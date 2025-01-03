Зеленський: Справедливий мир - це армія і гарантії безпеки

Справедливий мир для України передбачає серйозні гарантії безпеки та сильну армію, заявив президент України Володимир Зеленський під час спільного з першою леді Оленою Зеленською інтерв'ю "Єдиним новинам", опублікованому увечері у четвер, 3 січня.

"Для нас перемога - ніхто все одно не віддаватиме ні наші землі, ні нашу незалежність. Питання - яким шляхом. Всі говорять про мир, але коли ми говоримо про справедливий мир - це сильна Україна. Це серйозні гарантії безпеки, недопущення того, що Путін знову прийде з агресією", - сказав він .

Також справедливий мир, наголосив Зеленський, передбачає сильну армію. "А не те, на що розраховує Путін - 40-50 тисяч, ці ультимативні заклики. Ми розуміємо, що з такою армією він нас зруйнує", - заявив президент, додавши, що Україна нині має історичний шанс досягти остаточного результату в багаторічній боротьбі за незалежність.

Після досягнення справедливого миру і сильних гарантій безпеки, які унеможливлюють повернення Путіна, Україна зможе повернути всі території дипломатичним шляхом, зауважив Зеленський. "Якщо буде згода, що дипломатія працюватиме", - додав він.

Зеленський: Гарантії безпеки для України не будуть дієвими без США

Найкращими гарантіями безпеки для України був би вступ у НАТО, переконаний Зеленський. "Будь-які гарантії безпеки без США, я вважаю, - це слабкі гарантії безпеки для України", - водночас додав він.

Президент України як приклад навів Ізраїль, який не є членом НАТО, але має гарантії безпеки від США та інших держав, які, зокрема, допомагали йому відбити атаки Ірану. "Є багато деталей цих гарантій безпеки. Такі гарантії безпеки поки що Україні ніхто не пропонував", - зазначив Зеленський.

Говорячи про недопущення повторення вторгнення РФ, Зеленський наголосив на підтримці ініціативи президента Франції Еммануеля Макрона щодо розміщення миротворчого контингенту Франції на території України. "Але однієї Франції недостатньо. Ми б не хотіли, щоб це була одна-дві країни. Якщо дійде до цієї ініціативи, то це точно має бути на шляху до НАТО. Це не означає, що розміщення європейських сил виключає майбутнє України в НАТО", - сказав президент України.

Зеленський: Трамп може стати вирішальним у завершенні війни

Водночас Зеленський зауважив, що європейські лідери дуже зважають на думку обраного президента США Дональда Трампа. "Від нього багато чого залежить, бо він рішучий. Я думаю, Путін боїться його, тому робить саме такі кроки, щоб деякі голоси від Кремля все-таки якось дійшли до адміністрації Трампа", - сказав Зеленський.

За його словами, Трамп може бути "вирішальним" у завершенні війни, розв'язаної проти України Росією. "Для нас це найголовніше, що його якості є такими. Він спроможний бути вирішальним у цій війні. Він може дійсно зупинити Путіна. Справедливіше сказати - допомогти нам зупинити Путіна. Він це може", - сказав Зеленський. Трамп, на думку Зеленського, є сильним та непередбачуваним. "Я хотів би, щоб непередбачуваність Трампа стосувалася передусім Росії. Я вважаю, що він дійсно хоче закінчити війну", - додав він.

Зеленський також висловив сподівання, що після інавгурації президента США розпочнеться спільна робота держав над кроками, які мають призвести до припинення гарячої стадії війни. "Одним днем війна не закінчиться. Гаряча стадія війни дійсно може закінчитися достатньо швидко, якщо Трамп буде сильний у своїй позиції. І бажано, я так вважаю, щоб ця позиція збігалася й з європейськими колегами, тому що сьогодні ми отримуємо допомогу і від Європи, а з затримками зі Сполучених Штатів торік, скажу відверто, вона була приблизно однакова", - сказав він.

Також Зеленський висловив сподівання на зустріч із Трампом після його інавгурації. "Трамп мені сказав телефоном, коли ми говорили: "Одним з перших візитів я буду очікувати саме вас". Він сказав: "Для мене пріоритет - закінчити війну, і я буду це робити". Тому, я думаю, після інавгурації буде у нас зустріч", - повідомив український президент.