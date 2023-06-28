Зеленський виступив за обговорення нової доктрини України

Під час виступу у Верховній Раді з нагоди Дня конституції президент наголосив на важливості створення доктрини України щодо її майбутнього. Він запропонував загальнонаціональне обговорення її орієнтирів.

Президент України Володимир Зеленськийу середу, 28 червня, запропонував до національного обговорення орієнтири майбутньої доктрини України, яка визначить пріоритети держави після перемоги у війні.

"Як Конституція закладає основи, ми потребуємо доктрини для нашої держави. Ясної, не розмитої, сміливої доктрини. Для України, яка іде до перемоги. Та для України-переможниці, - заявив президент під час виступу у Верховній Раді з нагоди 27-ої річниці ухвалення Конституції України. - Ця доктрина має відповідати на всі фундаментальні питання про Україну та наше майбутнє - і нам самим, і нашим сусідам, і кожному в світі".

На думку українського лідера, важливо, аби була національна згода щодо того, якою в Україні бачать перемогу у війні.

Зеленський наголосив, що перемога України означатиме звільнення від російської окупації всієї української території, вигнання російських військових формувань, найманців та бойовиків, а також повернення громадян, які були захоплені в російський полон або силою депортовані та відновлення суверенітету в межах міжнародно визнаних кордонів без будь-яких обмежень суверенних прав України.

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Майбутнє України "очевидно в ЄС та НАТО"

Також, за словами президента, держава повинна самостійно визначитися з тим, членом якого альянсу вона хоче стати – "очевидно в ЄС, очевидно в НАТО". "Ніхто не має права визначити долю України, не спілкуючись з нашими героями", - зазначив Зеленський та закликав воїнів взяти участь в обговоренні нової доктрини.

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П'ять орієнтирів Зеленського

Крім того, він запропонував до обговорення п'ять основних орієнтирів - "напрямків, які можуть бути розкриті тими чи іншими конкретними пунктами, які нація визначить як важливі".

"Перше - філософія нашої перемоги, друге - глобальність української безпеки, третє - політика героїв, четверте - політика справедливості, п'яте - трансформації за десять років, а саме нова зовнішня політика, нова економіка, нові відносини між державою та суспільством, розвиток всіх наших територій, освіта та наука, культура, як передумова і підсумок трансформації - рівень безпеки та свободи в Україні", - зазначив президент.

Він зауважив, що після обговорення текст доктрини буде затверджений Радою національної безпеки та оборони (РНБО) України.

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