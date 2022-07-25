Зеленський: Судилищем у Маріуполі Росія відріже себе від переговорів

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180-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями понеділка, 22 серпня.
24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.
Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 21 серпня.
На цій сторінці DW стежить за подіями понеділка, 22 серпня (час київський).
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Російські війська вранці в понеділок завдали удару ще по одній школі на Донеччині, повідомив голова ОВА Павло Кириленко. "Ще одна школа на Донеччині стала ціллю для росіян - цього разу Костянтинівська школа №17. Удар по школі росіяни завдали близько четвертої ранку - будівля отримала серйозні пошкодження, але ніхто не постраждав", - написав він у Telegram. За його словами, загалом від початку повномасштабного вторгнення росіяни пошкодили вже 594 навчальні заклади на Донеччині, зокрема - 263 школи. Крім того, у ніч на понеділок росіяни завдали ракетного удару по Торецьку, де в результаті є пошкоджені будинки, але обійшлося без жертв.
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Добре озброєна Україна є найкращою довгостроковою інвестицією у безпеку Європи, вважає міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. "Німецькі депутати Зара Нанні (Sara Nanni), Александер Мюллер (Alexander Müller) і Крістіан Клінк (Kristian Klinck), які представляють усі три панівні партії, абсолютно мають рацію у своєму заклику надати Україні максимальну військову допомогу. Добре озброєна Україна - найкраща довгострокова інвестиція в безпеку Європи", - написав Кулеба у Twitter ввечері у неділю у відповідь на заклик депутатів Бундестагу про збільшення Україні військової допомоги.
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що у разі проведення в Маріуполі судилища над українськими військовими Росія "сама себе відріже від переговорів". "Зараз у засобах масової інформації достатньо повідомлень про те, що в Маріуполі готують декорації для абсолютно гидкого й абсурдного судилища над українськими захисниками, над нашими воїнами, які в полоні в окупантів", - сказав він у відеозверненні у ніч на понеділок. "Хоч би що там думали собі окупанти, хоч би що планували, реакція нашої держави буде абсолютно зрозумілою. Якщо це мерзенне судилище відбудеться, якщо наших людей у порушення всіх домовленостей, усіх міжнародних правил, заведуть у ці декорації, буде знущання... Це буде тією лінією, за якою будь-які переговори неможливі", - сказав президент.
"Росія сама себе відріже від переговорів. Не буде більше розмов. Наша держава все сказала. Україна не терпітиме знущання з людей, про яких можна сказати лише одне: вони герої своєї Батьківщини і захищали свободу свого народу від загарбників", - заявив він.
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За словами Зеленського, "всі партнери України поінформовані про те, що може готувати держава-терорист на цей тиждень". "Сьогодні я говорив з Президентом Макроном про всі загрози. Президент Туреччини Ердоган також поінформований про все це. Генеральний секретар ООН, впевнений, також буде реагувати", - додав український президент.
Як повідомлялося, у Маріуполі 24 серпня планується проведення т.зв. "трибуналу" над українськими військовими, які опинилися в полоні після захоплення окупантами заводу "Азовсталь".