Зеленський відвідав штаби бригад у Запорізькій області

Володимир Зеленський під час візиту у Запорізьку область обговорив із комбригами й комбатами у штабах бригад найпроблемніші питання їхніх підрозділів.

Президент України Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку в Запорізьку область, під час якої відвідав розташування бригад Збройних сил України, які ведуть наступальні дії на Мелітопольському напрямку. Про це у вівторок, 15 серпня, повідомили у пресслужбі президента.

Зокрема, Зеленський зустрівся з командувачем оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександром Тарнавським і побував у розташуваннях 3-ї бригади оперативного призначення імені полковника Петра Болбочана Нацгвардії України, 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура", 117-ї окремої механізованої бригади, 15-ї бригади оперативного призначення імені Героя України лейтенанта Богдана Завади Нацгвардії, 65-ї окремої механізованої бригади, 116-ї окремої механізованої бригади. Також президент оглянув передові пункти управління 46-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ та 118-ї окремої механізованої бригади.

Зазначається, що президент заслухав доповіді командирів про перебіг бойових дій на ділянках фронту, які перебувають у зоні їхньої відповідальності, та разом із комбригами й комбатами обговорив найбільш проблемні питання їхніх підрозділів. "Зокрема, військові наголошували на необхідності засобів радіоелектронної боротьби та фронтових систем ППО для протидії авіації та БпЛА противника. Також є потреба в безпілотних літальних апаратах, оскільки вони швидко витрачаються в умовах наступальних дій", - повідомили у пресслужбі.

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Володимир Зеленський і командири військових з'єднань обговорили питання професійного відбору людей, оснащення бригад спеціальним обладнанням і технікою, потребу в броньованому евакуаційному транспорті. Президент дав доручення систематизувати запити військових, врахувавши також інформацію, що прозвучала під час відвідання ним напередодні ОТУ "Соледар", винести їх на розгляд Ставки Верховного Головнокомандувача й передати іноземним партнерам України.

Крім того, Зеленський відвідав передове хірургічне відділення на Запоріжжі, де надають медичну допомогу бійцям із Таврійського напрямку. Відео з візитом президента до відділення опубліковано у його Telegram-каналі.

Напередодні, 14 серпня, Володимир Зеленський відвідав штаби бригад на Донеччині, що ведуть наступальні дії в зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Соледар".