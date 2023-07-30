Зеленський: Україна має бути готова до захисту енергосистеми

Атаки РФ на енергетичну інфраструктуру можуть повторитися, тож влада має бути готова до цих викликів, наголосив президент України. Крім того, він закликав витрачати бюджетні кошти в першу чергу на оборону України.

Російські війська можуть спробувати цієї осені й зими знову вдатися до ударів по українській енергетичній системі, тож Україна має бути готова до цього на державному і місцевому рівнях. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на Конгресі місцевих та регіональних влад в Івано-Франківську у неділю, 30 липня.

За його словами, захист української енергосистеми передбачає два елементи - фізичний захист об’єктів енергетики від ракетних і дронових ударів, диверсій і кібератак, а також управління енергетичною системою та конкретними її частинами, яке має забезпечити генерацію і розподіл енергії навіть в умовах війни.

"На урядовому і безпековому рівнях ми зробимо все можливе. Відповідальність громад - це максимальне сприяння силам оборони та безпеки, уряду в заходах для захисту енергетики, а також максимальний рівень готовності громад до будь-яких складних випробувань і надзвичайних ситуацій в енергетиці", - зазначив Зеленський.

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Зеленський: "Бруківкою ворога ми не виженемо"

Крім того, Зеленський закликав владу на місцях витрачати бюджетні гроші в першу чергу на оборону, наголосивши, що суспільство та українські військові мають відчувати, що для українських громад це є першим пріоритетом.

"Хай на мене не ображаються деякі представники місцевої влади, зараз точно не час для заміни бруківки. Бруківкою ворога ми не виженемо з нашої держави. Тому, вибачте, будемо прикрашати міста вже переможні", - заявив президент.

Також він закликав місцеву владу шукати позабюджетні джерела для інших напрямків роботи, зокрема шляхом залучення донорської допомоги.

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