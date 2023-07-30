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Зеленський: Україна має бути готова до захисту енергосистеми

Анастасія Шепелева
2 год. тому

Атаки РФ на енергетичну інфраструктуру можуть повторитися, тож влада має бути готова до цих викликів, наголосив президент України. Крім того, він закликав витрачати бюджетні кошти в першу чергу на оборону України.

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Президент України Володимир Зеленський
Президент України Володимир ЗеленськийФото: Pool Philip Reynaers/belga/dpa/picture alliance

Російські війська можуть спробувати цієї осені й зими знову вдатися до ударів по українській енергетичній системі, тож Україна має бути готова до цього на державному і місцевому рівнях. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на Конгресі місцевих та регіональних влад в Івано-Франківську у неділю, 30 липня.

За його словами, захист української енергосистеми передбачає два елементи - фізичний захист об’єктів енергетики від ракетних і дронових ударів, диверсій і кібератак, а також управління енергетичною системою та конкретними її частинами, яке має забезпечити генерацію і розподіл енергії навіть в умовах війни.

"На урядовому і безпековому рівнях ми зробимо все можливе. Відповідальність громад - це максимальне сприяння силам оборони та безпеки, уряду в заходах для захисту енергетики, а також максимальний рівень готовності громад до будь-яких складних випробувань і надзвичайних ситуацій в енергетиці", - зазначив Зеленський.

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Зеленський: "Бруківкою ворога ми не виженемо"

Крім того, Зеленський закликав владу на місцях витрачати бюджетні гроші в першу чергу на оборону, наголосивши, що суспільство та українські військові мають відчувати, що для українських громад це є першим пріоритетом. 

"Хай на мене не ображаються деякі представники місцевої влади, зараз точно не час для заміни бруківки. Бруківкою ворога ми не виженемо з нашої держави. Тому, вибачте, будемо прикрашати міста вже переможні", - заявив президент.

Також він закликав місцеву владу шукати позабюджетні джерела для інших напрямків роботи, зокрема шляхом залучення донорської допомоги.

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