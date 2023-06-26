Зеленський: Увага світу до загрози на ЗАЕС недостатня

Під час розмов з Байденом, Трюдо і Дудою президент України закликав зробити конкретні кроки, щоб не допустити будь-яких радіаційних інцидентів на окупованій росіянами Запорізькій атомній електростанції.

Президент України Володимир Зеленський провів увечері неділі, 25 червня, серію міжнародних розмов - із президентом США Джо Байденом, прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо та президентом Польщі Анджеєм Дудою. Під час них він наголосив на недостатній увазі світу до російської загрози на тимчасово окупованій Запорізькій станції атомній електростанції (ЗАЕС).

"Увага світу до наявної російської загрози на Запорізькій станції, на жаль, поки недостатня. Як була недостатньою і реакція на російський підрив Каховської гідроелектростанції та свідоме намагання російських терористів влучити в дамбу іншого водосховища у Кривому Розі", - наводить слова Зеленського сайт президента України.

Зеленський довів партнерам інформацію української розвідки про російський сценарій з мінуванням Запорізької АЕС, який нібито затвердила РФ. "Маємо й мусимо зробити - всі разом у світі - цілком конкретні кроки, щоб не допустити будь-яких радіаційних інцидентів", - наголосив український президент.

Розвідка: Росія затвердила план підриву ЗАЕС

Напередодні керівник Головного управління розвідки міністерства оборони України Кирило Буданов повідомив, що російські війська "розробили та затвердили" план підриву ЗАЕС.

За його словами, росіяни замінували басейн-охолоджувач і чотири з шести енергоблоків станції. Як наголосив Буданов, РФ може підірвати АЕС у двох випадках: якщо російських окупантів виб'ють з лівого берега Дніпра або як "профілактичний захід", щоб зупинити наступ Збройних сил України.

22 червня Зеленський заявив, що Росія готує теракт на ЗАЕС із викидом радіації. Речник російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав слова Зеленського "брехнею".

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