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Володимир Зеленський виступає на ВЕФ у Давосі
Володимир Зеленський виступає на ВЕФ у ДавосіФото: Gian Ehrenzeller/KEYSTONE/picture alliance
ПолітикаУкраїна

Зеленський закликав світ не зволікати з танками і ППО

Аліна Коломієць
20 хв. тому

Володимир Зеленський на Всесвітньому економічному форумі в Давосі закликав партнерів не зволікати з передачею зброї Україні. Авіакатастрофу в Броварах він назвав "результатом війни".

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Президент України Володимир Зеленський заявив під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в середу, 18 січня, що західні поставки танків і засобів протиповітряної оборони повинні надходити швидше і доставлятися швидше, ніж Росія встигає здійснювати атаки. "Час, який вільний світ використовує для роздумів, терористична держава використовує для вбивств", - сказав Зеленський, виступаючи по відеозв'язку.

За його словами, іноземні столиці неодноразово показували себе занадто "нерішучими", щоб діяти, щоб протистояти Росії, навіть якщо вони врешті-решт роблять правильний вибір.

"Тиранія випереджає демократію, - сказав він. - Поставки західних танків повинні випереджати чергове вторгнення російських танків". Зеленський зауважив, що Росія "експортує терор". 

"Три роки тому я вперше виступив в Давосі. Це був час, коли світ боровся з COVID-19. Його побороли. Зараз світ бореться з Путіним. Через три роки ми обговорюватимемо нові виклики і загрози в Давосі. Що це буде означати? Це означатиме, що ми обов'язково подолаємо нинішню загрозу. Історія повторюється", - сказав Зеленський у своїй промові. 

"Російське суспільство має розплющити очі"

Після 10-хвилинного звернення Зеленського йому задали декілька запитань. Одним із них було про місце Росії у світі. Український лідер відповів на нього так: "Місце серед терористів Росія собі вже обрала. І це вже не залежить від їхнього керівництва. Їхнє керівництво вже не впливає, я вважаю, на розвиток Російської Федерації, історії та культури. Я думаю, що все залежить сьогодні від міцності України, підтримки партнерів, політичної підтримки світу, а також залежить від російського суспільства, яке має розплющити очі, якщо вони хочуть на власні очі бачити майбутнє для своєї Російської Федерації", - сказав він.

"Визнати всі ці трагічні помилки, відступити, поважати Статут ООН, поважати наш суверенітет, нашу територіальну цілісність...", - наголосив президент.

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Авіакатастрофа в Броварах - "це результат війни"

Відповідаючи на інше запитання про катастрофу гвинтокрила в Броварах, у якій загинуло 14 людей, зокрема керівництво міністерства внутрішніх справ, президент сказав: "Я вважаю, через той досвід війни, який сьогодні є в мене і в нашого суспільства: це не нещасний випадок, це війна. Війна просто не лише на полі бою. У війни є кілька напрямів. Немає більше нещасних випадків, усе це - результат війни". 

"Усі ці кроки, все, що відбувається. Ракети, що б'ють по наших людях, по цивільному населенню. Те, що гинуть діти в садках, школах. Хтось може розповсюджувати інформацію, що "ми цілили не в цивільне населення, а ми хотіли саме по енергетичній інфраструктурі вдарити, але так вийшло" або ще щось. Але це просто зайві слова. Все це: кожна людина і кожна смерть - це результат війни", - сказав Зеленський.  

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