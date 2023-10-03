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ПолітикаУкраїна

Зеленський: Переговори про членство в ЄС можливі цього року

Євгенія Наконечна
3 жовтня 2023 р.

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що цього року повинні розпочатись переговори про членство України в ЄС, оскільки Київ виконав всі рекомендації Єврокомісії.

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Президент України Володимир Зеленський
Президент України Володимир ЗеленськийФото: PIC ONE/picture alliance

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що обговорював з представниками країн ЄС повноправне приєднання України до ЄС під час виїзного засідання Ради ЄС у закордонних справах, яке відбулося у понеділок, 1 жовтня, у Києві. У своєму традиційному вечірньому зверненні ввечері у цей день президент висловив переконання, що цього року повинні розпочатись переговори про членство України в ЄС.

"Наша ключова інтеграційна мета - цього року вийти на рішення про початок переговорів щодо членства. І сьогодні я вкотре почув на зустрічах, на перемовинах, що це абсолютно можливо. Україна точно виконає свою частину роботи - сім рекомендацій Єврокомісії", - зауважив Зеленський. Президент наголосив, що дуже важливо, щоб з боку Європейського Союзу була готовність до політичного рішення щодо України з огляду на виконання нею вказівок Єврокомісії.

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У рамках засідання Ради ЄС із закордонних справ Зеленський особисто нагородив керівників зовнішньополітичних відомств Ірландії, Італії, Румунії, Данії та Франції "за вагомий особистий внесок у зміцнення міждержавної співпраці, підтримання державного суверенітету й територіальної цілісності України, популяризацію нашої держави у світі".

Нагадаємо, у Києві напередодні глави МЗС 27 країн ЄС взяли участь у неформальному засіданні Ради ЄС із закордонних справ. Цей захід вперше відбувся за межами Євросоюзу. Перед відкриттям міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та представник ЄС з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель назвали його історичним.

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Президент України Володимир Зеленський

Зеленський: Переговори про членство в ЄС можливі цього року

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