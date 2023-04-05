Зеленський: Тиранія програє після програшу в Україні

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Польщі в середу, 5 квітня, виступив в Королівському замку Варшави. Він закликав продовжувати підтримувати Україну і наголосив, що тиранія як явище програє в історії після програшу Росії в Україні.

"Ми з тобою, Польще, пліч-о-пліч утвердимо свободу в Європі назавжди. Тиранія програє в історії, коли програє в Україні. Москва не буде вбивати, а Петербург не ділитиме більше ніколи. На цій славетній площі, там само як і на всіх українських майданах, більше ніколи не буде Росії, після нашої перемоги", - сказав він.

"Це битва за свободу, і в ній неможливо виграти частково"

Зеленський висловив упевненість, що російський режим, який прийшов в Україну з війною, впаде. "Він приніс могили Україні, щоб потім принести могили знов і Польщі, і усім нашим братам і сестрам вільної Європи, а ми боремося пліч-о-пліч. Він приніс депортації українцям, щоб потім принести знову й іншим, чия свобода дихає на землях, які Росія збирається вкрасти, а ми захищаємося пліч-о-пліч", - зазначив він, цитує "Інтерфакс-Україна".

За словами українського президента, українці і поляки будують спільну переможну історію, а польська зброя в руках українців повертає людям свободу. "Щоразу, коли український прапор повертається на абсолютно законне місце на українській землі, а російський окупант тікає, посилюється і польський прапор", - зазначив Зеленський.

Тому не потрібно зупинятися в солідарності з Україною, закликав він. "Коли битва потребує артилерії, її потрібно давати. Коли перемога вимагає танків, їхній гуркіт має зазвучати на передовій. Коли незалежність потребує повітря, не треба звертати уваги на те, як відреагують у Росії на літаки у нас. Не варто гадати, яке число виглядатиме безпечніше поруч із літерою "F" - 16 чи якесь інше. Варто діяти, так само, як ваше лідерство проявило себе в танковій коаліції. Вірю, що проявиться і в авіаційній коаліції. Бо це - битва за свободу, і в ній неможливо виграти частково", - зауважив президент України.

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"Свобода Польщі та України принесе її в інші країни"

Також Зеленський заявив, що воля Польщі та України є гарантією міцної свободи в усіх країнах. "Румунія і Словаччина, Литва і країни Балтії більш сильні, коли ми вільні. Коли ми вільні, це означає, що свобода вистоїть у Молдові, не залишить Грузію і обов'язково прийде в Білорусь", - сказав він, додавши, що чим більше свободи буде навколо, тим більше гарантії, що Росія відповість за злочини.

Після війни Україна та Польща разом будуть насолоджуватися миром, додав він. "Разом у всьому, разом у Євросоюзі,разом у НАТО. Це продовження долі вільних народів. Історичне порозуміння наших народів маємо підкріплювати усім. Усе, що ми повинні вирішити для інтересів наших суспільств, повинні вирішити. Від співпраці військової та політичної, економічної та енергетичної, від співпраці в енергетиці до кропіткої роботи істориків", - сказав Зеленський. Також український президент подякував польським містам за допомогу біженцям, зокрема Жешуву, Катовіце, Гданську, Вроцлаву, Кракову, Варшаві.