Зеленський: Україна завдаватиме удари по військових цілях РФ

Україна обов'язково продовжить завдавати удари по об'єктах військової інфраструктури Росії, які країна-агресор використовує в терорі проти українців, заявив президент України Володимир Зеленськийу вечірньому зверненні у суботу, 21 грудня.

"Вони точно будуть відповідати - прийде такий час. І ми обов'язково продовжимо завдавати удари по російських військових об'єктах - дронами і ракетами, і все більше українськими, по саме тих військових базах, по саме тій російській воєнній інфраструктурі, яка використовується в такому терорі проти наших людей", - наголосив Зеленський. Він додав, що захист України є абсолютно справедливим.

Російські бомби влучили в онкодиспансер в Херсоні

Український лідер повідомив, що у Києві завершили розбирати уламки та завали після ракетної атаки російських військ 20 грудня, а в Херсоні після влучання російських бомбв онкодиспансер роботи досі тривають. "На щастя, обійшлося без жертв: люди були в укритті - пацієнти та медичний персонал", - зазначив український президент. Він нагадав, що під час війни цей диспансер працював в обмеженому режимі - там надавали медичні послуги, які не можна було перенести з Херсона в інші лікарні регіону. Так, лише там був лінійний прискорювач, і лише там можна було отримувати в місті радіотерапевтичне лікування, пояснив Зеленський і висловив переконання, що "росіяни не могли не знати, що це саме медичний заклад, і дуже цінний для херсонців".

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Зеленський також додав, що росіяни вдарили також і по Нікополю Дніпропетровської області, по Донецькій області та по Харкову. "Це просто терор, який Росія робить свідомо і за який цих нелюдей з російської авіації ще й нагороджують", - зазначив українский президент.

Нагадаємо, вранці 20 грудняРФ завдала удару по Києву п'ятьма ракетами. За даними Повітряних сил ЗСУ, всі ракети були знищені протиповітряною обороною, однак внаслідок падіння уламків загинула людина, є поранені, також пошкоджена цивільна інфраструктура.