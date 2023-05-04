Зеленський - у Нідерландах: виступить з промовою в Гаазі

У рамках візиту президента України Володимира Зеленського до Нідерландів він зустрінеться з прем'єр-міністром країни Марком Рютте і депутатами, виступить з промовою в Гаазі та відвідає Міжнародний кримінальний суд.

Президент України Володимир Зеленський прибув до Нідерландів пізно ввечері в середу, 3 травня, з неанонсованим раніше візитом.

До амстердамського аеропорту Схіпхол Зеленського доставив з Гельсінкі нідерландський урядовий літак, повідомляє агенція dpa. Згодом у супроводі посиленого поліційного ескорту кортеж з Зеленським направився до Гааги, як показали відеокадри, поширені місцевим телеканалом NOS.

Пресслужба парламенту Нідерландів підтвердила в Twitter, що 4 травня у Гаазі запланована зустріч нідерландських законодавців із Зеленським.

Місцеве інформаційне агентство ANP пише, що Зеленський також зустрінеться з прем'єр-міністром Марком Рютте і виступить у Гаазі з промовою під назвою "Ніякого миру без правосуддя для України".

Запланований і візит Зеленського до Міжнародного кримінального суду (МКС), який у березні цього року видав міжнародний ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна. Його підозрюють у причетності до скоєння воєнних злочинів в Україні.

Напередодні український президент зустрівся з лідерами країн Північної Європи на саміті у Фінляндії, на якому вони пообіцяли підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно.

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