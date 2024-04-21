Зеленський: Системи Patriot потрібні зараз

Тим часом у Пентагоні заявили, що американське озброєння доставлять зі складів у Німеччині, щойно буде підписаний закон про війскову допомогу Києву.

Patriot є системами протиповітряної оборони лише тоді, коли діють, тож вони зараз потрібні українцям, наголосив український президент Володимир Зеленський у відеозверненні у неділю, 21 квітня.

"Patriot є системами протиповітряної оборони тільки коли діють - захищають життя, а не стоять без руху десь на базах зберігання. Сучасні винищувачі потрібні саме там, де сучасність проходить випробування й де вирішується, чи будуть діти й онуки теперішніх поколінь жити в мирі та безпеці. Демократичний світ має всі сили, щоб подолати російський терор", - заявив Зеленський.

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США нададуть озброєння, щойно буде підписаний закон

Тим часом речник Пентагону Патрік Райдер повідомив, що Сполучені Штати зможуть передати Україні зброю та боєприпаси протягом кількох днів після підписання закону про військову допомогу. "У нас дуже розвинена логістична мережа, яка дозволяє нам переміщати спорядження дуже швидко, як ми це робили раніше", - наводить слова Райдера видання The New York Times 20 квітня.

Як розповіли виданню на умовах анонімності американські чиновники, озброєння буде доставлене залізницею зі складів Пентагону на території Німеччини. Що саме увійде до нового пакета оборонної допомоги Україні, не уточнюється, але, за словами Райдера, ймовірно, там буде значна кількість боєприпасів для ППО та артилерії.

Нагадаємо, після кількох місяців дебатів Палата представників Конгресу США схвалила надання Києву 61 мільярда доларів допомоги. 23 квітня цей законопроєкт розглядатиме Сенат. У разі схвалення його передадуть на підпис президенту Джо Байдену, котрий раніше пообіцяв підписати його без зволікань.