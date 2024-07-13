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Зеленський прокоментував обмовку Байдена про "Путіна"

Олександр Куницький
13 липня 2024 р.

"Можемо забути деякі помилки", - сказав президент України Володимир Зеленський про обмовку американського колеги Джо Байдена.

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Володимир Зеленський (архівне фото)
Президент України Володимир Зеленський (архівне фото)Фото: Johanna Geron/REUTERS

Президент УкраїниВолодимир Зеленський в суботу, 13 липня, прокоментував обмовку президента США Джо Байдена, який на саміті Північноатлантичного альянсу (НАТО) представив його як російського президента Володимира Путіна.

"Я думаю, що Сполучені Штати надали велику підтримку українцям. Ми можемо забути деякі помилки, я так думаю", - сказав Зеленський журналістам під час візиту до Ірландії, пише агенція AFP.

Відповідаючи на запитання про своє послання до Ірландії, Зеленський сказав: "Перш за все, дуже дякую за вашу підтримку, дякую Ірландії за те, що вона прийняла багато українських біженців, ви були з нами з самого початку російського вторгнення".

Байден назвав Зеленського "Путіним"

Напередодні, 12 липня, під час окремої пресконференції після саміту НАТО у Вашингтоні Джо Байден, представляючи президента України Володимира Зеленського, сказав: "А зараз я хочу передати слово президенту України, який має стільки ж мужності, скільки рішучості. Пані та панове, президент Путіну!", - сказав він.

При цьому Байден одразу сам себе поправив: "Президент Путін! Він може перемогти президента Путіна - президент Зеленський! Я такий зосереджений на перемозі над Путіним, що доводиться турбуватися про це. У будь-якому разі, пане президенте". У відповідь на це Зеленський пожартував, що він "кращий" за Путіна.

Цей інцидент посилив занепокоєння щодо віку і гостроти розуму Байдена. Попри це чинний президент США обіцяє залишатися в перегонах, доки його штаб не скаже, що він не зможе перемогти. Він назвав себе найкваліфікованішим кандидатом для переобрання на пост глави держави та перемоги над  Дональдом Трампом. 

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