  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
КонфліктиУкраїна

Зеленський відвідав штаби бригад у Запорізькій області

Максим Сидоржевський
6 хв. тому

Володимир Зеленський під час візиту у Запорізьку область обговорив із комбригами й комбатами у штабах бригад найпроблемніші питання їхніх підрозділів.

https://p.dw.com/p/4VCrr
Володимир Зеленський на Донеччині, 14 серпня 2023 року
Володимир Зеленський на Донеччині, 14 серпня 2023 рокуФото: Ukrainian Presidential Press Office/AP/picture alliance

Президент України Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку в Запорізьку область, під час якої відвідав розташування бригад Збройних сил України, які ведуть наступальні дії на Мелітопольському напрямку. Про це у вівторок, 15 серпня, повідомили у пресслужбі президента.

Зокрема, Зеленський зустрівся з командувачем оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександром Тарнавським і побував у розташуваннях 3-ї бригади оперативного призначення імені полковника Петра Болбочана Нацгвардії України, 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура", 117-ї окремої механізованої бригади, 15-ї бригади оперативного призначення імені Героя України лейтенанта Богдана Завади Нацгвардії, 65-ї окремої механізованої бригади, 116-ї окремої механізованої бригади. Також президент оглянув передові пункти управління 46-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ та 118-ї окремої механізованої бригади.

Зазначається, що президент заслухав доповіді командирів про перебіг бойових дій на ділянках фронту, які перебувають у зоні їхньої відповідальності, та разом із комбригами й комбатами обговорив найбільш проблемні питання їхніх підрозділів. "Зокрема, військові наголошували на необхідності засобів радіоелектронної боротьби та фронтових систем ППО для протидії авіації та БпЛА противника. Також є потреба в безпілотних літальних апаратах, оскільки вони швидко витрачаються в умовах наступальних дій", - повідомили у пресслужбі.

Читайте також: Всіх обласних військкомів звільнять - Зеленський після РНБО

Володимир Зеленський і командири військових з'єднань обговорили питання професійного відбору людей, оснащення бригад спеціальним обладнанням і технікою, потребу в броньованому евакуаційному транспорті. Президент дав доручення систематизувати запити військових, врахувавши також інформацію, що прозвучала під час відвідання ним напередодні ОТУ "Соледар", винести їх на розгляд Ставки Верховного Головнокомандувача й передати іноземним партнерам України.

Крім того, Зеленський відвідав передове хірургічне відділення на Запоріжжі, де надають медичну допомогу бійцям із Таврійського напрямку. Відео з візитом президента до відділення опубліковано у його Telegram-каналі.

Напередодні, 14 серпня, Володимир Зеленський відвідав штаби бригад на Донеччині, що ведуть наступальні дії в зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Соледар".

"Євротур" Зеленського: без винищувачів для ЗСУ, але...

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Наслідки удару росіян по Львову

Останні випущені Росією ракети виготовлено у квітні - Єрмак

Конфлікти46 хв. тому
1 стор. з 3
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

На вулицях Кабула, грудень 2022

Стало гірше, ніж думали. Як таліби змінили Афганістан

Стало гірше, ніж думали. Як таліби змінили Афганістан

Політика8 год. тому
Пачка євро, яку одна рука передає іншій (символічне фото)

Чи допоможуть звільнення військкомів побороти корупцію?

Чи допоможуть звільнення військкомів побороти корупцію?

Політика14 серпня 2023 р.
Ракети Taurus, підвішені до літака Tornado

Taurus: на що здатні ці крилаті ракети і чим вони небезпечні

Taurus: на що здатні ці крилаті ракети і чим вони небезпечні

Конфлікти14 серпня 2023 р.
external

"Україна не може програти": міністр фінансів ФРН у Києві

"Україна не може програти": міністр фінансів ФРН у Києві

Економіка14 серпня 2023 р.02:08 хв.
Ракетні війська Китаю - це стратегічні сили, що відповідають і за ядерне стримування його супротивників

Що стоїть за зміною командування Ракетних військ КНР?

Що стоїть за зміною командування Ракетних військ КНР?

Політика14 серпня 2023 р.
Позитивний тест на коронавірус

COVID: що відомо про варіант коронавірусу EG.5 "Ерида"

COVID: що відомо про варіант коронавірусу EG.5 "Ерида"

Здоров'я14 серпня 2023 р.
На головну сторінку