Зеленський: Санкційні списки синхронізуються з партнерами

До санкційних списків України 22 квітня додані 332 російські компанії, а також особи, які допомагають обходити санкції проти Росії.

Санкційні списки України сихронізуються з партнерами, заявив у суботу, 22 квітня, у вечірньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський. "Сьогодні набули чинності три нових санкційних рішення щодо тих, хто вкладається в російську агресію й підтримує її. Передусім це черговий пакет санкцій проти російського військово-промислового комплексу - підприємств, які забезпечують армію-терориста. Цього разу до санкційних списків додано 322 компанії - виробники зброї, комплектувальних тощо", - розповів глава української держави.

За його словами, "решта двох санкційних списків - це фізичні та юридичні особи, які допомагають обходити санкції проти Росії, тримають майно воєнних злочинців і залучені до знищення свободи як на території самої Росії, так і на нашій землі".

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Санкційні пакети, наголосив Зеленський, детально опрацьовуються, зокрема щодо синхронізації із партнерами. "Це одне з ключових наших спільних завдань - абсолютно всіх, хто прагне якнайшвидшого завершення війни, якнайшвидшої нашої перемоги. Завдання - прибрати будь-які можливості Росії обходити санкції", - сказав президент.

Як повідомлялось, раніше у цей день Зеленський запровадив нові санкції проти російських та іноземних фізичних та юридичних осіб, у тому числі російських політичних партій та ЦВК РФ. 22 квітня він підписав укази, які вводять у дію відповідні рішення Ради національної безпеки та оборони (РНБО), повідомляється на офіційному сайті українського президента.

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