Зеленський відвідав командування армії США в Європі

Під час зустрічі обговорювали роботу Групи сприяння безпеці України та логістику постачання ЗСУ зброї. Також Володимир Зеленський поспілкувався з українськими військовими, які працюють при цій групі.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у четвер, 14 грудня, з командуванням американської армії в Європі та Африці під час візиту на військову базу США у німецькому місті Вісбаден.

Як повідомила пресслужба Офісу президента України, Зеленський зустрівся з головою Європейського командування збройних сил США та верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генералом Крістофером Каволі, командувачем армії США в Європі та Африці генералом Деррілом Вільямсом і командувачем Групи сприяння безпеці України (SAGU) генерал-лейтенантом Антоніо Агуто.

"Обговорили роботу Групи сприяння безпеці України, забезпечення логістики постачання боєприпасів та військової техніки, її ремонту й обслуговування", - написав Зеленський у Telegram.

Також президент поспілкувався з українськими військовими, які працюють у Вісбадені у складі оперативної групи Збройних сил України (ЗСУ) при Групі сприяння безпеці України. Вони займаються питаннями координації постачання матеріально-технічної допомоги від держав-партнерів Силам оборони України, підготовки особового складу Сил оборони на території країн-партнерів, а також забезпечують координацію ремонту та обслуговування західних зразків військової техніки, наданої партнерами України

Як повідомлялося, 12 грудня Зеленський відвідав США, де конгресмени від Республіканської партії затримують рішення про подальшу допомогу Україні.

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