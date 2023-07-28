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Зеленський ветував виділення коштів на музей Голодомору

Анастасія Шепелева
7 хв. тому

Президент наклав вето на закон про виділення майже 574 мільйонів гривень на завершення будівництва музею Голодомору. На тлі скандалу навколо планів будівництва у відставку пішов міністр культури Ткаченко.

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Меморіал, присвячений Голодомору
Меморіал, присвячений ГолодоморуФото: Andre Luis Alves/AA/picture alliance

Український президент Володимир Зеленський наклав вето на ухвалений Верховною Радою закон про виділення додаткових 573,9 мільйона гривень на завершення будівництва Національного музею Голодомору-геноциду в Києві.

Згідно з інформацією, оприлюдненою в картці відповідного законопроєкту на сайті Верховної Ради, 27 липня його повернуто до парламенту з пропозиціями глави держави. Втім, наразі пропозиції Зеленського не оприлюднили.

У середині липня Верховна Рада підтримала виділення додаткових 573,9 мільйона гривень на завершення будівництва Національного музею Голодомору-геноциду в українській столиці, яке розпочали ще в 2008 році. Це спричинило дискусію щодо доцільності бюджетного фінансування проєкту в умовах війни та стало одним з приводів для критики ексміністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка. Йому закидали, що реалізація цього проєкту не дасть результату для обороноздатності України. Натомість ці кошти можна було спрямувати на підтримку сил оборони України. Натомість Ткаченко тоді став на захист проєкту.

На тлі цієї та іншої бурхливих дискусій Ткаченко подав у відставку, а Зеленський попросив прем'єр-міністра Дениса Шмигаля знайти заміну Ткаченку. За тиждень за його звільнення проголосував 321 парламентар.

Читайте також: Війна і культура: чому Олександр Ткаченко іде у відставку

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