Зеленський: Прапори повертаються туди, де мають бути

193-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події неділі, 4 вересня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій за 3 вересня. На цій сторінці DW розповідає (оновлюється) про події неділі, 4 вересня (час київський).

++19:52++

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 4 вересня, провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. У зустрічі взяли участь військові та політичні керівники країни.

"Вихідних на війні немає. Тримаємо постійний зв’язок з тими, хто на фронті. Подробиць не розповідатиму, але українські прапори повертаються туди, де мають бути по праву. А окупантам на нашій землі не місце", – цитує Зеленського пресслужба Офісу президента України.

Водночас заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко у Facebook опублікував фото того, як військові піднімають українськй прапор на даху будівлі у селищі міського типу Високопілля на Херсонщині.

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++19:41++

Російські війська завдали удару по Холодногірському та Новобаварському районах Харкова, повідомив в Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Наразі відомо про двох постраждалих, яких госпіталізували.

++19:22++

В Україні зростає захворюваність на COVID-19, повідомив в інтерв'ю "Укрінформу" заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін. За його даними, в Україні наразі зафіксовано 11500 хворих на коронавірусну хворобу, а в лікарнях перебувають понад три тисячі пацієнтів. Минулого тижня хворих було трохи більше дев'яти тисяч, зазначив він.

"Ми спостерігаємо початок зростання захворюваності, і це початок осінньої хвилі, яка є базовою", - розповів він.

Водночас головний державний санлікар наголосив, що зараз ключовим є показник госпіталізацій через коронавірусну хворобу, який також зростає.

За словами Кузіна, початок нової хвилі очікуваний, так як така динаміка спостерігається вже третій рік поспіль. Спадати вона почне, за оцінками головного санлікаря країни, у березні-квітні.

++18:37++

Кількість постраждалих внаслідок інциденту з гранатометом на виставці зброї у Чернігові 3 вересня зросла до 15 людей, серед них вісім дітей. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. За його словами, виставку ініціювала громадська організація і вона планувалася як дитячий захід з ігровими активностями.



"Жодного повідомлення про те, що там буде якась виставка військового озброєння чи військові, не було", - стверджує Чаус.

ДБР розслідує інцидент, розглядається питання щодо затримання причетних за фактом порушення правил поводження зі зброєю.

++17:44++

На Харківщині внаслідок обстрілів військами РФ одна людина загинула, ще троє – зазнали поранень, повідомляє Харківська ОВА.

"В результаті обстрілів у селі Одноробівка Золочівської громади загинула 50-річна жінка. Снаряд влучив у будинок місцевої мешканки", - йдеться у повідомленні ОВА в Telegram.

Ще троє людей були госпіталізовані з пораненнями внаслідок обстрілу селища Андріївка в Ізюмському районі Харківської області.

++16:49++

4 вересня з чорноморських портів України вийшов караван з 13 суден, завантажених українською агропродукцією на експорт. Про це у Facebook повідомило міністерство інфраструктури України. Як зазначили у відомстві, цей караван став найбільшим за час дії так званої "зернової угоди" про розблокування українських портів.

"Зокрема, з порту "Південний" відправились шість суден, з "Чорноморська" — п'ять, а з порту "Одеса" — два. Загалом на борту 13 суден 282,5 тисячі тонн української агропродукції, яка прямує до восьми країн світу", - йдеться у повідомленні.

За час дії "зернової угоди" з українських портів вирушили вже 86 суден, загалом вони перевезли два мільйони тонн агропродукції на експорт, повідомили у міністерстві.



++16:28++

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з очільницею Європейської комісії (ЄК) Урсулою фон дер Ляєн, в ході якої вони обговорили виділення Києву наступного траншу макрофінансової допомоги ЄС, санкції проти РФ та запровадження візових обмежень для громадян Росії. "Наголосив на необхідності підготовки восьмого пакету санкцій, який має містити також заборону на видачу віз громадянам РФ", - написав Зеленський у Twitter.

За його словами, під час розмови з главою Єврокомісії також вдалося скоординувати кроки з обмеження отримання Москвою великих прибутків від експорту енергоносіїв.

++15:47++

Восени Україна очікує отримати від Німеччини систему протиповітряної оборони IRIS-T. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль після зустрічі з президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром.

"Восени очікується передача надсучасної системи ППО німецького виробництва IRIS-T", - наголосив Шмигаль. На тлі цього він зазначив, що Київ очікує, що Німеччина стане одним з лідерів у процесі розвитку протиповітряної оборони України.

Також керівник українського уряду вказав на те, що реактивні системи залпового вогню MARS II та самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000, які Україні передала Німеччина, "гарно показали себе на полі бою, і ми сподіваємося на збільшення поставок важкого озброєння".

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++15.22++

З початку доби 4-го вересня російські війська обстріляли територію України ракетами різних типів повітряного та наземного базування. Як повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ, йдеться насамперед про керовані авіаційні ракети Х-59, Х-31, протикорабельні П-800 "Онікс", а також крилаті ракети "Іскандер-К". Усього було випущено більше десяти ракет, дві з яких - Х-59 та імовірно "Іскандер-К" були знищені силами та засобами протиповітряної оборони. Крім того, російські війська й надалі використовують зенітні ракети С-300, обстрілюючи ними прифронтову зону, зокрема, цивільні об’єкти в обласних центрах, йдеться в повідомленні.

Днями керівник Київської міської військової адміністрації генерал-майор Микола Жирнов розповів журналістам, що від 50 до 70 відсотків ворожих ракет збивається засобами ППО , як авіацією, так і зенітними ракетними підрозділами. Утім, 100-відсоткової ефективності дій ППО під час відбиття ракетних атак досягти поки неможливо. Насамперед через брак ефективних систем розвідки та протиракетної оборони й моральну застарілість та низьку ефективність тих комплексів, які є на озброєнні в ЗСУ, пояснив Жирнов.

++15:05++

Внаслідок ранкового обстрілу російськими військами міста Очаків Миколаївської області був зруйнований елеватор та знищено декілька тисяч тонн зерна. Про це повідомив заступник міського голови Очакова Олексій Васьков у Facebook.

"Зруйновано елеватор в Очакові. Знищено декілька тисяч тонн зерна. Зараз наші комунальні служби розбирають завали. Також пошкоджено десятки будинків. На щастя, постраждалих немає", - повідомив він.

Як повідомив в Telegram голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, російські війська обстріляли Миколаїв близько шостої ранку.

++13.24++

За більш ніж пів року розпочатої Росією війни проти України загинуло вже щонайменше 382 українських дітей. Такі дані станом на ранок 4 вересня 2022 року поширив Офіс генпрокурора України. Лише за останню добу загинуло двоє хлопчиків 8 та 9 років в Миколаївській та Дніпропетровській областях. Ще троє дітей 9, 7 та 11 років отримали поранення, йдеться в повідомленні. Загалом від війни в Україні постраждало за офіційними даними ювенальних прокурорів понад 1122 дітей, з яких більше 740 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Водночас у відомстві визнають, що ці цифри не остаточні, адже триває робота з виявлення та перевірки такої інформації в місцях ведення активних бойових дій, а також на тимчасово окупованих та звільнених територіях. Крім того, через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2328 закладів освіти, з яких 289 зруйновано повністю, порахували в відомстві.

++13.11++

Ситуація на українсько-польському кордоні стає критичною і може перерости у катастрофу, застерігає заступник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм. За його словами, на кордоні утворюються багатокілометрові черги з вантажівок, у яких водії змушені стояти по декілька днів. "Цього тижня був побитий історичний рекорд: черга з вантажних автівок до пункту пропуску Ягодин на польському кордоні перетнула межу у 45 (!) кілометрів", - написав Найєм. Усе це через низьку ефективність роботи польських служб, які проводять фітосанітарний та ветеринарний контроль, нарікає заступник міністра. Як доказ він наводить данні з пункту пропуску "Дорогуськ" - якщо в докризовий період там протягом доби приймали близько 80 вантажівок, тепер середній показник за останні кілька днів - 19 вантажівок. Найєм закликав збільшити на польській стороні кількість працівників фітосанітарних та ветеринарних служб, щоб розв'язати проблему.

++12.32++

Віцепрем'єрка України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина вважає, що ЄС має заборонити видачу віз громадянам РФ. Про це вона написала в соцмережі Twitter.

На її думку, заборона на видачу віз для росіян стане "холодним душем" для них. Такий крок необхідний з огляду на підтримку війни проти України серед російського населення, пояснила урядовиця. "Війну проти України підтримують 76 відсотків; лише 17 відсотків виступають проти (останнє опитування "Левада-центру"). Необхідно припинити вітати росіян, коли їхні ракети руйнують міста, а Кремль запускає найбільшу енергетичну кризу за останні десятиліття", - написала у Twitter Стефанішина.

++12.27++

Росіяни вночі атакували Київський район Харкова. За даними голови Харківської ОДА Олега Синєгубова, імовірно обстріл здійснили ракетами, внаслідок чого зайнялася пожежа в ресторані. Попередньо - без загиблих та поранених. Тим часом у Офісі генпрокурора зазначили, що російські окупаційні сили випустили ракету С-300 з території Бєлгородської області РФ. Також у Чугуївському районі Харківщини внаслідок атаки росіян загинула 45-річна жінка, ще одну жінку госпіталізували з пораненнями, повідомляє глава обласної ОВА Олег Синєгубов. Крім того, поранень зазнав 43-річний чоловік в Ізюмському районі області.