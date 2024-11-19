Зеленський в Раді представив "план внутрішньої стійкості"

Документ складається з 10 пунктів, серед яких - "єдність", "фронт", "зброя", "безпека" та "людський капітал". Повну версію з додатками оприлюднять в грудні.

Президент України Володимир Зеленський виступив у вівторок, 19 листопада, на засіданні Верховної Ради та представив парламентарям "план внутрішньої стійкості".

Як повідомила пресслужба пропрезидентської фракції "Слуга народу", документ складається з 10 пунктів: єдність, фронт, зброя, гроші, енергетика, безпека, громади, людський капітал, культура, політика героїв.

Виборів під час війни не буде

Виступ президента не транслювався онлайн, а його пресслужба поки не оприлюднила тексту. Тим часом народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк розповів, що Зеленський відкинув чутки про проведення в Україні виборів під час воєнного стану. За його словами, Україна спочатку потребує справедливого миру, а тоді проведе справедливі вибори.

Також, представляючи перший пункт плану - "єдність", Зеленський анонсував створення в Україні міністерства об'єднання та пообіцяв до кінця року представити кандидатуру його очільника.

Вік мобілізації не змінюватимуть

Деталізуючи другий пункт - "фронт" - Зеленський сказав, що передбачається утворення нової системи контрактів для військових і збереження поточного віку мобілізації - від 25 років.

Як переповів Железняк, також планується започаткування посади військового омбудсмена.

Три тисячі ракет і 30 тисяч дронів у 2025

У третьому блоці під назвою "зброя" Зеленський анонсував план виробництва трьох тисяч крилатих ракет і 30 тисяч далекобійних дронів наступного року.

Пункт "гроші", як передає "Слуга народу", передбачає локалізацію виробництва та закупівлю українських товарів, детінізацію економіки та страхування від військових ризиків. За даними Железняка, президент анонсував в березні 2025 року індексацію пенсій за рівнем інфляції.

Представляючи пункт "енергетика", Зеленський сказав, що надаватиметься пріоритет атомній генерації, будуть формуватися "паспорти стійкості" регіонів уже цього року, а наступного - генерації енергії.

У пункті "безпека" передбачене посилення державного кордону України та модернізація стандартів укриттів. Також, як написав Железняк, президент говорив про план встановлення рамок металошукачів на входах у школи та інші державні будівлі.

Множинне громадянство, ліквідація впливу МП

У блоці "громади" йшлося про покращення податкових умов для прифронтових територій, а для розвитку "людського капіталу" в Україні планується впровадження множинного громадянства та ліквідація впливу Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП).

Також Зеленський сказав про необхідність перезапуску дипломатичної служби та заміни кадрів в цій галузі до кінця року. Зокрема, він пообіцяв до січня заповнити всі вакансії українських послів і заміни по країнах G7.

"Культурний Рамштайн"

Говорячи про "культуру", президент, за словами Железняка, заявив про створення "культурного Рамштайну" та сприяння в утворенні кафедр україністики в іноземних університетах.

Останній пункт плану - "політика героїв" - за даними "Слуги народу", передбачає залучення ветеранів війни до державної служби, впровадження реабілітаційних відділень у медичних закладах у кожній громаді протягом 2025 року.

Як очікується, весь документ з додатками представлять у грудні.​​​​​​​