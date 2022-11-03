Зеленський: Київ готовий бути гарантом продовольчої безпеки

253-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події четверга, 3 листопада.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 2 листопада.

На цій сторінці DW розповідає про події четверга, 3 листопада (час київський).

++15:55++

Україна підтвердила обмін: повернули 107 військових

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак підтвердив проведення сьогодні чергового обміну полоненими. Раніше про обмін у форматі 107 на 107 заявляли окупанти та міністерство оборони РФ.

Україні вдалося звільнити шістьох офіцерів та 101 рядового і сержанта. 74 зі звільнених захищали "Азовсталь", один військовий утримувався в колонії в Оленівці, де отримав поранення під час вибуху.

"Нам вдалося обміняти тяжкопоранених та лежачих з Маріуполя, з "Азовсталі", хлопців з осколковими пораненнями рук та ніг, вогнепальними пораненнями різних частин тіла. Є люди з ампутованими кінцівками та опіками, які не відчувають частину обличчя, з інфікованими ранами. Чимало з наших хлопців зазнали поранень ще у березні", - написав Єрмак у Telegram.

++15:39++

Україна закликає заблокувати для РФ IT-технології

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров стверджує, що так звана IT армія отримала доступ до мереж Центрального банку РФ. "Ми маємо багато цікавого про персонал, спеціалізовані автоматизовані банківські системи, їхні вихідні файли, принципи їх взаємодії, системи КЗІ та інші матеріали, що циркулюють в мережах Центробанку РФ та вже аналізуються нашими фахівцями", - йдеться у повідомленні, яке він перепостив у себе в Telegram. IT армія також вирішила оприлюднити перші 27 тисяч файлів, з якими можна ознайомитись.

Тим часом так звана група Єрмака-Макфола з питань санкцій щодо РФ напрацювала докладний документ, де вказані всі ІТ-технології, на позбавленні Росії яких наполягає. "Інформаційно-комунікаційні технології, мікроелектроніка та інтелектуальна власність (далі ІТ) становлять основу військового, військово-промислового комплексу та уряду РФ загалом. Ворог покладається на іноземні ІТ у командуванні своєю армією, веденні вогню, здійсненні розвідки, контролі інформаційного простору, атаках на українську кібернетичну та цивільну інфраструктуру й захисті власної інфраструктури. Тому більше не існує різниці між ІТ-товарами й послугами, що постачаються в р РФ для "цивільного" використання, і тими, які перепрофільовуються для військового застосування проти України", - пояснив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Головною рекомендацією документа є заклик заблокувати для Росії можливість використовувати або отримувати ІТ, які містять програмне забезпечення, мікропрограми та компоненти, які були виготовлені будь-якою країною, яка запровадила санкції.

++15:21++

Парламент ухвалив у першому читанні законопроєкт про надання військовослужбовцям відпусток під час дії воєнного стану. Як повідомляє народний депутат Ярослав Железняк, "за" проголосували 330 парламентарів.

За його словами, проєкт передбачає можливість надання військовим під час дії воєнного стану відпустки зі збереженням грошового забезпечення тривалістю не більше 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець.

++15:04++

Рада ухвалила держбюджет-2023

Верховна Рада прийняла державний бюджет України на 2023 ріку в другому читанні та в цілому. Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, "за" проголосували 295 депутатів.

"Це рекорд по найбільш завчасному прийняттю бюджету за історію України. Тепер сподіваємося, що міжнародні партнери оцінять нашу пунктуальність і повністю профінансують закладений, теж рекордний, дефіцит у розмірі 38 мільярдів доларів", - написав він у Telegram.

Профільний комітет, який рекомендував ухвалити бюджет, повідомляє, що під час підготовки до другого читання реальне зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) скорегували з 4,6 до 3,2 відсотка, прогноз інфляції зменшили з 30 до 28 відсотків, а припущення щодо обмінного курсу гривні до долара на кінець 2023 року - з 50 до 45,8 гривень за долар.

Кабінет міністрів України, схвалюючи проєкт до другого читання з урахуванням пропозицій депутатів, повідомляв, що бюджет планується з урахуванням 1,3 трильйона гривень доходів, а видатки складатимуть 2,6 трильйона гривень. На безпеку та оборону буде спрямовано трильйон гривень - більше 18 відсотків ВВП.

++14:51++

Рада звільнила міністра Чернишова, який претендує на посаду в "Нафтогазі"

Верховна Рада України прийняла відставку міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова. Як свідчать дані на сайті парламенту, "за" проголосували 279 депутатів.

За даними ЗМІ, Чернишов претендує на посаду голови правління національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" замість Юрія Вітренка, який сьогодні обіймає її останній день.

Інформації про призначення нового міністра замість Чернишова, або самого Чернишова на нову посаду, поки не надходило.

++14.30++

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов пояснив зникнення російських прапорів у тимчасово окупованому РФ Херсоні тим, що "скоро там відбуватиметься щось цікаве". На думку Данілова, із наближенням ЗСУ "відразу зникають колаборанти зі своїми триколорами". "Це каже про те, що, мабуть, скоро в Херсоні щось буде цікаве відбуватися. Там же не тільки триколори, там і пам'ятники десь поділися і багато інших речей", - сказав Данілов в ефірі національного телемарафону у четвер.

++14.10++

Верховна Рада достроково припинила повноваження народних депутатів Вадима Рабіновича та Ігоря Васильковського, ухвалення проєктів постанов підтримали 292 та 304 депутатів відповідно на пленарному засіданні у четвер, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк. За його інформацією, обох 18 липня 2022 року указом президента №502/2022 було позбавлено громадянства України.

++13.55++

Представник самопроголошеного утворення "ДНР" Денис Пушилін заявив про плани здійснити у четвер обмін полоненими з Україною за формулою "107 на 107", повідомляє "Інтерфакс" з посилання на пресслужбу донецького сепаратиста.

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++13.45++

Російські окупанти найближчим часом намагатимуться підключити високовольтні лінії зв'язку Запорізької атомної електростанції у напрямку окупованих Криму та Донбасу, йдеться у повідомленні національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом". "Вчорашні обстріли та пошкодження двох останніх високовольтних ліній зв'язку тимчасово окупованої Запорізької АЕС з енергосистемою України є черговою спробою рашистів перепідключити атомну станцію до російської енергосистеми", - заявляють в "Енергоатомі".

++13.27++

Президентка Греції Катерина Сакелларопулу та міністр оборони країни Нікос Панайотопулос у четвер прибули з візитом у Київ, повідомляє агентство "Українськi новини" з посиланням на грецьке видання Skai. "Президентка Республіки Катерина Сакелларопулу перебуває у Києві, де проведе переговори з Президентом України Володимиром Зеленським", – йдеться у повідомленні. Планується, що глава міноборони Греції проведе особисту зустріч з українським колегою Олексієм Резніковим.

++13.15++

Віцепрем'єр, міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрій Спину заявив, що напередодні Молдова закупила газ для поповнення резервів шляхом реверсних поставок. "Міф про те, що Молдова може імпортувати газ тільки з Росії - розвіяно. Напередодні ми вперше імпортували природний газ за реверсивною системою - із заходу на схід. У середу державна компанія Energocom закупила 5,6 мільйона кубометрів газу, які було передано через пункт Будніце у Словаччині на кордоні з Україною", - повідомив Спину в четвер у Telegram.

++12.51++

Президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом Індонезії Джоко Відодо важливість продовження дії "зернової ініціативи", повідомив український президент у Telegram. "Україна готова й надалі бути гарантом глобальної продовольчої безпеки. Окремою темою нашої розмови стала підготовка до саміту G20", - зауважив Зеленський.

РФ перемістила до Білорусі 1,5 тисячі залізничних платформ зі зброєю

++12.35++

У жовтні РФ перемістила до Білорусі близько 1,5 тисячі залізничних платформ із озброєнням та військовою технікою, до 200 пасажирських вагонів, понад 100 вантажних вагонів із військовим майном, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов. "На цей час відбувається перекидання здебільшого підрозділів 1-ї танкової армії, насамперед 2-ї мотострілецької дивізії з російської території разом із технікою і щойно мобілізованими особами, які розміщуються на основних військових полігонах Білорусі", - сказав Громов на брифінгу у четвер, цитує "Інтерфакс-Україна". Крім того, білоруська територія продовжує використовуватися агресором для завдання ракетних ударів по території України.

++12.20++

Із Бєлгородської області РФ евакуювали понад 50 людей, які "ухвалили рішення тимчасово покинути регіон", повідомляє в Telegram губернатор області В'ячеслав Гладков. За його даними, цих людей, серед яких 32 дитини, перевезли в Тульську область. Їх супроводжували медпрацівники та представники обох регіонів, стверджує російський чиновник. За словами Гладкова, він розуміє, що "у жителів багато переживань за своє життя, за життя своїх дітей".

++12.00++

В уряді Німеччини заперечили твердження президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана про те, що канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) нібито змінив свою позицію щодо Росії. "У розмові (з Ердоганом 2 листопада. - Ред.) канцлер повторив свою позицію, що саме російський президент повинен припинити цю жорстоку війну, вивести російські війська з України і розпочати мирні переговори з Києвом", - повідомив представник німецького уряду в четвер агентству Reuters. Раніше Ердоган в інтерв'ю турецькому телеканалу ATV заявив, що після розмови з канцлером ФРН у нього склалося враження, що той змінив свою позицію щодо президента Росії Володимира Путіна і тепер вважає, що з ним необхідно знайти спільну мову для припинення війни в Україні.

++11.55++

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) вважає важливим для ЄС зближення з державами Західних Балкан на тлі війни Росії проти України. "Агресивна війна Росії проти України змушує нас триматися разом і захищати свободу Європи", - заявив Шольц у четвер на початку саміту з лідерами шести західнобалканських держав, цитує AFP. У зустрічі в Берліні беруть участь глави урядів Албанії, Боснії і Герцеговини, Косова, Північної Македонії, Чорногорії та Сербії. Метою зустрічі є досягнення кращої співпраці між шістьма країнами. З цією метою планується підписання трьох угод про взаємне визнання документів, що посвідчують особу, а також документів про вищу освіту та професійну кваліфікацію.

++11.40++

Втрати Росією літаків під час повномасштабного вторгнення в Україну вже вдвічі перевищили втрати радянської авіації під час війни в Афганістані, заявив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. "Ця війна є такою ж ганьбою для РФ і стане причиною її руйнації!" - написав Залужний у Telegram.

++11.30++

Верховний представник ЄС з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз "вдячний" ООН та Туреччині за їхню роль у "рішенні Росії повернутися" до виконання "зернової угоди". "Їжу ніколи не можна використовувати як зброю війни", - написав Боррель у Twitter. "Експорт зерна має вирішальне значення для подолання глобальної продовольчої кризи, яку посилює Росія", - додав єврочиновник.

++11.15++

Міст у селі Стоянка біля Києва на Житомирській трасі повністю відновлено, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко. "Міст у Стоянці відновлено! Сьогодні проїзд відкрито в обидві сторони на трасі М-06 Київ-Чоп", - написав Тимошенко у Facebook у четвер.

++11.00++

Наприкінці жовтня кількість учнів з України в німецьких школах наблизилася до позначки в 200 тисяч. Як випливає зі звіту, опублікованого 2 листопада конференцією міністрів освіти і культури федеральних земель Німеччини (KMK), зараз школи у ФРН відвідують 197 268 українських дітей. Найбільше їх - у школах Північного Рейну - Вестфалії (37 504), Баварії (29 268) і Баден-Вюртемберга (27 814). У Німеччині на сьогодні налічується загалом 11 мільйонів школярів.

В МЗС України заперечують, що взяли додаткові зобов'язання за "зерновою угодою"

++10.40++

Україна не брала жодних нових зобов'язань, які виходять за межі вже наявних у "зерновій угоді", заявив речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко. "Українська сторона чітко дотримується положень зернової угоди. Нагадаю, що в рамках цієї угоди сторони зобов'язалися гарантувати безпечне та надійне середовище функціонування зернового коридору. Україна ніколи не наражала зерновий маршрут на небезпеку. Ніяких нових зобов'язань, які виходили би за межі вже існуючих в зерновій угоді, наша держава не брала", - написав Ніколенко у Facebook у четвер. На його думку, Москва повернулася до зернової угоди завдяки активній дипломатії генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. "У координації з Україною вони знайшли слова, які зрозумів Путін. Це була позиція сили, а не поступок", - зазначив представник МЗС.

++10.20++

Мілітаризація РФ та західні санкції руйнують російську економіку в довгостроковій перспективі, вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW). Як йдеться у звіті ISW за 2 листопада, Кремль зіткнеться з бюджетним дефіцитом, який "виснажить резерви Москви до найнижчого рівня за останні роки" через прогнозоване зниження доходів від продажу енергоносіїв, санкції та витрати на російську мобілізацію. "Кремль продовжує значною мірою покладатися на фінансове заохочення росіян до війни в Україні, що, ймовірно, продовжуватиме чинити тиск на російську економіку протягом десятиліть", - йдеться у зведенні.

За прогнозами експертів, виплати мобілізованим чоловікам можуть коштувати Москві від 900 мільярдів рублів до трьох трильйонів рублів (близько 14,6-32,4 мільярдів доларів США) протягом наступних шести місяців. Як свідчать попередні підрахунки ISW, один добровольчий батальйон з 400 військовослужбовців обходиться Росії щонайменше в 1,2 мільйона доларів на місяць без урахування надбавок та спеціальних виплат за військові успіхи. Крім того, Кремль вже стикається з проблемами у виплаті обіцяних компенсацій, що посилює соціальну напругу в російському суспільстві, зазначається у звіті. Про це зокрема свідчать кадри протесту мобілізованих в Ульяновську та публічні скарги губернатору Воронезької області на неотримання обіцяних компенсацій. Для збереження контролю над суспільством і деяку подобу морального духу серед російських спеціальних збройних сил Кремлю доведеться виплачувати обіцяні кошти, вважають аналітики.

З українських портів вийшло сім суден з зерном

++09.57++

Вранці у четвер з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" вийшло 7 суден з 290 тисячами тонн української агропродукції до країн Азії та Європи, повідомили в міністерстві інфраструктури України. Загалом же, за інформацією відомтсва, починаючи з 1 серпня 430 суден експортували 10 мільйонів тонн українського продовольства до країн Африки, Азії та Європи.

++09.46++

НЕК "Укренерго" на четвер запровадило графіки погодинних відключень для споживачів у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях. Згідно з повідомленням оператора, для всіх категорій споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях продовжують діяти запроваджені ввечері середи графіки аварійних відключень.

++09.30++

За попередніми даними, ракетного удару по Харкову у ніч на четвер було завдано з зенітних ракетних комплексів С-300, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов. "У Київському районі одна ракета пошкодила господарську будівлю і тролейбус, решта ракет влучили в землю. Попередньо, без постраждалих", - написав Синєгубов у Telegram. Крім того, минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали населені пункти Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів області. "За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, минулої доби в м. Куп'янськ під обстрілом загинула 82-річна жінка. У Куп'янському районі одна особа госпіталізована з пораненнями. У Чугуївському районі дістали поранень п'ять мирних жителів", - написав Синєгубов. Він також повідомив, що у середу дві особи підірвалися на мінах: біля села Олександрівка Богодухівського району у полі на міну наїхав комбайн, 37-річного комбайнера госпіталізовано з пораненнями, а біля села Гракове Чугуївського району на міні підірвався трактор, внаслідок чого 45-річний тракторист загинув.

++09.11++

Збройні сили України відбили атаки російських військ в районі 12 населених пунктів Луганщини та Донеччини, повідомляється у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ. Йдеться про райони населених пунктів Макіївка, Невське і Білогорівка Луганської області, а також Верхньокам'янське, Спірне, Бахмут, Майорськ, Первомайське, Новомихайлівка, Водяне, Павлівка та Пречистівка на Донеччині.

Загалом за добу РФ завдала три ракетних та 24 авіаційних удари, здійснила понад 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню території України. Під вогнем РФ були понад 20 населених пунктів Харківщини, Полтавщини, Луганщини, Донеччини, Черкащини, Херсонщини та Миколаївщини, зокрема Куп'янськ, Кременчук, Невське, Водяне, Вугледар.

Крім того, за даними Генштабу, російські окупаційні війська продовжують примусову "евакуацію" населення на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей, а також викрадення та вивезення автомобілів швидкої допомоги і обладнання з лікарень з населеного пункту Гола Пристань до міста Скадовськ. Водночас в місті Сватове на Луганщині окупанти і далі розміщують свої підрозділи у школах та на підприємствах, а місцеве населення примушують продовжувати працювати та приводити дітей на заняття, попри обстріли.

Мешканці Хрещенівки: "Земля тряслася, як наші їх гнали" To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

++09.05++

З населених пунктів України, звільнених від російських окупаційних військ, евакуйовано 22 тисячі жителів, повідомила віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. "Є люди, які їдуть на деокуповану територію, а є люди, особливо жінки з дітьми, маломобільні, люди пенсійного віку, які евакуюються", - пояснила Верещук в ефірі загальнонаціонального телемарафону у середу. За її словами, люди бояться виїжджати, бо не розуміють, де їм жити, а також позбавлені коштів. Водночас зараз щонайменше три області - Тернопільська, Львівська та Полтавська - готові прийняти українців, які бажають виїхати зі звільнених територій, розмістити їх і допомогти їм пережити зиму, повідомила Верещук.

++08.45++

У результаті обстрілів населених пунктів Донецької області російськими окупантами протягом середи, 2 листопада, загинули 4 особи, ще 5 отримали поранення, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко. "За 2 листопада росіяни вбили 4 цивільних у Донецькій області: 3 у Бахмуті та 1 в Авдіївці. Крім того, правоохоронці виявили тіла 4 цивільних, які загинули під час окупації: 3 у Рубцях та 1 у Лозовій. Ще 5 осіб в області отримали поранення", - написав Кириленко у Telegram у четвер уранці.

++08.35++

Секретар Радбезу РФ Микола Патрушев стверджує, що спецслужби США та Великобританії нібито вербують "учасників міжнародних терористичних організацій з метою їх перекидання для участі в бойових діях" на боці України. Про це російський чиновник, не надавши жодних доказів, заявив під час зустрічі секретарів радбезів країн СНД у четвер.

++08.18++

США можуть запровадити проти Північної Кореї додаткові санкції за постачання зброї Москві, заявив офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс. Американська розвідка раніше повідомила, що Пхеньян таємно постачає РФ артилерійські снаряди і некеровані ракети. Ці боєприпаси призначаються нібито країнам Близького Сходу або Північної Африки, але насправді їхній одержувач - Росія. "Так само, як ми використовуємо і будемо використовувати всі інструменти для протидії іранським поставкам зброї Росії, ми робитимемо, коли йдеться про постачання КНДР зброї Росії... Ми розглянемо додаткові інструменти і повноваження, які зможемо застосувати, щоб протидіяти цьому", - попередив Прайс.

++08.01++

У ніч на четвер українські військові збили 4 ворожі дрони Shahed-136 над Дніпропетровською областю, повідомляє голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. "Були і прильоти. Росіяни завдали удару по об'єктах енергетичної та водної інфраструктури у Кривому Розі. Там серйозні руйнування", - написав Резніченко в Telegram у четвер уранці. Також чиновник повідомив про удару по промисловому підприємству у Павлограді та обстріли з реактивної артилерії Нікопольської та Марганецької громад. "На щастя, усюди обійшлося без загиблих та поранених", - зазначив Резніченко.

ЗАЕС знову знеструмлено

++07.39++

У результаті ворожих обстрілів у середу ввечері було знеструмлено Запорізьку атомну електростанцію, повідомляє "Енергоатом". "Вчора, 2 листопада 2022 року, внаслідок рашистського обстрілу пошкоджено дві останні високовольтні лінії зв'язку Запорізької АЕС з українською енергосистемою. О 23:04 станція перейшла в режим повного знеструмлення. Включилися всі 20 дизель-генераторів", - сказано в повідомленні, опублікованому в Telegram-каналі компанії в четвер уранці. Зазначається, що наразі схему живлення власних потреб ЗАЕС оптимізовано, залишено в роботі 9 дизель-генераторів. Енергоблоки 5 та 6 переводяться в холодний стан. Пального необхідного для роботи дизель-генераторів у режимі повного знеструмлення ЗАЕС залишилося на 15 діб, додали в "Енергоатомі".

++07.27++

Рада Безпеки ООН відхилила резолюцію Росії із вимогою провести розслідування нібито участі Вашингтона і Києва в реалізації програм створення біологічної зброї в Україні. Під час голосування з цього питання в середу, 2 листопада, документ підтримали лише дві країни - сама Росія і Китай. Проти виступили США, Великобританія і Франція. Решта десять держав-непостійних членів РБ ООН утрималися. Для ухвалення резолюції було необхідно щонайменше дев'ять голосів.

++07.15++

Додаткові війська США, перекинуті до Польщі та інших країн НАТО у зв'язку з військовою агресією Росії проти України, залишаться там ще тривалий час. Про це 2 листопада заявив президент США Джо Байден. Кількома годинами раніше зі схожою заявою виступив координатор зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі. Він наголосив, що США дуже серйозно ставляться до безпеки східного флангу і що саме тому президент Байден відправив додаткові 20 тисяч американських військовослужбовців до Європи.