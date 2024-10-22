Зеленський про запрошення до НАТО: Є консенсус більшості

Більшість країн НАТО підтримують запрошення України до Альянсу до завершення війни, але позиція Німеччини залежить від США. Крім того, у Берліні бояться реакції Росії, каже Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський констатував, що більшість країн Північноатлантичного альянсу (НАТО) підтримують запрошення України до цього оборонного блоку до завершення війни. Відповідну заяву Зеленський зробив перед журналістами, як це випливає з поширених у вівторок, 22 жовтня, повідомленнях українських і західних ЗМІ.

За словами Зеленського, більшість країн-членів НАТО висловлюють підтримку першому пункту представленого ним нещодавно "плану перемоги" України, де йдеться про запрошення України до Альянсу до завершення війни. "Ми бачимо впевненість у Франції. Ми розуміємо, що нас будуть підтримувати британці та італійці. Щодо реакції Німеччини, на нашу думку, її підтримка залежить від Сполучених Штатів. Вважаємо, що у Німеччини та США є консолідація щодо такого рішення, і це матиме вплив, наприклад, на Угорщину та Словаччину", - сказав Зеленський, якого цитує "Суспільне" .

Зеленський: У Німеччині бояться реакції Росії

На тлі цього Зеленський визнав, що Берлін має скепсис щодо вступу України до НАТО на таких умовах, однак позиція ФРН уже "м'якіша". Попри це уряд у Берліні орієнтуватиметься на ставлення США до запрошення, а воно може бути "позитивнішим" після виборів президента Сполучених Штатів, вважає Зеленський. Щодо позиції Німеччини про запрошення України до НАТО очільник української держави вважає, що "нам усім доведеться багато працювати з німецькою стороною".

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Зеленський згадав і ще один фактор, котрий впливає на позицію Берліна в цьому питанні. "Коли справа доходить до запрошення, про яке я зараз говорю, вони бояться ... реакції Росії", - сказав він, цитує агенція Associated Press. "Я вважаю, що на їхню позицію вплине більший союз. Більший союз на нашу підтримку - впевнене "так" з боку Сполучених Штатів", - припустив український лідер.

Водночас відповідаючи на запитання, чи лунають пропозиції щодо членства України в НАТО "в обмін" на відмову від окупованих російськими військами українських територій, Зеленський відповів, що на рівні лідерів про це не йдеться, однак "подібні вкиди - не випадкові".

Чого очікує Зеленський після виборів у США?

Український лідер прокоментував також і можливі зміну курсу Вашингтону щодо України після майбутніх виборів у Сполучених Штатах. Він зокрема зазначив, що Україна сподівається на більш позитивну реакцію США після виборів.

"Не через зміну президента, а просто тому, що фокус, увага у Сполучених Штатів нині на виборах, і я вважаю, що в будь-якому разі будь-які різкі заяви з боку США сьогодні, напевно, недоречні або мають виклики. Вважаю, вони не хочуть зайвих ризиків", - пояснив Зеленський, якого цитує агенція новин "Інтерфакс-Україна" . "Але все ж таки Сполучені Штати матимуть на це вплив", - додав президент.