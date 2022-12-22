Зеленський у Конгресі: Ми перемогли РФ у битві за уми світу

У рамках свого першого закордонного візиту за час повномасштабної війни президент України виступив перед американськими конгресменами. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини четверга, 22 грудня.

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Російські ЗМІ повідомили, що ексглава Роскосмосу Дмитро Рогозін був поранений в окупованому Донецьку, святкуючи день народження. Нібито внаслідок обстрілу Збройними силами України він отримав основне поранення в спину, осколкові - в голову, сідниці та стегно, але загрози його життю немає. Водночас у ресторані є інші поранені та навіть загиблі.

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Генштаб: Росія втратила в Україні вже понад 100 тисяч військових

Росія втратила в Україні вже понад 100 тисяч військових, три тисячі танків та близько шести тисяч інших бронемашин, заявляє в ранковому зведенні генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ).

Знищений на Херсонщині російський танк Фото: Celestino Arce/NurPhoto/picture alliance

"З метою будівництва фортифікаційних споруд у Бєлгородській області, місцеве російське керівництво оголосило про набір добровольців, за грошову винагороду, для облаштування окопів, траншей та встановлення бетонних конусів", - ідеться також у зведенні.

За минулу добу війська РФ завдали шести ракетних і 15 авіаційних ударів, зокрема і по цивільних об'єктах в Запорізькій області, а також здійснили 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

ЗСУ 21 грудня відбили атаки російської армії в районах чотирьох населених пунктів у Луганській області та 12 - в Донецькій.

Українська авіація вчора завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки РФ, знищила три російських безпілотники. Ракетники та артилеристи вразили три пункти управління та два райони зосередження сил окупантів.

++08:02++

США представили нові обмеження на експорт технологій російській приватній військовій компанії "Вагнер". Її додали до торгового "чорного списку" в 2017 році, після анексії Росією українського Криму. "Тепер вона буде позначена як кінцевий користувач військового обладнання та зіткнеться з новими жорсткими обмеженнями на доступ до технологій, вироблених у будь-якій точці світу на американському обладнанні", - повідомляє агенція Reuters.

++07:45++

У межах візиту до США президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Ненсі Пелосі - спікеркою Палати представників США (нижньої палати Конгресу. - Ред.) Він висловив сподівання, що Конгрес затвердить 45 мільярдів доларів фінансової підтримки США для України на 2023 рік. Пелосі також зауважила, що візит Зеленського відбувається в час, коли Конгрес готує черговий важливий раунд безпекової, гуманітарної та економічної допомоги. "Сподіваюся, протягом 48 годин це станеться", - сказала вона.

Крім того, Зеленський зустрівся з лідером республіканської меншості в Сенаті (верхній палаті парламенту США. - Ред.) Мітчем Макконнеллом, лідером демократичної більшості Сенату Чаком Шумером та лідером меншості в Палаті представників Кевіном Маккарті. Він обговорив з ними необхідність збереження двопалатної та двопартійної підтримки України і зазначив важливість підтримки української ініціативи щодо створення спеціального міжнародного трибуналу стосовно злочину агресії РФ проти України та впровадження дієвого механізму компенсації Росією завданих Україні збитків.

++07:29++

Зеленський виступив перед конгресменами і подарував їм бойовий прапор з Бахмута

Президент України Володимир Зеленський виступив перед Конгресом США в рамках свого першого закордонного візиту за час повномасштабної війни, розв'язаної Росією.

Зеленський передав Конгресу США бойовий прапор з Бахмута Фото: Carolyn Kaster/AP Photo/picture alliance

"Ми перемогли Росію в битві за думки світу", - сказав він і додав, що далі треба перемогти Кремль на полі битви. Зеленский зауважив, що американці можуть допомогти Україні прискорити цю перемогу.

Він наголосив, що "Україна ніколи не просила й не просить, щоб американські солдати воювали" в Україні, бо українці "можуть самі керувати американськими танками й літаками". Водночас президент визнав, що наявної зараз у Збройних сил України артилерії - не достатньо. "Ваші гроші - це не благодійність. Це інвестиція у глобальну безпеку та демократію, до якої ми ставимося найвідповідальніше", - запевнив він конгресменів.

Після промови, під час якої Зеленському аплодували близько 20 разів, президент України подарував конгресменам бойовий прапор з Бахмута - нині найгарячішої точки на лінії фронту.

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