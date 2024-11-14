Зеленський: РФ намагається розширити наступ на Куп'янськ

Зеленський: РФ намагається розширити наступ на Куп'янськ14 листопада 2024 р.
Війська РФ намагаються розширити наступальні дії на Куп'янському напрямку на Харківщині. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні у середу, 13 листопада, після доповіді головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) Олександра Сирського.
"Була доповідь головкома Сирського: фронт, і найбільше уваги - Донеччині. Також - спробам окупанта розширити наступальні дії, зокрема це Купʼянський напрямок; я вдячний усім нашим підрозділам за стійкість", - заявив у зверненні Зеленський, перелічивши бригади, що тримають оборону на цьому напрямку.
DeepState: російські війська без перешкод заходили у Куп'янськ
Згідно з останніми даними аналітичного проєкту DeepState, російські війська окупували Іллінку на Донеччині, а також просунувся у Дальньому, біля Новодонецького, Трудового у Донецькій області, а також - біля Куп'янська.
За даними проєкту, вдень 13 листопада дві колони російської техніки висунулися з району Лиману Першого в Куп'янськ до траси на Сватове. Частина цієї техніки була підбита українськими силами, частині безперешкодно вдалося заїхати у місто, де згодом вона теж була підбита. Російська сторона намагалася вислати туди підкріплення, але воно теж було уражене ЗСУ, повідомляють аналітики. Однак вони відмічають, що лінія зіткнення на цій ділянці проходить у лісі, тому є труднощі з її моніторингом.