнали райони понад 25 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

ЗСУ за день збили російський літак Су-25, безпілотник "Ланцет-3" і чотири дрони "Орлан-10". Також під ураження авіації потрапили сім засобів протиповітряної оборони РФ, ракетних військ та артилерії - два зенітно-ракетні комплекси та район вогневих позицій російської артилерії.

++07:17++

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з колишнім прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, блок якого переміг на парламентських виборах 1 листопада. "Привітав його з перемогою. Обговорили основні аспекти відносин між нашими державами. Думаю, для всіх зрозуміло, на чому наголошує Україна та які безпекові наголоси робить Ізраїль. Вірю, що можемо значно посилити наші держави, тим паче що загрози для нас - споріднені", - розповів Зеленський про розмову у відеозверненні ввечері 7 листопада.

Також Зеленський звернувся онлайн до кліматичного саміту в Єгипті. "Кожен, хто серйозно розглядає кліматичний порядок денний, так само серйозно повинен розглядати й необхідність негайно зупинити російську агресію, відновити нашу територіальну цілісність і примусити Росію до справжніх переговорів про мир. До таких переговорів, які ми неодноразово пропонували і на які завжди отримували божевільні російські відповіді новими терактами, обстрілами чи шантажем", - сказав він. Зеленський нагадав умови України: відновлення територіальної цілісності, відшкодування збитків, покарання воєнних злочинців і гарантії, що це не повториться.

++07:06++

Білий дім обіцяє Україні підтримку і після виборів до Конгресу США

США надаватимуть Україні підтримку незалежно від результатів проміжних виборів до Конгресу, запевнила речниця президента Джо Байдена Карін Жан-П'єр. "Ми впевнені, що підтримка з боку США буде стійкою та непохитною", - сказала вона журналістам.

Сьогодні в США проходять проміжні вибори до Палати представників та Сенату. В разі перемоги республіканців лідер Кевін Маккарті може стати головою Палати представників. Раніше він заявив, що в разі успіху його партії, Україна більше не отримуватиме "підписані чеки з можливістю вказати будь-яку суму". Ці слова викликали дискусію щодо можливого скорочення економічної та військової допомоги Україні з боку США.

В інтерв'ю телеканалу CNN Маккарті наголосив, що підтримує Україну, проте вважає необхідним переконатися, що "кошти йдуть туди, де їх потребують", а Конгрес повинен мати змогу вільно дебатувати на цю тему. Інші представники Республіканської партії також неодноразово критично відгукувалися про обсяги допомоги, яку США надає Україні. Однак більшість республіканців вважає необхідним продовжувати надавати підтримку Києву.

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