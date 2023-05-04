  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
Володимир Зеленський
Володимир ЗеленськийФото: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva/AP/picture alliance
ПолітикаУкраїна

Зеленський - у Нідерландах: виступить з промовою в Гаазі

Валерій Сааков
4 год. тому

У рамках візиту президента України Володимира Зеленського до Нідерландів він зустрінеться з прем'єр-міністром країни Марком Рютте і депутатами, виступить з промовою в Гаазі та відвідає Міжнародний кримінальний суд.

https://p.dw.com/p/4Qs3d

Президент України Володимир Зеленський прибув до Нідерландів пізно ввечері в середу, 3 травня, з неанонсованим раніше візитом.

До амстердамського аеропорту Схіпхол Зеленського доставив з Гельсінкі нідерландський урядовий літак, повідомляє агенція dpa. Згодом у супроводі посиленого поліційного ескорту кортеж з Зеленським направився до Гааги, як показали відеокадри, поширені місцевим телеканалом NOS.

Пресслужба парламенту Нідерландів підтвердила в Twitter, що 4 травня у Гаазі запланована зустріч нідерландських законодавців із Зеленським.

Місцеве інформаційне агентство ANP пише, що Зеленський також зустрінеться з прем'єр-міністром Марком Рютте і виступить у Гаазі з промовою під назвою "Ніякого миру без правосуддя для України".

Запланований і візит Зеленського до Міжнародного кримінального суду (МКС), який у березні цього року видав міжнародний ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна. Його підозрюють у причетності до скоєння воєнних злочинів в Україні.

Напередодні український президент зустрівся з лідерами країн Північної Європи на саміті у Фінляндії, на якому вони пообіцяли підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно.

Читайте також: Зеленський 13 травня прилетить до Берліна

Що Путін казав про Міжнародний суд і Гаагу в 2005 році

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Банер з написом "Путін, Гаага чекає на тебе" (ілюстративне фото)

Зеленський у Гаазі: Всі хочуть бачити тут іншого Володимира

Конфлікти22 хв. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

Чому російські добровольці воюють на боці України?

Чому російські добровольці воюють на боці України?

Конфлікти20 год. тому08:58 хв.
Президент Європейської Ради Шарль Мішель

Президент Європейської Ради: "Ми спантеличили Путіна"

Президент Європейської Ради: "Ми спантеличили Путіна"

Політика24 год. тому
Литовські прикордонники на кордоні Литви та Білорусі

Литва легалізувала "пушбеки". Що кажуть правозахисники?

Литва легалізувала "пушбеки". Що кажуть правозахисники?

Політика2 хв. тому
Російський окупант поблизу Мелітополя (фото з архіву)

"Паспортний терор" РФ. Як бути тим, хто в окупації

"Паспортний терор" РФ. Як бути тим, хто в окупації

Політика19 год. тому
Роман Протасевич

Вирок Протасевичу: ким за два роки в Білорусі став блогер

Вирок Протасевичу: ким за два роки в Білорусі став блогер

Політика23 год. тому
Перепоховання останків загиблих німецьких солдатів у Другій світовій війні, Сопів

Як в Україні досі знаходять останки солдатів вермахту

Як в Україні досі знаходять останки солдатів вермахту

Суспільство3 травня 2023 р.
На головну сторінку