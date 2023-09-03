Зеленський розповів Макрону про нагальні оборонні потреби

Під час телефонних перемовин президенти Зеленський і Макрон обговорили низку воєнних та політичних питань, зокрема потреби ЗСУ на фронті та "зерновий коридор". Йшлося й про безпекові гарантії для України.

Президент України Володимир Зеленський провів у неділю, 3 вересня, телефонні переговори зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном. Про результати перемовин Зеленський повідомив того ж дня в соціальних мережах. За словами глави української держави, темами перемовин стали, зокрема, ситуація на полі бою, українські оборонні потреби, експорт зерна і безпека у Чорному морі, співпраця над двостороннім документом щодо гарантій безпеки для України тощо.

"Детально обговорили ситуацію на полі бою, кожен із напрямків. Передав актуальні потреби в обороні й подякував за потужну оборонну підтримку та постійну допомогу в розширенні можливостей наших воїнів", - зазначив Зеленський.

Крім того, сторони обговорили конкретику щодо безпеки в Чорному морі, зокрема, можливе подовження дії "зернового коридору". "Домовилися посилити взаємодію в захисті морських шляхів", - розповів український лідер.

Безпекові гарантії для України та участь Франції у заходах ВПК України

Окремо Зеленський вказав на домовленості щодо надання безпекових гарантій Україні. "Важлива домовленість щодо безпекових гарантій: наші команди - України та Франції - працюватимуть над двостороннім документом щодо гарантій", - повідомив Зеленський.

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Іншими темами перемовин обох лідерів стали підготовка Глобального саміту миру та активна лідерська участь Франції в роботі над реалізацією "формули миру". Також Зеленський згадав і участь французьких зброярів у заходах українського військово-промислового комплексу. "Франція та її компанії братимуть участь у нашому Форумі оборонних індустрій, який активно готуємо. Про це теж домовлено", - запевнив Зеленський.

Раніше в Києві не виключали проведення такого форуму з метою зробити українську оборонну промисловість частиною виробничого комплексу НАТО.

На момент виходу публікації пресслужба Єлисейського палацу нічого не повідомляла про результати перемовин між двома лідерами.

Нагадаємо, 30 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба був прийнятий Макроном у Єлисейському палаці. Тоді головними темами перемовин французького лідера з українським міністром стали подальша військова підтримка України, українська "формула миру" й експорт зерна, повідомляли в МЗС України.