Зеленський розповів про останню військову допомогу Заходу

Президент України Володимир Зеленський подякував низці західних партнерів за надану цього тижня військову допомогу. "За підсумками цього тижня хочу особливо подякувати нашим партнерам із Данії - за "Цезарі", зі Словенії - за бронетехніку, з Іспанії - за танки, з Німеччини - за додаткові оборонні наміри щодо бронетехніки і снарядів, за ППО", - сказав глава української держави у відеозверненні у неділю, 30 квітня.

Крім того, Зеленський висловив подяку США "за фінансування обсягом один мільярд 250 мільйонів доларів для підтримки" українського бюджету та стійкості. А також Нідерландам - за рішення парламенту щодо тренування українських воїнів на передових західних системах. "Дякую Італії за активність заради скорішої відбудови нашої держави. Дякую Хорватії за нову допомогу у лікуванні наших захисників після поранень у боях", - додав президент України.

Німеччина передала Україні ЗРК Iris-T SLM

Нагадаємо, цього тижня Німеччина передала Україні другий з чотирьох обіцяних зенітно-ракетний комплекс Iris-T SLM, повідомляється на сайті уряду ФРН . Крім того, до оновленого списку увійшли вісім вантажівок Zetros та дві вантажівки 8x6 з контейнерами.

Крім того, 28 квітня видання Frankfurter Allgemeine Zeitung з посиланням на джерела повідомило, що Німеччина планує виготовити для України 250 тисяч 155-міліметрових артилерійських снарядів. За даними FAZ, таку пропозицію зробила компанія Rheinmetall. Неназваний представник компанії з Дюссельдорфа повідомив виданню, що зараз підприємство може виробляти 450 тисяч артилерійських снарядів на рік, із них 350 тисяч - у Європі. У перспективі Rheinmetall, за його словами, може наростити виробництво до 600 тисяч снарядів на рік.

За планами ЄС, Україна має отримати мільйон артилерійських снарядів, а Німеччина готова виготовити чверть із загальної кількості. FAZ уточнює, що на даний час Захід надав Києву тільки 41 тисячу снарядів 155 калібра зі своїх запасів.