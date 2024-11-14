Зеленський: РФ намагається розширити наступ на Куп'янськ

Володимир Зеленський після доповіді головкома ЗСУ Олександра Сирського повідомив, що війська РФ намагаються розширити наступальні дії, зокрема на Куп'янському напрямку на Харківщині.

Війська РФ намагаються розширити наступальні дії на Куп'янському напрямку на Харківщині. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні у середу, 13 листопада, після доповіді головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) Олександра Сирського.

"Була доповідь головкома Сирського: фронт, і найбільше уваги - Донеччині. Також - спробам окупанта розширити наступальні дії, зокрема це Купʼянський напрямок; я вдячний усім нашим підрозділам за стійкість", - заявив у зверненні Зеленський, перелічивши бригади, що тримають оборону на цьому напрямку.

DeepState: російські війська без перешкод заходили у Куп'янськ

Згідно з останніми даними аналітичного проєкту DeepState, російські війська окупували Іллінку на Донеччині, а також просунувся у Дальньому, біля Новодонецького, Трудового у Донецькій області, а також - біля Куп'янська.

За даними проєкту, вдень 13 листопада дві колони російської техніки висунулися з району Лиману Першого в Куп'янськ до траси на Сватове. Частина цієї техніки була підбита українськими силами, частині безперешкодно вдалося заїхати у місто, де згодом вона теж була підбита. Російська сторона намагалася вислати туди підкріплення, але воно теж було уражене ЗСУ, повідомляють аналітики. Однак вони відмічають, що лінія зіткнення на цій ділянці проходить у лісі, тому є труднощі з її моніторингом.