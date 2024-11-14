  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіРозвал коаліції в НімеччиніВибори в США 2024
КонфліктиУкраїна

Зеленський: РФ намагається розширити наступ на Куп'янськ

Євгенія Наконечна
14 листопада 2024 р.

Володимир Зеленський після доповіді головкома ЗСУ Олександра Сирського повідомив, що війська РФ намагаються розширити наступальні дії, зокрема на Куп'янському напрямку на Харківщині.

https://p.dw.com/p/4mxaO
Президент України Володимир Зеленський разом з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським у Куп'янську, листопад 2023 року
Президент України Володимир Зеленський разом з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським у Куп'янську розглядають карту оперативної обстановки (фото з архіву)Фото: Efrem Lukatsky/AP Photo/picture alliance

Війська РФ намагаються розширити наступальні дії на Куп'янському напрямку на Харківщині. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні у середу, 13 листопада, після доповіді головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) Олександра Сирського.

"Була доповідь головкома Сирського: фронт, і найбільше уваги - Донеччині. Також - спробам окупанта розширити наступальні дії, зокрема це Купʼянський напрямок; я вдячний усім нашим підрозділам за стійкість", - заявив у зверненні Зеленський, перелічивши бригади, що тримають оборону на цьому напрямку.

DeepState: російські війська без перешкод заходили у Куп'янськ 

Згідно з останніми даними аналітичного проєкту DeepState,  російські війська окупували Іллінку на Донеччині, а також просунувся у Дальньому, біля Новодонецького, Трудового у Донецькій області, а також - біля Куп'янська.

За даними проєкту, вдень 13 листопада дві колони російської техніки висунулися з району Лиману Першого в Куп'янськ до траси на Сватове. Частина цієї техніки була підбита українськими силами, частині безперешкодно вдалося заїхати у місто, де згодом вона теж була підбита. Російська сторона намагалася вислати туди підкріплення, але воно теж було уражене ЗСУ, повідомляють аналітики. Однак вони відмічають, що лінія зіткнення на цій ділянці проходить у лісі, тому є труднощі з її моніторингом.

Що думають жителі Куп'янська про загрозу повторної окупації

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Стела з написом "Куп'янський рай" на шляху з Харкова до Куп'янська

Куп'янськ: життя під загрозою повторної окупації

Куп'янськ: життя під загрозою повторної окупації

Куп'янськ - місто на Харківщині, яке пережило окупацію і звільнення. Нині його захоплення - знову одна з цілей російської армії. Як живуть люди в місті та що думають про загрозу повторної окупації?
Конфлікти15 березня 2024 р.
Українські військові б'ють по позиціям росіян (архівне фото)

Обвал фронту? Де і як прискорився наступ Росії

Обвал фронту? Де і як прискорився наступ Росії

Попри втрати РФ продовжує свій наступ в Україні. Наскільки критична ситуація на фронті і чого чекати далі? DW опитала українських експертів.
Конфлікти29 жовтня 2024 р.
Наслідки удару РФ по Куп'янську (архівне фото)

Авіаудар РФ по Куп'янську: двоє загиблих, один поранений

Авіаудар РФ по Куп'янську: двоє загиблих, один поранений

Чоловік і жінка загинули у Куп'янську після авіаудару РФ. На них впали дроти від електричної мережі. Ще один чоловік отримав поранення внаслідок атаки.
Конфлікти9 листопада 2024 р.