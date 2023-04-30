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Володимир ЗеленськийФото: president.gov.ua
КонфліктиУкраїна

Зеленський розповів про останню військову допомогу Заходу

Анастасія Шепелева
2 год. тому

Український президент подякував Данії за САУ Caesar, Словенії - за бронетехніку, Іспанії - за танки, Німеччині - "за додаткові оборонні наміри".

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Президент України Володимир Зеленський подякував низці західних партнерів за надану цього тижня військову допомогу. "За підсумками цього тижня хочу особливо подякувати нашим партнерам із Данії  - за "Цезарі", зі Словенії - за бронетехніку, з Іспанії - за танки, з Німеччини - за додаткові оборонні наміри щодо бронетехніки і снарядів, за ППО", - сказав глава української держави у відеозверненні у неділю, 30 квітня.

Крім того, Зеленський висловив подяку США "за фінансування обсягом один мільярд 250 мільйонів доларів для підтримки" українського бюджету та стійкості. А також Нідерландам - за рішення парламенту щодо тренування українських воїнів на передових західних системах. "Дякую Італії за активність заради скорішої відбудови нашої держави. Дякую Хорватії за нову допомогу у лікуванні наших захисників після поранень у боях", - додав президент України.

Німеччина передала Україні ЗРК Iris-T SLM

Нагадаємо, цього тижня Німеччина передала Україні другий з чотирьох обіцяних зенітно-ракетний комплекс Iris-T SLM, повідомляється на сайті уряду ФРН. Крім того, до оновленого списку увійшли вісім вантажівок Zetros та дві вантажівки 8x6 з контейнерами. 

Крім того, 28 квітня видання Frankfurter Allgemeine Zeitung з посиланням на джерела повідомило, що Німеччина планує виготовити для України 250 тисяч 155-міліметрових артилерійських снарядів. За даними FAZ, таку пропозицію зробила компанія Rheinmetall. Неназваний представник компанії з Дюссельдорфа повідомив виданню, що зараз підприємство може виробляти 450 тисяч артилерійських снарядів на рік, із них 350 тисяч - у Європі. У перспективі Rheinmetall, за його словами, може наростити виробництво до 600 тисяч снарядів на рік.

За планами ЄС, Україна має отримати мільйон артилерійських снарядів, а Німеччина готова виготовити чверть із загальної кількості. FAZ уточнює, що на даний час Захід надав Києву тільки 41 тисячу снарядів 155 калібра зі своїх запасів.

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