Зеленський у Манілі вперше зустрівся з президентом Філіппін

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Філіппін Фердинандом Маркосом-молодшим. Це була перша в історії двосторонніх відносин зустріч президентів двох країн.

Президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Філіппін. Вперше в історії двосторонніх відносин президент України зустрівся з президентом країни Фердинандом Маркосом-молодшим, повідомив він в соцмережі Telegram в понеділок, 3 червня.

Зеленський подякував Філіппінам за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, чітку позицію щодо агресії Росії проти країни, а також за підтримку важливих резолюцій ООН. Він заявив, що Україна має намір відкрити посольство в Манілі цього року для зміцнення двосторонньої співпраці.

Під час зустрічі також обговорили глобальний "саміт миру", який пройде цього місяця у Швейцарії. За словами Зеленського, представники Філіппін візьмуть у ньому участь. Ще однією темою для обговорення став експорт української аграрної продукції до Філіппін.

Нагадаємо, напередодні Зеленський виступив на безпековому форумі "Діалог Шангрі-ла" в Сінгапурі, де закликав присутніх, зокрема країни Південно-Східної Азії взяти участь у "саміті миру". Він наголосив, що Росія докладає великих зусиль, щоб цей саміт зірвати. Також, за його словами, Китай теж працює над тим, щоб представники інших країн не їхали на саміт.