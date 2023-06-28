Зеленський виступив за обговорення нової доктрини України
Президент України Володимир Зеленськийу середу, 28 червня, запропонував до національного обговорення орієнтири майбутньої доктрини України, яка визначить пріоритети держави після перемоги у війні.
"Як Конституція закладає основи, ми потребуємо доктрини для нашої держави. Ясної, не розмитої, сміливої доктрини. Для України, яка іде до перемоги. Та для України-переможниці, - заявив президент під час виступу у Верховній Раді з нагоди 27-ої річниці ухвалення Конституції України. - Ця доктрина має відповідати на всі фундаментальні питання про Україну та наше майбутнє - і нам самим, і нашим сусідам, і кожному в світі".
На думку українського лідера, важливо, аби була національна згода щодо того, якою в Україні бачать перемогу у війні.
Зеленський наголосив, що перемога України означатиме звільнення від російської окупації всієї української території, вигнання російських військових формувань, найманців та бойовиків, а також повернення громадян, які були захоплені в російський полон або силою депортовані та відновлення суверенітету в межах міжнародно визнаних кордонів без будь-яких обмежень суверенних прав України.
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Майбутнє України "очевидно в ЄС та НАТО"
Також, за словами президента, держава повинна самостійно визначитися з тим, членом якого альянсу вона хоче стати – "очевидно в ЄС, очевидно в НАТО". "Ніхто не має права визначити долю України, не спілкуючись з нашими героями", - зазначив Зеленський та закликав воїнів взяти участь в обговоренні нової доктрини.
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П'ять орієнтирів Зеленського
Крім того, він запропонував до обговорення п'ять основних орієнтирів - "напрямків, які можуть бути розкриті тими чи іншими конкретними пунктами, які нація визначить як важливі".
"Перше - філософія нашої перемоги, друге - глобальність української безпеки, третє - політика героїв, четверте - політика справедливості, п'яте - трансформації за десять років, а саме нова зовнішня політика, нова економіка, нові відносини між державою та суспільством, розвиток всіх наших територій, освіта та наука, культура, як передумова і підсумок трансформації - рівень безпеки та свободи в Україні", - зазначив президент.
Він зауважив, що після обговорення текст доктрини буде затверджений Радою національної безпеки та оборони (РНБО) України.
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