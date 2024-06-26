Зеленський у Покровську представив Гнатова військовим

Президент України Володимир Зеленський у середу, 26 червня, відвідав місто Покровськ Донецької області, де представив військовим нового командувача Об'єднаних сил Збройних сил України (ЗСУ) Андрія Гнатова.

"Представив сьогодні офіційно Андрія Гнатова усім, хто відповідає за оборону на Донеччині. Це людина молода, але знання фронту, досвід у нього саме такі, як потрібні. Завдання для генерала Гнатова очевидне - знищувати окупанта й, дуже важливо, берегти якнайбільше життів наших воїнів", - зазначив голова держави у своєму ранковому відеозверненні.

Також Зеленський повідомив, що під час візиту на Донеччину разом із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським заслухав доповіді "безпосередньо з позицій".

"Був радий особисто побачити й подякувати нашій 110-й бригаді та 47-й - абсолютно героїчні, результативні хлопці. Подякував нашим бойовим медикам, хлопцям і дівчатам, які роблять найважливіше - стабілізують поранених, рятують, максимально підтримують. Дуже зворушливо бачити таку відданість і бажання допомагати", - наголосив президент.

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Окрім цього президент провів "детальну нараду" щодо безпеки та підтримки мешканців Донецької області. "Багато питань. І щодо забезпечення життя - це вода, соціальні питання, евакуація, і щодо допомоги обороні, щодо відновлення житла. Вдячний кожному, хто справді на сто відсотків робить усе, щоб наша Донеччина вистояла", - зазначив Зеленський.

У своєму відеозверненні очільник держави проанонсував "окрему розмову в Києві, зокрема з урядовцями, які повинні бути і тут, і в інших місцях поблизу фронту - у складних громадах, де людям потрібні негайні рішення, рішення, яких просто з Києва не видно". За словами президента, він був здивований, що "деякі профільні урядовці не були тут по пів року та більше". "Буде серйозна розмова, і буду робити щодо них відповідні висновки", - наголосив Зеленський.

Володимир Зеленський призначив Андрія Гнатова новим командувачем Об'єднаних сил ЗСУ 24 червня - замість генерал-лейтенанта Юрія Содоля. Керівник штабу бригади "Азов" Нацгвардії Богдан Кротевич напередодні подав заяву до ДБР із проханням розслідувати дії генерала Содоля. Військові звинувачують його у втраті територій та великих жертвах серед військових. Сам Содоль поки не відповів на звинувачення. У Зеленського також не називали офіційних причин кадрових змін.