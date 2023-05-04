Зеленський - у Нідерландах: виступить з промовою в Гаазі
Валерій Сааков
4 год. тому
У рамках візиту президента України Володимира Зеленського до Нідерландів він зустрінеться з прем'єр-міністром країни Марком Рютте і депутатами, виступить з промовою в Гаазі та відвідає Міжнародний кримінальний суд.
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Президент України Володимир Зеленський прибув до Нідерландів пізно ввечері в середу, 3 травня, з неанонсованим раніше візитом.
До амстердамського аеропорту Схіпхол Зеленського доставив з Гельсінкі нідерландський урядовий літак, повідомляє агенція dpa. Згодом у супроводі посиленого поліційного ескорту кортеж з Зеленським направився до Гааги, як показали відеокадри, поширені місцевим телеканалом NOS.
Пресслужба парламенту Нідерландів підтвердила в Twitter, що 4 травня у Гаазі запланована зустріч нідерландських законодавців із Зеленським.
Місцеве інформаційне агентство ANP пише, що Зеленський також зустрінеться з прем'єр-міністром Марком Рютте і виступить у Гаазі з промовою під назвою "Ніякого миру без правосуддя для України".