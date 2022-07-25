Зеленський: Судилищем у Маріуполі Росія відріже себе від переговорів

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 21 серпня.

На цій сторінці DW стежить за подіями понеділка, 22 серпня (час київський).

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Російські війська вранці в понеділок завдали удару ще по одній школі на Донеччині, повідомив голова ОВА Павло Кириленко. "Ще одна школа на Донеччині стала ціллю для росіян - цього разу Костянтинівська школа №17. Удар по школі росіяни завдали близько четвертої ранку - будівля отримала серйозні пошкодження, але ніхто не постраждав", - написав він у Telegram. За його словами, загалом від початку повномасштабного вторгнення росіяни пошкодили вже 594 навчальні заклади на Донеччині, зокрема - 263 школи. Крім того, у ніч на понеділок росіяни завдали ракетного удару по Торецьку, де в результаті є пошкоджені будинки, але обійшлося без жертв.

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Добре озброєна Україна є найкращою довгостроковою інвестицією у безпеку Європи, вважає міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. "Німецькі депутати Зара Нанні (Sara Nanni), Александер Мюллер (Alexander Müller) і Крістіан Клінк (Kristian Klinck), які представляють усі три панівні партії, абсолютно мають рацію у своєму заклику надати Україні максимальну військову допомогу. Добре озброєна Україна - найкраща довгострокова інвестиція в безпеку Європи", - написав Кулеба у Twitter ввечері у неділю у відповідь на заклик депутатів Бундестагу про збільшення Україні військової допомоги.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що у разі проведення в Маріуполі судилища над українськими військовими Росія "сама себе відріже від переговорів". "Зараз у засобах масової інформації достатньо повідомлень про те, що в Маріуполі готують декорації для абсолютно гидкого й абсурдного судилища над українськими захисниками, над нашими воїнами, які в полоні в окупантів", - сказав він у відеозверненні у ніч на понеділок. "Хоч би що там думали собі окупанти, хоч би що планували, реакція нашої держави буде абсолютно зрозумілою. Якщо це мерзенне судилище відбудеться, якщо наших людей у порушення всіх домовленостей, усіх міжнародних правил, заведуть у ці декорації, буде знущання... Це буде тією лінією, за якою будь-які переговори неможливі", - сказав президент.

"Росія сама себе відріже від переговорів. Не буде більше розмов. Наша держава все сказала. Україна не терпітиме знущання з людей, про яких можна сказати лише одне: вони герої своєї Батьківщини і захищали свободу свого народу від загарбників", - заявив він.

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За словами Зеленського, "всі партнери України поінформовані про те, що може готувати держава-терорист на цей тиждень". "Сьогодні я говорив з Президентом Макроном про всі загрози. Президент Туреччини Ердоган також поінформований про все це. Генеральний секретар ООН, впевнений, також буде реагувати", - додав український президент.

Як повідомлялося, у Маріуполі 24 серпня планується проведення т.зв. "трибуналу" над українськими військовими, які опинилися в полоні після захоплення окупантами заводу "Азовсталь".

Як живе Маріуполь в окупації (25.07.2022)