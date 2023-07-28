Зеленський в соборі Одеси: Шукаємо ППО для захисту Півдня

Під час візиту в Одесу Володимиру Зеленському показали руйнування Спасо-Преображенського кафедрального собору. Президент запевнив, що шукає рішення для посилення протиповітряної оборони Півдня України.

Президент України Володимир Зеленський запевняє в пошуку систем протиповітряної оборони (ППО) для захисту Півдня, зокрема Одещини, яку в останні дні активно обстрілюють росіяни.

"Шукаємо системи ППО, щоб захистити Одесу, увесь наш південь. І я дякую всім у світі, хто вже приєднався до цієї роботи з нами", - сказав він у зверненні до українців за підсумком четверга, 27 липня, записуючи відео зі Свято-Преображенського кафедрального собору в Одесі, який постраждав від російського обстрілу.

Читайте також: Митрополит УПЦ МП Онуфрій після удару РФ по Одеському собору закликав терпіти і не гнівитись

23 липня під час ракетної атаки РФ найбільший православний храм Одеси зазнав значних руйнувань: був повністю знищений вівтар і пошкоджена тримальна конструкція будівлі. Собор був закладений у 1795 році, повністю зруйнований більшовиками в 1936 році та відбудований у 1999-2011 роках.

"Зараз фахівці мають визначити можливості для відновлення храму. Дякую нашим партнерам у Європі за готовність долучитися до відбудови", - сказав Зеленський.

Читайте також: Зеленський провів ставку в Дніпрі: привітав Залужного і Сирського