Зеленський визнав нікчемними укази Путіна щодо анексії

223-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події вівторка, 4 жовтня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 3 жовтня.

На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події вівторка, 4 жовтня (час київський).

Україна офіційно відмовилася від переговорів з Путіним

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Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) від 30 вересня у відповідь на анексію, яким "констатується неможливість проведення переговорів з Президентом Російської Федерації В. Путіним".

Відповідний указ №679/2022 глави Української держави від 30 вересня оприлюднено на сайті президента у вівторок, передає "Інтерфакс-Україна".

Це рішення РНБО також передбачає спрямування спільного звернення президента, голови Верховної Ради та прем'єр-міністра України до Організації Північноатлантичного договору (НАТО) щодо пришвидшеного вступу України.

Крім того, уряду доручено забезпечити посилення обороноздатності шляхом збільшення постачання військово-технічної допомоги Україні, а парламенту - рекомендовано прискорити прийняття відповідних законопроєктів щодо належного санкційного та іншого реагування на ескалацію з боку РФ.

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Президент України Володимир Зеленський підписав у вівторок, 4 жовтня, указ про нікчемність актів, ухвалених у РФ, які порушують суверенітет і територіальну цілісність України. Відповідний указ президента №687/2022 оприлюднено на сайті глави держави.

"Визнати нікчемними, тобто такими, що не породжують жодних юридичних наслідків, укази президента Російської Федерації від 17 березня 2014 року № 147, від 21 лютого 2022 року № 71, від 21 лютого 2022 року № 72, від 29 вересня 2022 року № 685, від 29 вересня 2022 року № 686, а також будь-які інші рішення, акти та договори, прийняті, видані та укладені на підставі та/або у зв'язку з реалізацією зазначених указів президента Російської Федерації", - йдеться в документі.

Цими указами Путін проголошував "незалежність" Криму, самопроголошених утворень "ДНР" і "ЛНР", а також Херсонської і Запорізької областей перед тим, як анексувати ці регіони.

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З моменту оголошення 21 вересня в Росії мобілізації і станом на 4 жовтня до російської армії було мобілізовано вже понад 200 тисяч осіб, заявив у вівторок міністр оборони країни Сергій Шойгу. Він додав, що навчання мобілізованих здійснюється на 80 полігонах і у шести навчальних центрах, повідомляє "Інтерфакс".

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Правитель Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив, що його країна бере участь у війні проти України на боці Росії. "Що стосується нашої участі у спеціальній військовій операції (так у РФ офіційно називають війну проти України. - Ред.) в Україні, ми беремо участь там. Ми цього не приховуємо. Але ми нікого не вбиваємо. Ми нікуди не посилаємо своїх військових. Ми не порушуємо своїх зобов'язань", - заявив Лукашенко, цитує агентство "Белта". За його словами, участь Білорусі у війні полягає у тому, щоб "не допустити поширення цього конфлікту на територію" країни і "не допустити завдання удару по Білорусі" з боку Польщі, Литви та Латвії.

++14:37++

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду (МВФ) 7 жовтня розгляне запит України на 1,3 мільярда доларів додаткового екстреного фінансування, повідомляє у вівторок, 4 жовтня, агенція Reuters.

Співробітники МВФ підготували необхідні документи та вважають, що Україна отримала достатні фінансові гарантії від своїх партнерів, щоб відповідати вимогам МВФ щодо боргової стійкості та мати право на отримання подальших екстрених коштів, зазначили Reuters два джерела, знайомі з питанням.

Водночас, речник МВФ відмовився коментувати це виданню.

++13:49++

В Брянській та Курській областях РФ мобілізовані змушені самі купувати форму та спорядження. При цьому, власники воєнторгів різко підвищили ціни, що викликає масове невдоволення та скарги, повідомляє Головне управління розвідки міністерства оборони України. За їхніми даними, в Бурятії наростає невдоволення повальною мобілізацією.



"Загалом, робота військкоматів у рф характеризується як "хаотична". Відповідні посадові особи, намагаючись виконати план часткової мобілізації, видають повістки незалежно від віку, стану здоров’я та наявності військового досвіду. Виникли суттєві проблеми із грошовим забезпеченням як мобілізованих, так і військовослужбовців ЗС РФ по контракту", - йдеться у повідомленні ГУР МО України в Telegram.



Щоб приборкати чергові антимобілізаційні протести, поліція РФ активізує підготовку нових підрозділів "особливого призначення", зазначають у головному управлінні розвідки.

++13:15++

За три місяці роботи проєкту "Армія дронів" були підписані контракти на постачання 986 безпілотних літальних апаратів для Збройних сил України на загальну суму 1,9 мільярдів гривень. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайлов Федоров. "Частина з них вже на фронті, решта - скоро також будуть працювати на перемогу", - написав він в Telegram у вівторок, 4 жовтня.

Зокрема, дрони-камікадзе Warmate 3.0. виявляють та вражають легкоброньовану техніку та засоби протиповітряної оборони. Безпілотники Penguin C Mk2 MIL передають дані зашифрованими цифровими каналами, тож надійно захищені від перешкод. "Сотні дронів DJI Matrice RTK 300, DJI Mavic 3, Autel evo 2, українських UkrJet, Skyeton та SKIF допомагають нашим воїнам ефективніше вести розвідку та зберігати життя", - зазначив міністр.

Він додав, що в рамках проєкту пройшли навчання понад 1000 професійних операторів БПЛА.

++12:47++

У селищі міського типу Великий Бурлук на Харківщині російські військові під час окупації перетворили поліцейський відділок на катівню для місцевих мешканців, повідомляє Національна поліція України.

"Ззовні – окопи для оборони, зсередини – все розтрощене, всюди сміття та бруд. Тут росіяни базувалися, незаконно утримували та знущалися з місцевих мешканців, - йдеться у повідомленні. - Зараз слідчі та криміналісти Національної поліції проводять необхідні слідчі дії на деокупованій території селища".

++12:22++

Вслід за Державною думою Росії, верхня палата парламенту РФ - Рада федерації - у вівторок, 4 жовтня, схвалила анексію територій на півдні та сході України, ратифікувавши так звані "угоди з "ДНР", "ЛНР", Херсонською та Запорізькою областями про їх входження до складу РФ", повідомила російська агенція "Інтерфакс".

Як вказується у російських документах, кордони анексованих територій визначаються межами "на день їхнього утворення та день прийняття до РФ".

Також в російських документах проголошується, що всі громадяни України та особи без громадянства, які постійно проживають на цих територіях "визнаються громадянами РФ, за винятком осіб, які протягом одного місяця після цього дня заявлять про своє бажання зберегти наявне у них та (або) їх неповнолітніх дітей інше громадянство або залишитися особами без громадянства".

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++12:04++

Мешканці анексованого Росією Криму активно залишають півострів після оголошення владою РФ "часткової мобілізації". Значна частина виїжджаючих - кримські татари, повідомило у Facebook ввечері у понеділок, 3 жовтня, представництво президента України в Криму. "За інформацією Меджлісу, з окупованого Криму виїхало близько 10 тисяч наших громадян - в Росію та за кордон", - йдеться у повідомленні.

Водночас, як зазначили у представництві, проросійські активісти намагаються переслідувати українців, які рятуються від мобілізації, зокрема передають інформацію про них російським правоохоронцям.

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++11:34++

Те, що Росія відтермінувала до 1 листопада черговий осінній призов на військову службу, вказує на складнощі з навчанням та екіпіровкою новопризваних солдатів, повідомляє міністерство оборони Великобританії з посиланням на дані британської розвідки. "Проблеми розміщення, підготовки, оснащення та дислокації мобілізованого та військовозобов’язаного особового складу є значними. Недоліки в російській адміністративній та матеріально-технічній системах продовжуватимуть підривати ці зусилля", - йдеться у повідомленні.

Осінній призов у Росії передбачає залучення у ряди збройних сил РФ 120 тисяч призовників. Їм законодавчо заборонено відправлятися за межі Росії, зазначається у повідомленні.

++11:06++

Північна Корея визнала анексію Росією окупованих територій Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей, ставши єдиною державою в світі, яка підтримала такі дії. "Ми підтримуємо позицію уряду Росії щодо прийняття вищезгаданих регіонів до свого складу", - йдеться в заяві глави департаменту міністерства закордонних справ КНДР у справах міжнародних організацій Чо Чхоль Су, яку у вівторок опублікувало "Центральне телеграфне агентство Кореї".

Окрім того, запропоновану США резолюцію Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, яка засуджувала анексію і була ветована Росією, в КНДР називають "втручанням у внутрішні справи незалежних країн".

++10:56++

Північна Корея у вівторок, 4 жовтня, випустила балістичну ракету середньої дальності, яка пролетіла над Японією. Це спонукало Токіо активувати систему оповіщення про ракетну тривогу та закликати населення перейти в укриття, повідомляє агенція AFP.

Ракета пролетіла близько 4500-4600 кілометрів на висоті близько 970 кілометрів і швидкості близько 17 Махів. За даними Токіо, ракета впала у Тихий океан за межами виключної економічної зони Японії, пролетівши перед цим над японським регіоном Тохоку на острові Хонсю.

Останні два рази, коли Північна Корея запускала ракети Hwasong-12 над Японією, у вересні та серпні 2017 року, вони подолали 3700 кілометрів і 2700 кілометрів відповідно, написав у Twitter Чад О'Керролл із сеульського спеціалізованого сайту NK News.

++09:54++

За період з 2 по 3 жовтня українські війська досягли значних успіхів у районі Лиману Харківської області та на півночі Херсонської області, йдеться у черговому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW). "Геолокаційні кадри підтверджують російські заяви про те, що українські війська продовжують наступ на схід від Лиману та, можливо, прорвали кордон Луганської області в напрямку Кремінної", - йдеться в звіті. Аналітики ISW підкреслюють, що російські підрозділи, які ЗСУ розбили на цих фронтах, раніше вважалися одними з кращих серед конвенційних бойових сил Росії.

Окрім того, на думку аналітиків ISW, зміна командувача західного військового округу РФ може свідчити про те, що президент Росії Володимир Путін намагається перекласти провину за "нещодавні або майбутні провали російської армії в Харківській області".

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що замість генерал-полковника Олександра Журавльова західний військовий округ РФ очолив генерал-лейтенант Роман Бердніков. Раніше він був командувачем загальновійськового об'єднання Східного військового округу, потім керував угрупованням російських військ у Сирії.

++09:20++

За сім місяців російського повномасштабного вторгнення екології Україні було завдано збитків на один трильйон гривень, що становить майже 36 мільярдів євро. Загалом українське міністерство захисту довкілля та природних ресурсів задокументувало дві тисячі випадків заподіяння шкоди навколишньому середовищу внаслідок війни. Про це під час слухань у комітеті Європарламенту з питань довкілля, громадського здоров’я та харчової безпеки, яке відбулося увечері в понеділок, 3 жовтня, повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

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++08:33++

Війська РФ вночі шість разів обстріляли територію Дніпропетровської області України, найбільше постраждав Нікополь. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. За його даними, російські військові випустили по місту близько 30 снарядів з важкої артилерії та РСЗВ "Град", четверо чоловіків зазнали поранень.

"Понівечені понад 30 багатоповерхових та приватних будинків. В одній з багатоповерхівок зруйновані чотири квартири. Місто лишилося без води - пошкоджені електромережі насосної станції водоканалу. Понад 7 000 родин - без світла. Половину енергетики уже підключили. Роботи з відновлення ліній тривають, - повідомив Резніченко у Telegram. - Обстріли пошкодили і школу, аптеку, промислове підприємство, зерновий елеватор, крамниці та адмінбудівлі".

++08:10++

Вночі російські військові завдали ракетних ударів по Харкову, загинула 46-річна жінка. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

"Після півночі одна ракета вдарила по підприємству у Холодногірському районі. Виникла пожежа, попередньо - постраждалих немає. У Новобаварському районі ракетний удар пошкодив критичну інфраструктуру. Також виникла пожежа. Рятувальники локалізували наслідки. На жаль, загинула 46-річна жінка", - йдеться у повідомленні Синєгубова в Telegram.

++07:43++

Росія перекидає в Україну підрозділи з Сибіру і Сирії через неспроможність нещодавно сформованого третього армійського корпусу ефективно виконувати завдання. Про це повідомляє генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні у вівторок, 4 жовтня. "Застаріле і непридатне до використання озброєння та військова техніка, самовільне залишення позицій та відмови від виконання бойових завдань особовим складом, вживання алкогольних напоїв, систематичні порушення військової дисципліни є основними причинами деморалізації військовослужбовців підрозділів зазначеного з’єднання противника", - йдеться у повідомленні.

При цьому російські підрозділи продовжують завдавати ударів по цивільній інфраструктурі України та помешканнях мирного населення. Протягом 3 жовтня підрозділи РФ завдалии три ракетних та 12 авіаційних ударів, здійснили понад 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, від яких постраждали більш ніж 20 населених пунктів. Ще понад 20 населених пунктів на Новопавлівському та Запорізькому напрямках постраждали від обстрілів з танків, мінометів та ствольної артилерії. На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали понад 25 поселень вздовж лінії зіткнення.

Українські військові відбили атаки росіян біля населених пунктів Виїмка, Майорськ, Спірне, Озерянівка, Бахмутське, Кам’янка та Тернові Поди. Українська авіація завдала 22 удари по окупаційних військах, вразивши три опорних пункти, 16 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також три зенітних ракетних комплекси противника. Українські ракетні війська і артилерія вразили два пункти управління, 12 районів зосередження військ РФ та два склади з боєприпасами, повідомили у генштабі ЗСУ.

++07:23++

Протягом 3 жовтня Збройні сили України звільнили ще декілька населених пунктів в кількох областях, тривають жорстокі бойові дії на багатьох ділянках фронту, повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному зверненні в ніч на вівторок. "Дедалі більше окупантів намагаються втекти, дедалі більше втрат зазнає ворожа армія, дедалі більше розуміння того, що Росія зробила помилку, пішовши війною проти України", - сказав він.

Зеленський додав, що серед загиблих росіян вже виявляють нещодавно мобілізованих, яких відправили на передову без жодної підготовки і досвіду. "Російському командуванню просто потрібні якісь люди - і будь-які, щоб поставити їх на місце загиблих. А коли й ці нові загинуть, відправлять іще людей. Так воює Росія. Так вона і програє", - наголосив президент України.

Він зазначив, що російські пропагандисти намагаються залякати людей на окупованих територіях, стверджуючи, що після звільнення цих регіонів їх вважатимуть колаборантами. "Абсолютна маячня. Якщо людина не служила окупантам і не зрадила України, то немає підстав вважати таку людину колаборантом", - наголосив Зеленський. Президент додав, що кількість людей, які зрадили Україну не є значною, а "Росія не зустріла масової підтримки в Україні, і це факт".

Він також привітав виключення Росії з ради Міжнародної організації цивільної авіації, зауваживши, що країну, яка порушила "стільки норм міжнародного права", не можна зберігати в будь-яких міжнародних організаціях. "Росії не місце в глобальній спільноті", - наголосив Зеленський.